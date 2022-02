Intact Corporation financière annonce ses résultats du quatrième trimestre de 2021





(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO, le 8 févr. 2022 /CNW/ - (TSX : IFC)

Faits saillants

RONPA de 3,78 $ pour le T4- 2021 et de 12,41 $ pour l'exercice 2021 , en hausse de respectivement 19 % et 25 %, en raison de solides produits de souscription et de la distribution, ainsi que de l'apport significatif de RSA

, en hausse de respectivement 19 % et 25 %, en raison de solides produits de souscription et de la distribution, ainsi que de l'apport significatif de RSA Croissance du RPA de 51 % pour le T4- 2021 et de 72 % pour l'exercice 2021 , attribuable à de bons résultats d'exploitation et à de bons profits de placement

, attribuable à de bons résultats d'exploitation et à de bons profits de placement Croissance des PDS opérationnelles 1 de 75 % pour le trimestre et de 45 % pour l'exercice 2021 , en raison surtout de RSA et de la croissance interne satisfaisante de l'assurance des entreprises

, en raison surtout de RSA et de la croissance interne satisfaisante de l'assurance des entreprises Ratio combiné opérationnel de 87,8 % pour le T4-2021 , le bon rendement sous-jacent ayant surpassé le niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes

, le bon rendement sous-jacent ayant surpassé le niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes RCPO de 17,8 % et RCP de 17,0 % , et croissance de 40 % de la VCPA, qui s'est établie à 82,34 $

, et croissance de 40 % de la VCPA, qui s'est établie à 82,34 $ Augmentation de 10 % du dividende trimestriel, qui est passé à 1,00 $ par action ordinaire et lancement du programme de rachat d'actions

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« L'année 2021 marque un jalon important pour Intact puisque nous avons conclu notre plus importante acquisition jusqu'à présent et avons produit de bons résultats au quatrième trimestre et pour l'exercice complet. Nous avons enregistré une croissance d'environ 15 % au chapitre du résultat opérationnel net par action, et RSA a fourni un apport de 12 % pour la période de sept mois depuis la clôture de l'acquisition. Il est évident que l'acquisition de RSA a renforcé notre position de leadership au Canada, et nous pouvons mettre l'accent sur notre secteur Royaume-Uni et international afin qu'il affiche une surperformance. L'intégration de RSA avance comme prévu grâce à nos employés qui ont fait preuve d'une détermination extraordinaire pour soutenir nos clients, malgré une nouvelle vague de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de l'essor de l'ensemble de nos secteurs, nous sommes fiers d'accroître les dividendes aux porteurs de nos actions ordinaires pour une dix-septième année consécutive. »

Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2021 T4-2020 Variation 2021 2020 Variation Primes directes souscrites opérationnelles1 5 017 2 872 75 % 17 283 12 039 45 % Primes directes souscrites 5 318 2 928 82 % 17 994 12 143 48 % Ratio combiné opérationnel1 87,8 % 85,6 % 2,2 pts 88,8 % 89,1 % (0,3) pt Produit net de souscription1 600 415 45 % 1 787 1 227 46 % Produit net des placements 220 143 54 % 706 577 22 % Produits tirés de la distribution1 77 72 7 % 362 275 32 % Résultat opérationnel net1 679 467 46 % 2 070 1 471 41 % Résultat net 701 378 85 % 2 088 1 082 93 % Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA)1 3,78 $ 3,18 $ 19 % 12,41 $ 9,92 $ 25 % Résultat par action (RPA) 3,85 $ 2,55 $ 51 % 12,40 $ 7,20 $ 72 % Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois











Rendement des capitaux propres (RCP) opérationnel1 17,8 % 18,4 % (0,6) pt





RCP 17,0 % 12,8 % 4,2 pts





Valeur comptable par action (en dollars)1 82,34 $ 58,79 $ 40 %





Marge sur le capital total 2 891 2 729 6 %





Ratio de la dette sur le capital total ajusté1 23,0 % 24,1 % (1,1) pt







Dividende sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 0,09 $ par action du dividende trimestriel, lequel passe à 1,00 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la Société, ce qui représente une augmentation de 10 % et une 17e augmentation annuelle consécutive du dividende depuis notre PAPE en 2004.

______________________ 1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux PCGR. et autres mesures financières définies dans le Règlement 52-109, notamment le RONPA, le ratio combiné opérationnel, le produit net de souscription, les produits tirés de la distribution, le résultat opérationnel net, le RCP opérationnel, la VCPA et le ratio de la dette sur le capital total ajusté. Voir la section 38, Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières ci-dessouset la section 42, Glossaire et définitions du rapport de gestion du T4-2021, intégrées par renvoi au présent communiqué, pour de plus amples renseignements. de détails. La variation (croissance) des PDS et la variation (croissance) des PDS opérationnelles sont présentées en devises constantes. Les mesures financières non conformes aux IFRS n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie.

Offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités

Le conseil d'administration a approuvé une offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (« OPRA »). Sous réserve de l'approbation de la TSX, la Société pourrait racheter un nombre maximal de 5 282 458 actions ordinaires aux fins d'annulation pendant la période de 12 mois suivant l'approbation, ou jusqu'au rachat du nombre maximal d'actions, ce qui correspond à environ 3 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 8 février 2022.

Perspectives de l'industrie

La rentabilité de l'industrie s'est améliorée pour les 12 mois clos le 30 septembre 2021 en partie grâce à l'évolution favorable des sinistres des années antérieures et à la diminution de la circulation pendant la pandémie.Cependant, les ratios combinés élevés d'avant la pandémie, l'accélération de l'inflation et un contexte relative faiblesse des taux d'intérêt contribuent au maintien des conditions favorables du marché.

Au Canada , nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens, tandis que les tarifs en assurance automobile restent modérés dans le contexte actuel de la pandémie.

, nous nous attendons à ce que les conditions de marché favorables se poursuivent en assurance des biens, tandis que les tarifs en assurance automobile restent modérés dans le contexte actuel de la pandémie. En assurance des entreprises au Canada comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre.

comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre. Au Royaume-Uni et à l'international, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre en assurance des entreprises. En assurance des particuliers au Royaume-Uni, la croissance à court terme de l'industrie est incertaine, les entreprises devant composer avec les récentes réformes sur la tarification.

Résultats sectoriels

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2021 T4-2020 Variation 2021 2020 Variation Primes directes souscrites opérationnelles Canada 3 283 2 471 33 % 12 023 10 216 18 % R.-U.et int. 1 274 s. o. n. s. 2 538 s. o. n. s. États-Unis 460 401 19 % 1 988 1 823 17 % Siège social (RSA pour juin 2021) s. o. s. o. n. s. 734 s. o. n. s. Total 5 017 2 872 75 % 17 283 12 039 45 % Ratio combiné opérationnel Canada 84,4 % 84,0 % 0,4 pt 86,7 % 88,0 % (1,3) pt R.-U.et int. 93,0 % s. o. n. s. 93,4 % s. o. n. s. États-Unis 92,5 % 92,0 % 0,5 pt 92,9 % 94,9 % (2,0) pts Siège social (RSA pour juin 2021) s. o. s. o. n. s. 90,7 % s. o. n. s. Total 87,8 % 85,6 % 2,2 pts 88,8 % 89,1 % (0,3) pt Produit net de souscription Canada 513 392 121 1 525 1 154 371 R.-U.et int. 80 s. o. n. s. 152 s. o. n. s. États-Unis 36 35 1 117 81 36 RSA - juin 2021 s. o. s. o. n. s. 57 s. o. n. s. Group Re, siège social et autres (29) (12) (17) (64) (8) (56) Total 600 415 185 1 787 1 227 560

Rendement des activités d'assurance au T4-2021

La croissance des PDS opérationnelles de 75 % en devises constantes reflète surtout l'acquisition de RSA, qui a eu un apport de 69 points à la croissance. En assurance des entreprises, la croissance interne a été satisfaisante dans l'ensemble des secteurs.

reflète surtout l'acquisition de RSA, qui a eu un apport de 69 points à la croissance. En assurance des entreprises, la croissance interne a été satisfaisante dans l'ensemble des secteurs. Le ratio combiné opérationnel a été solide à 87,8 % et tient compte de l'incidence de 186 millions $ (3,8 points) des sinistres liés aux catastrophes, qui ont été supérieurs aux prévisions. Au Canada , le ratio combiné opérationnel a été bon à 84,4 %, reflétant le solide rendement sous-jacent dans l'ensemble des secteurs d'activité. Au Royaume-Uni et à l'international, le ratio combiné opérationnel a été solide à 93,0 % malgré l'incidence de 3,5 points des sinistres liés aux catastrophes. Aux États-Unis, le ratio combiné opérationnel de 92,5 % reflète un solide rendement sous-jacent.

Secteurs d'activité

Assurance de dommages - Canada (tient compte des résultats de RSA au Canada)

En assurance automobile des particuliers , la croissance des primes de 25 % a été alimentée par l'acquisition de RSA, alors que nous continuons à évoluer dans un contexte de faibles hausses de tarifs. Le ratio combiné opérationnel a été très bon à 87,5 %, en raison du bon rendement sous-jacent et de l'évolution des sinistres des années antérieures plus élevée. Bien qu'elle soit en hausse par rapport à l'exercice précédent, la circulation sur les routes demeure inférieure aux niveaux d'avant la pandémie.

, la croissance des primes de 25 % a été alimentée par l'acquisition de RSA, alors que nous continuons à évoluer dans un contexte de faibles hausses de tarifs. Le ratio combiné opérationnel a été très bon à 87,5 %, en raison du bon rendement sous-jacent et de l'évolution des sinistres des années antérieures plus élevée. Bien qu'elle soit en hausse par rapport à l'exercice précédent, la circulation sur les routes demeure inférieure aux niveaux d'avant la pandémie. En assurance des biens des particuliers , l'augmentation des primes de 33 % s'explique principalement par l'acquisition de RSA et la croissance interne attribuable aux conditions de marché favorables. Le ratio combiné opérationnel est demeuré très bon à 79,5 %, en hausse de 6,3 points par rapport à l'exercice précédent, compte tenu de la hausse de 4,4 points des sinistres liés aux catastrophes.

