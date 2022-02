Bugworks Research Inc. obtient un financement de série B1 de 18 millions de dollars auprès d'un syndicat d'investisseurs mondiaux de renom (UE, Royaume-Uni, Japon, Afrique du Sud et Inde), mené par Lightrock India





Ce financement permettra de développer des actifs très différenciés dans les deux domaines de la résistance aux antimicrobiens (RAM) et de l'immuno-oncologie (IO)

BANGALORE, Inde, SARATOGA, Californie et ADÉLAÏDE, Australie, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Bugworks Research, une société de thérapeutique multi-indications en phase clinique, a annoncé aujourd'hui le financement de série B1 de 18 millions de dollars US. Ce tour de table permettra de soutenir le développement clinique de BWC0977, un nouvel agent antibactérien à large spectre disponible sous forme IV et orale, ainsi que le développement préclinique de son actif de premier ordre l'Adenosine immuno-oncologique . Bugworks continuera à investir dans ses plateformes de découverte de médicaments exclusifs GYROX (pour la RAM) et DARE (pour l'IO), et à identifier de nouveaux médicaments pour des indications graves et aux besoins non satisfaits. Le principal actif antibactérien de Bugworks, BWC0977, continue d'être soutenu par CARB-X, le partenariat mondial à but non lucratif qui se consacre à l'accélération de la recherche antibactérienne afin de lutter contre la menace mondiale des bactéries résistantes aux médicaments.

Le financement de série B1 a été mené par Lightrock India et comprenait des investisseurs existants : The University of Tokyo Edge Capital (UTEC) au Japon, Global Brain Corporation au Japon, 3ONE4Capital en Inde, Acquipharma Holdings S.A, I.M Holdings B.V. et Featherlite Group en Inde. M. Tejasvi Ravi, représentant LightRock India, rejoindra le conseil d'administration de la société.

L'entreprise est également très honorée de compter parmi ses investisseurs des leaders d'opinion mondiaux de renom, dont Lord Jim O'Neill, l'auteur de « The Review on Antimicrobial Resistance (AMR) 2016 » et le Dr Kiran Mazumdar-Shaw, président exécutif et fondateur de Biocon Limited.

M. Anand Anandkumar, président directeur général de Bugworks Research a déclaré: « Nous sommes très enthousiastes à propos de notre actif clinique phare, BWC0977, qui est potentiellement le premier nouveau médicament antibactérien à large spectre depuis près de cinq décennies. Nous sommes très honorés d'accueillir un syndicat d'investisseurs de classe mondiale, qui se joint à nos investisseurs existants engagés pour soutenir notre double mission de lutte contre la RAM et les cancers difficiles à traiter. »

« C'est un privilège de s'associer à Bugworks pour résoudre le problème de la résistance aux antimicrobiens (RAM), qui est en train de devenir l'une des plus importantes crises mondiales de santé publique, en mettant à contribution le meilleur du talent et de la technologie indiens. Sa plateforme interne, associée à un réseau d'exécution véritablement mondial, place Bugworks dans une position unique pour fournir des solutions révolutionnaires permettant de combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)) et le cancer », a déclaré Mme Tejasvi Ravi, responsable des investissements dans le domaine de la santé chez Lightrock.

Commentant l'investissement dans Bugworks, M. Yurimoto, fondateur et PDG de Global Brain Corporation, l'une des principales sociétés d'investissement du Japon, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Bugworks, car cette société invente de nouvelles molécules pour traiter les pires infections et cancers. Bugworks est une entreprise unique dans notre portefeuille, qui se concentre sur l'innovation dans le domaine de la biotechnologie et des sciences de la vie, qui peut changer le monde pour toujours. »

« Je suis très heureux de participer à ce cycle d'investissement et de rester engagé auprès de l'une des startups indiennes les plus innovantes et agiles en matière de découverte de médicaments, qui est axée sur un problème d'importance mondiale, la RAM, une pandémie silencieuse aux conséquences dévastatrices », a déclaré le Dr Kiran Mazumdar-Shaw, CMD Biocon. « Son nouveau programme dans le domaine de l'immuno-oncologie confirme également la promesse de l'Inde vis-à-vis du monde et le potentiel du pays en matière d'innovation précoce ! »

Notes impotantes à l'intention des rédacteurs

Certaines recherches présentées dans ce communiqué de presse sont soutenues par CARB-X. Le financement par CARB-X de ce projet est parrainé par l'accord de coopération numéro IDSEP160030 de l'ASPR/BARDA et par des bourses du Wellcome Trust et du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche. Le contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement le point de vue officiel de CARB-X ou de l'un de ses bailleurs de fonds.

À propos de Bugworks

Bugworks Research Inc, (Bugworks), est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe de nouveaux actifs thérapeutiques dans les domaines des anti-infectieux et de l'immuno-oncologie (IO) en s'appuyant sur une science innovante aux frontières de la biologie computationnelle, de la pharmacologie, de la biologie structurale et de la chimie médicinale. BWC0977 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1 et vise à répondre aux besoins non satisfaits en matière d'infections hospitalières et communautaires graves et de menaces biologiques bactériennes. Son actif pour l'IO est au stade préclinique moyen, cible plusieurs cancers et devrait être utilisé soit seul, soit en combinaison avec des thérapies par points de contrôle immunitaire.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.bugworksresearch.com

Contact pour les médias :

Relations publiques Concept

Archana Jain ( archana@conceptindia.com/ +91 98455 41244)

Pooja Balachandran ( pooja.b@conceptpr.com/ +91 98456 92007)