, l'augmentation des primes de 33 % s'explique principalement par l'acquisition de RSA et la croissance interne attribuable aux conditions de marché favorables. Le ratio combiné opérationnel est demeuré très bon à 79,5 %, en hausse de 6,3 points par rapport à l'exercice précédent, compte tenu de la hausse de 4,4 points des sinistres liés aux catastrophes. En assurance des entreprises , la croissance des primes de 41 % a été principalement stimulée par l'acquisition de RSA. La bonne croissance interne de 11 % a été stimulée par nos mesures d'amélioration de la rentabilité et les conditions de marché fermes. Le ratio combiné opérationnel a été bon à 84,3 %, en hausse de 11 points par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par l'évolution des sinistres des années antérieures et un bon rendement sous-jacent, compte tenu d'une incidence estimée de 6 points des mesures d'allègement offertes aux clients à l'exercice précédent.

, la croissance des primes de 41 % a été principalement stimulée par l'acquisition de RSA. La bonne croissance interne de 11 % a été stimulée par nos mesures d'amélioration de la rentabilité et les conditions de marché fermes. Le ratio combiné opérationnel a été bon à 84,3 %, en hausse de 11 points par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique par l'évolution des sinistres des années antérieures et un bon rendement sous-jacent, compte tenu d'une incidence estimée de 6 points des mesures d'allègement offertes aux clients à l'exercice précédent. Les produits tirés de la distribution ont connu une croissance de 7 % par rapport à un bon trimestre de l'exercice précédent, en raison de l'incidence d'acquisitions relutives.

Assurance de dommages - Royaume-Uni et international

En assurance des particuliers , les PDS opérationnelles ont été de 517 millions $ en raison de la progression continue des tarifs et des niveaux de rétention élevés dans les secteurs de l'assurance des biens des particuliers et de l'assurance pour animaux de compagnie. La concurrence au sein du marché de l'assurance automobile pour les particuliers est demeurée très vive, la croissance des primes ayant été freinée au sein de ce secteur avant l'entrée en vigueur des récentes réformes de la tarification. Le ratio combiné opérationnel a été de 96,1 %, en raison du bon rendement sous-jacent et de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures.

, les PDS opérationnelles ont été de 517 millions $ en raison de la progression continue des tarifs et des niveaux de rétention élevés dans les secteurs de l'assurance des biens des particuliers et de l'assurance pour animaux de compagnie. La concurrence au sein du marché de l'assurance automobile pour les particuliers est demeurée très vive, la croissance des primes ayant été freinée au sein de ce secteur avant l'entrée en vigueur des récentes réformes de la tarification. Le ratio combiné opérationnel a été de 96,1 %, en raison du bon rendement sous-jacent et de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures. En assurance des entreprises, les PDS opérationnelles ont été de 757 millions $ dans un contexte de conditions de marché fermes. Le ratio combiné opérationnel a été bon, se fixant à 90,4 % grâce au bon rendement sous-jacent et à l'évolution favorable des sinistres des années antérieures, le tout modéré par un niveau élevé de sinistres liés aux catastrophes.

Assurance de dommages - États-Unis

En assurance des entreprises aux États-Unis, les primes ont connu une bonne croissance de 19 % en devises constantes, reflétant la bonne croissance des nouvelles affaires, les nouveaux produits ainsi que les conditions de marché fermes. Le ratio combiné opérationnel est demeuré stable à 92,5 %, le bon rendement sous-jacent ayant été contrebalancé par la hausse des sinistres liés aux catastrophes.

Placements

Le produit net des placements s'est établi à 220 millions $ pour le trimestre, une augmentation de 54 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition de RSA et d'un dividende spécial de 23 millions $ provenant de l'un de nos placements.

pour le trimestre, une augmentation de 54 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, principalement en raison de l'acquisition de RSA et d'un dividende spécial de 23 millions $ provenant de l'un de nos placements. Les profits nets, compte non tenu des obligations à la JVBRN, se sont élevés à 262 millions $ sous l'effet des profits réalisés grâce aux marchés boursiers favorables et des profits latents sur des investissements de capital-risque.

Résultat opérationel net, RPA et RCP

Le résultat opérationnel net s'est établi à 679 millions $, en hausse de 45 % par rapport à il y a un an, en raison de l'apport de RSA, ainsi que de la bonne croissance des résultats au chapitre de la souscription et des placements.

s'est établi à 679 millions $, en hausse de 45 % par rapport à il y a un an, en raison de l'apport de RSA, ainsi que de la bonne croissance des résultats au chapitre de la souscription et des placements. Le résultat par action s'est établi à 3,85 $ au T4-2021, en hausse de 51 %, en raison des bons résultats d'exploitation et des profits de placement, le tout contrebalancé en partie par le coût net de la couverture contre l'évolution défavorable pour le secteur Royaume-Uni et international.

s'est établi à 3,85 $ au T4-2021, en hausse de 51 %, en raison des bons résultats d'exploitation et des profits de placement, le tout contrebalancé en partie par le coût net de la couverture contre l'évolution défavorable pour le secteur Royaume-Uni et international. Le RCP opérationnel de 17,8 % et le RCP de 17,0 % pour les 12 derniers mois clos le 31 décembre 2021 reflètent le bon rendement dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Bilan

La Société a terminé l'exercice en bonne situation financière avec une marge sur le capital total de 2,9 milliards $ .

. La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact s'élevait à 82,34 $ au 31 décembre 2021, en hausse de 40 % depuis le 31 décembre 2020, en raison des bons résultats et du financement de RSA.

(VCPA) d'Intact s'élevait à 82,34 $ au 31 décembre 2021, en hausse de 40 % depuis le 31 décembre 2020, en raison des bons résultats et du financement de RSA. Le ratio de la dette sur le capital total ajusté de 23,0 % au 31 décembre 2021 tient compte du financement et de la clôture de l'acquisition de RSA. Compte tenu du produit attendu de la vente de l'entreprise danoise de Codan prévue au S1-2022, nous estimons que le ratio de la dette sur le capital total ajusté reviendra à 20 %.

Acquisition de RSA

RSA a contribué pour près de 16 % à l'augmentation du RONPA au T4-2021 , portant à 12 % l'augmentation pour la période de sept mois depuis la clôture de l'acquisition. Étant donné les bons résultats d'Intact en général, une augmentation supérieure à 10 % pour cette période de sept mois démontre la qualité de l'entreprise acquise.

, portant à 12 % l'augmentation pour la période de sept mois depuis la clôture de l'acquisition. Étant donné les bons résultats d'Intact en général, une augmentation supérieure à 10 % pour cette période de sept mois démontre la qualité de l'entreprise acquise. Nous demeurons en bonne voie de réaliser des synergies annualisées avant impôts d'au moins 250 millions $ dans un délai de 36 mois à compter de la clôture . Au 31 décembre 2021, nous avions réalisé des synergies de 85 millions $.

. Au 31 décembre 2021, nous avions réalisé des synergies de 85 millions $. Ken Norgrove a été nommé chef de la direction, Royaume-Uni et international, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Il était précédemment chef de la direction de RSA Scandinavie de 2019 jusqu'à la clôture de l'acquisition et a mené avec succès le redressement de l'entreprise irlandaise à titre de chef de la direction de RSA Irlande de 2014 à 2019. Ken cumule plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, dont 30 ans chez RSA.

a été nommé chef de la direction, Royaume-Uni et international, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Il était précédemment chef de la direction de RSA Scandinavie de 2019 jusqu'à la clôture de l'acquisition et a mené avec succès le redressement de l'entreprise irlandaise à titre de chef de la direction de RSA Irlande de 2014 à 2019. Ken cumule plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance, dont 30 ans chez RSA. Les activités d'intégration avancent comme prévu. Au Canada , la conversion des polices dans le réseau de courtage progresse bien. À ce jour, plus de 40 % des polices d'assurance des particuliers dans le réseau de courtiers et près de 40 % des polices d'assurance des petites entreprises et d'assurance de flotte ont été converties aux systèmes d'Intact.

, la conversion des polices dans le réseau de courtage progresse bien. À ce jour, plus de 40 % des polices d'assurance des particuliers dans le réseau de courtiers et près de 40 % des polices d'assurance des petites entreprises et d'assurance de flotte ont été converties aux systèmes d'Intact. La clôture de la vente annoncée de l'entreprise d'assurance de dommages de Codan Forsikring A/S à Alm. Brand A/S Group est en bonne voie d'être réalisée au S1-2022, ce qui représente un produit de 6,3 milliards DKK (environ 1,26 milliard $) pour la participation de 50 % d'Intact.

Le 6 octobre 2021, nous avons conclu un contrat de réassurance qui fournit une protection contre l'évolution défavorable du passif des sinistres du secteur Royaume-Uni et international pour 2020 et pour les années antérieures. La charge connexe de 71 millions $ a été incluse dans les Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration au T4-2021.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 21,60625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6,un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7 et un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9. Les dividendes sont payables le 31 mars 2022 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2022.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 1,73 $ et 2,58 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T4-2021 et les états financiers consolidés du T4-2021 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactfc.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 416 764-8659 ou le 1 888 664-6392 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 9 février 2022 à 14 h (HE) jusqu'au 16 février 2022 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 416-764-8677 ou le 1-888-390-0541 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 501798. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards $.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la Société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR (calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR) n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie.La direction et les analystes financiers s'appuient sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer notre rendement.De plus, ces mesures procurent aux lecteurs une meilleure compréhension de nos résultats financiers et des tendances connexes et améliorent la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué et d'autres rapports financiers de la Société comprennent des mesures ayant trait à notre rendement consolidé, à notre rendement au chapitre de la souscription et à notre solidité financière.

Rendement opérationnel

RONPA, RCPO, RON et ROAI

Notre rendement opérationnel est évalué en fonction du RONPA et du RCPO, qui sont des ratios financiers non conformes aux PCGR. Ces ratios sont calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR qui excluent des éléments qui ne sont pas représentatifs de notre rendement opérationnel (les « résultats non opérationnels »). Les résultats non opérationnels comprennent des éléments qui découlent surtout de l'évolution des conditions du marché, qui ont trait à des éléments liés à des acquisitions ou à des éléments spéciaux, ou qui ne s'inscrivent pas dans nos activités régulières (voir la section Résultats non opérationnels ci-après) . Nous estimons qu'en excluant ces éléments, l'analyse de notre rendement consolidé rend mieux compte du rendement sous-jacent de notre entreprise au fil du temps.

est évalué en fonction du RONPA et du RCPO, qui sont des ratios financiers non conformes aux PCGR. Ces ratios sont calculés à l'aide de mesures financières non conformes aux PCGR qui excluent des éléments qui ne sont pas représentatifs de notre rendement opérationnel (les « résultats non opérationnels »). Les résultats non opérationnels comprennent des éléments qui découlent surtout de l'évolution des conditions du marché, qui ont trait à des éléments liés à des acquisitions ou à des éléments spéciaux, ou qui ne s'inscrivent pas dans nos activités régulières . Nous estimons qu'en excluant ces éléments, l'analyse de notre rendement consolidé rend mieux compte du rendement sous-jacent de notre entreprise au fil du temps. Il convient de souligner que les investisseurs, les analystes financiers, les agences de notation et les médias utilisent le RONPA, le RCPO et d'autres composantes du résultat opérationnel (tels que le produit net de souscription, le produit net des placements et le produit tiré de la distribution) pour évaluer et rendre compte de notre rendement financier, de même que prendre des décisions et formuler des recommandations de placement. Ces mesures sont largement utilisées, car elles donnent une mesure fiable, représentative et cohérente de notre rendement financier au fil du temps.

Le RONPA est aussi utilisé dans le cadre de la rémunération au rendement, puisque l'un de nos objectifs financiers est d'obtenir une croissance annuelle du RONPA de 10 % au fil du temps.

Le RONPA et le RCPO sont calculés comme indiqué ci-dessous, à l'aide des mesures financières non conformes aux PCGR suivantes (suivies d'un astérisque*).

RONPA pour une période définie RON* attribuable aux porteurs d'actions ordinaires ___________________________________

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en

circulation au cours de cette même période1 RCPO pour une période de 12 mois RON* attribuable aux porteurs d'actions ordinaires _____________________________________

Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires - ajustés* (compte non tenu du CAERG)*

1 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation quotidiennement au cours de cette même période.

Le résultat opérationnel net (RON) * représente le résultat net attribuable aux actionnaires (mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable), exclusion faite de l'incidence après impôt des résultats non opérationnels. Le RON est net du résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle.

* représente le résultat net attribuable aux actionnaires (mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable), exclusion faite de l'incidence après impôt des résultats non opérationnels. Le RON est net du résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle. Le résultat opérationnel avant impôt (ROAI) *, qui est utilisé pour le calcul du RON, représente le résultat avant impôt sur le résultat (mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable), compte tenu de la quote-part de la charge (l'économie) d'impôt sur le résultat des courtiers associés (comptabilisée selon la méthode la mise en équivalence - net d'impôt - selon les IFRS), et exclusion faite de l'incidence avant impôt des résultats non opérationnels. Le ROAI comprend les éléments suivants :

*, qui est utilisé pour le calcul du RON, représente le résultat avant impôt sur le résultat (mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable), compte tenu de la quote-part de la charge (l'économie) d'impôt sur le résultat des courtiers associés (comptabilisée selon la méthode la mise en équivalence - net d'impôt - selon les IFRS), et exclusion faite de l'incidence avant impôt des résultats non opérationnels. Le ROAI comprend les éléments suivants : Le produit net (perte nette) de souscription * est une mesure opérationnelle calculée comme suit : les PNA opérationnelles* moins les sinistres nets opérationnels*, moins les frais de souscription nets opérationnels*. Le produit net (perte nette) de souscription est calculé en utilisant les primes nettes acquises, les autres produits tirés de la souscription, les sinistres nets survenus et les frais de souscription, tous comme présentés selon les IFRS, compte non tenu de l'incidence de l'ARM sur les résultats de souscription, de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle et des résultats de souscription des unités d'exploitation abandonnées.

* est une mesure opérationnelle calculée comme suit : les PNA opérationnelles* moins les sinistres nets opérationnels*, moins les frais de souscription nets opérationnels*. Le produit net (perte nette) de souscription est calculé en utilisant les primes nettes acquises, les autres produits tirés de la souscription, les sinistres nets survenus et les frais de souscription, tous comme présentés selon les IFRS, compte non tenu de l'incidence de l'ARM sur les résultats de souscription, de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle et des résultats de souscription des unités d'exploitation abandonnées.

Le produit net des placements , calculé comme suit : le produit des placements moins les charges liées aux placements, comme présentés selon les IFRS.

, calculé comme suit : le produit des placements moins les charges liées aux placements, comme présentés selon les IFRS.

Le produit tiré de la distribution * est la mesure utilisée pour présenter le rendement du réseau de distribution, qui comprend le résultat opérationnel avant intérêts et impôt de nos courtiers consolidés, de nos courtiers associés, d'Intact Public Entities, d'On Side, de Coast Underwriters et de Johnson Assurance collective. Le produit tiré de la distribution est calculé en utilisant des composantes des Autres produits et des Autres charges (pour nos entités consolidées) et la quote-part du résultat tirée des participations dans des entreprises associées et des coentreprises (pour celles que nous ne consolidons pas), selon les IFRS.

* est la mesure utilisée pour présenter le rendement du réseau de distribution, qui comprend le résultat opérationnel avant intérêts et impôt de nos courtiers consolidés, de nos courtiers associés, d'Intact Public Entities, d'On Side, de Coast Underwriters et de Johnson Assurance collective. Le produit tiré de la distribution est calculé en utilisant des composantes des Autres produits et des Autres charges (pour nos entités consolidées) et la quote-part du résultat tirée des participations dans des entreprises associées et des coentreprises (pour celles que nous ne consolidons pas), selon les IFRS.

Le total des coûts de financement * comprend les coûts de financement (mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable), ajustés pour inclure les coûts de financement de nos courtiers associés, qui sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, selon les IFRS (compris dans la quote-part du résultat tirée des participations dans des entreprises associées et des coentreprises, selon les IFRS).

* comprend les coûts de financement (mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable), ajustés pour inclure les coûts de financement de nos courtiers associés, qui sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, selon les IFRS (compris dans la quote-part du résultat tirée des participations dans des entreprises associées et des coentreprises, selon les IFRS).

Les autres produits opérationnels (charges opérationnelles) * comprennent les frais généraux du siège social liés à l'exploitation du groupe et à notre statut de société ouverte, les ajustements de consolidation et les autres éléments opérationnels.Les autres produits (charges) sont calculés en utilisant des composantes des Autres produits et Autres charges selon les IFRS.

* comprennent les frais généraux du siège social liés à l'exploitation du groupe et à notre statut de société ouverte, les ajustements de consolidation et les autres éléments opérationnels.Les autres produits (charges) sont calculés en utilisant des composantes des Autres produits et Autres charges selon les IFRS.

Le ROAI sectoriel, qui est déterminé de la même façon que le ROAI, améliore la transparence et la clarté des principaux résultats de l'entreprise.

Résultats non opérationnels

Les résultats non opérationnels * comprennent des éléments qui découlent surtout de l'évolution des conditions du marché, qui ont trait à des éléments liés à des acquisitions ou à des éléments spéciaux, ou qui ne s'inscrivent pas dans nos activités régulières. Ils comprennent les éléments suivants :

* comprennent des éléments qui découlent surtout de l'évolution des conditions du marché, qui ont trait à des éléments liés à des acquisitions ou à des éléments spéciaux, ou qui ne s'inscrivent pas dans nos activités régulières. Ils comprennent les éléments suivants : Les profits nets (pertes nettes) , comme présentés selon les IFRS, découlent surtout de l'évolution des conditions du marché et des décisions de placements, lesquelles peuvent causer de la volatilité dans les résultats.

, comme présentés selon les IFRS, découlent surtout de l'évolution des conditions du marché et des décisions de placements, lesquelles peuvent causer de la volatilité dans les résultats.

L' incidence positive (négative) de l'ARM sur les résultats de souscription découle surtout des fluctuations des taux d'intérêt, lesquelles peuvent causer de la volatilité dans les résultats. Le passif des sinistres est actualisé au rendement estimé du marché des actifs sur lesquels s'adosse ce passif. L'incidence des fluctuations du taux d'actualisation utilisé pour actualiser le passif des sinistres en fonction de la variation du rendement fondé sur le marché des actifs sous-jacents s'appelle ARM . L'ARM est comprise dans les sinistres nets survenus selon les IFRS.

découle surtout des fluctuations des taux d'intérêt, lesquelles peuvent causer de la volatilité dans les résultats. Le passif des sinistres est actualisé au rendement estimé du marché des actifs sur lesquels s'adosse ce passif. L'incidence des fluctuations du taux d'actualisation utilisé pour actualiser le passif des sinistres en fonction de la variation du rendement fondé sur le marché des actifs sous-jacents s'appelle . L'ARM est comprise dans les sinistres nets survenus selon les IFRS.

La charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle représente l'écart entre le rendement des actifs (produits d'intérêts sur les actifs des régimes) calculé en utilisant le rendement attendu des actifs des régimes et le taux d'actualisation déterminé selon les IFRS des actifs des régimes de retraite canadiens d'Intact. Le rendement attendu reflète mieux notre rendement opérationnel, compte tenu de notre expertise interne en gestion des placements et la composition de notre portefeuille de placements des actifs de retraite. La charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle est comprise dans les sinistres nets survenus et les frais de souscription selon les IFRS.

représente l'écart entre le rendement des actifs (produits d'intérêts sur les actifs des régimes) calculé en utilisant le rendement attendu des actifs des régimes et le taux d'actualisation déterminé selon les IFRS des actifs des régimes de retraite canadiens d'Intact. Le rendement attendu reflète mieux notre rendement opérationnel, compte tenu de notre expertise interne en gestion des placements et la composition de notre portefeuille de placements des actifs de retraite. La charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle est comprise dans les sinistres nets survenus et les frais de souscription selon les IFRS.

Les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration , comme présentés selon les IFRS. Les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration engagés dans le cadre d'une acquisition ne sont pas des charges d'exploitation récurrentes.

, comme présentés selon les IFRS. Les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration engagés dans le cadre d'une acquisition ne sont pas des charges d'exploitation récurrentes.

Les coûts d'acquisition comprennent les honoraires professionnels et les droits de timbre liés à la clôture d'une acquisition.

comprennent les honoraires professionnels et les droits de timbre liés à la clôture d'une acquisition.



Les coûts d'intégration comprennent les coûts de restructuration liés à une acquisition, tels que les indemnités de départ, les primes de rétention et les coûts d'intégration des systèmes, l'incidence nette initiale d'une couverture de réassurance pour les fins d'une acquisition ainsi que les variations de la juste valeur des contreparties éventuelles.En ce qui a trait à l'acquisition de RSA, les coûts de la couverture contre l'évolution défavorable représentent l'incidence nette d'une couverture de réassurance aux termes de laquelle un réassureur tiers prendra en charge 50 % de toute évolution négative des réserves excédent un seuil de rétention convenu à l'égard des passifs découlant des sinistres de RSA dans le secteur R.-U. et int. et d'autres passifs découlant des sinistres pour l'année de survenance 2020 et les années de survenance antérieures.

comprennent les coûts de restructuration liés à une acquisition, tels que les indemnités de départ, les primes de rétention et les coûts d'intégration des systèmes, l'incidence nette initiale d'une couverture de réassurance pour les fins d'une acquisition ainsi que les variations de la juste valeur des contreparties éventuelles.En ce qui a trait à l'acquisition de RSA, les coûts de la couverture contre l'évolution défavorable représentent l'incidence nette d'une couverture de réassurance aux termes de laquelle un réassureur tiers prendra en charge 50 % de toute évolution négative des réserves excédent un seuil de rétention convenu à l'égard des passifs découlant des sinistres de RSA dans le secteur R.-U. et int. et d'autres passifs découlant des sinistres pour l'année de survenance 2020 et les années de survenance antérieures.



Les coûts de restructuration et autres coûts comprennent les coûts de restructuration non liés à une acquisition et les charges liées à la mise en oeuvre de nouvelles normes comptables importantes.

comprennent les coûts de restructuration non liés à une acquisition et les charges liées à la mise en oeuvre de nouvelles normes comptables importantes.

Le profit lié à l'acquisition de RSA (profit à des conditions avantageuses), comme présenté selon les IFRS, est non imposable et correspond à l'écart entre le prix payé pour l'acquisition de RSA et la juste valeur des actifs nets identifiables acquis, moins le montant des participations ne donnant pas le contrôle. Il est présenté dans les résultats non opérationnels, comme d'autres profits et perte, étant donné qu'il s'agit d'un élément spécial.

(profit à des conditions avantageuses), comme présenté selon les IFRS, est non imposable et correspond à l'écart entre le prix payé pour l'acquisition de RSA et la juste valeur des actifs nets identifiables acquis, moins le montant des participations ne donnant pas le contrôle. Il est présenté dans les résultats non opérationnels, comme d'autres profits et perte, étant donné qu'il s'agit d'un élément spécial.

Les résultats de souscription des unités d'exploitation abandonnées comprennent les résultats de souscription des unités d'exploitation de l'assurance des entreprises aux États-Unis, soit Programmes, Architectes et ingénieurs, Soins de santé (à compter du 1er juillet 2019), l'abandon des activités d'assurance automobile en Colombie-Britannique (à compter du T4-2020), ainsi que les unités d'exploitation abandonnées au Royaume-Uni et à l'international à la date de clôture. Les résultats de souscription des unités d'exploitation abandonnées sont compris dans les PNA, les sinistres nets survenus et les frais de souscription selon les IFRS. Nous sommes d'avis que ces résultats nuiraient à la capacité de comparer, d'une période à l'autre, les résultats de nos activités poursuivies.

Tableau 1 - Rapprochement du RON, du RONPA et du RCPO au résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



T4-2021 T4-2020 2021 2020









Résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS 692 378 2 067 1 082 Moins les pertes (profits) non opérationnels avant impôt (17) 125 70 535 Moins la charge (économie) d'impôt non opérationnelle1 4 (36) (67) (146) RON 679 467 2 070 1 471 Moins les dividendes sur actions privilégiées (13) (13) (53) (52) RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 666 454 2 017 1 419 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 176,1 143,0 162,4 143,0 RONPA, de base et dilué (en dollars) 3,78 3,18 12,41 9,92 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 2 017 1 419



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés, compte non tenu du CAERG 11 357 7 697



RCPO pour les 12 derniers mois 17,8 % 18,4 %





Tableau 2 - Rapprochement du ROAI et du résultat avant impôt sur le résultat, comme présenté selon les IFRS



T4-2021 T4-2020 2021 2020









Résultat avant impôt sur le résultat comme présenté selon les IFRS 871 470 2 568 1 359 Plus la quote-part de la charge d'impôt sur le résultat des courtiers associés 4 5 30 22 Moins les pertes (profits) non opérationnels avant impôt (17) 125 70 535 ROAI 858 600 2 668 1 916 ROAI 858 600 2 668 1 916 Plus la charge d'impôt liée au résultat opérationnel (170) (133) (577) (445) Moins le résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (9) - (21) - RON 679 467 2 070 1 471

Tableau 3 -Rapprochement du produit tiré de la distribution, du total des coûts de financement, des autres produits (charges) opérationnels, du total de l'impôt sur le résultat et du produit net de souscription avec les états financiers consolidés

Libellés dans le rapport de gestion Avant impôt



Comme présenté dans les états financiers Produit tiré de la distribution Total des coûts de financement Autres produits (charges) opérationnels1 Total de l'impôt sur le résultat Pertes non opération-nelles Produit net de souscription Total présenté aux états financiers Trimestre clos le 31 décembre 2021













Produit net de souscription1 - - - - 21 600 621 Autres produits 98 - 10 - - - 108 Profits nets (pertes nettes) - - - - 194 - 194 Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses - - - - - - - Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 27 (1) - (4) (6) - 16 Coûts de financement - (42) - - - - (42) Coûts d'acquisition, d'intégration et derestructuration - - - - (133) - (133) Autres charges (48) - (6) - (59) - (113) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - (170) - - (170) Total présenté dans le rapport de gestion 77 (43) 4 (174) 17 600

Trimestre clos le 31 décembre 2020













Produit net de souscription1 - - - - (75) 415 340 Autres produits 82 - 9 - - - 91 Profits nets (pertes nettes) - - - - 46 - 46 Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 32 (3) - (5) (7) - 17 Coûts de financement - (29) - - - - (29) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - (53) - (53) Autres charges (42) - (7) - (36) - (85) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - (92) - - (92) Total présenté dans le rapport de gestion 72 (32) 2 (97) (125) 415

Exercice clos le 31 décembre 2021











Produit net de souscription1 - - - - 109 1 787 1 896 Autres produits 389 - 32 - - - 421 Profits nets (pertes nettes) - - - - 249 - 249 Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses - - - - 204 - 204 Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 146 (9) - (30) (20) - 87 Coûts de financement - (153) - - - - (153) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - (429) - (429) Autres charges (173) - (57) - (183) - (413) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - (480) - - (480) Total présenté dans le rapport de gestion 362 (162) (25) (510) (70) 1 787

Exercice clos le 31 décembre 2020













Produit net de souscription1 - - - - (430) 1 227 797 Autres produits 309 - 18 - - - 327 Profits nets (pertes nettes) - - - - 182 - 182 Quote-part du résultat tirée des entreprises associées et des coentreprises 121 (11) - (22) (36) - 52 Coûts de financement - (115) - - - - (115) Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration - - - - (115) - (115) Autres charges (155) - (55) - (136) - (346) Économie (charge) d'impôt sur le résultat - - - (277) - - (277) Total présenté dans le rapport de gestion 275 (126) (37) (299) (535) 1 227





















1 Comprend les postes suivants dans les états consolidés du résultat : Primes nettes acquises, Autres produits tirés de la souscription, Sinistres nets survenus et Frais de souscription.

Rendement relatif

Éléments liés à des acquisitions

Les éléments liés à des acquisitions, qui sont présentés dans les résultats non opérationnels*, comprennent l'amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisées lors de regroupements d'entreprises ainsi que les coûts d'acquisition et d'intégration.

Le tableau suivant présente une ventilation des résultats non opérationnels entre les éléments liés à des acquisitions et les autres résultats non opérationnels, avant impôt et après impôt pour chacun des postes.

Tableau 4 -Profits (pertes) liés à des acquisitions et autres profits (pertes) non opérationnels



T4-2021 T4-2020 2021 2020



Avant impôt Après impôt Avant impôt Après impôt Avant impôt Après impôt Avant impôt Après impôt





















Amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisées lors de regroupements d'entreprises (63) (48) (40) (30) (199) (151) (154) (117)

Coûts d'acquisition et d'intégration (117) (93) (48) (41) (375) (297) (97) (79)

Profit net (perte nette) sur la couverture de dérivés de change (acquisitions) (34) (25) 19 16 (31) (23) 19 16

Ajustements fiscaux sur des éléments liés à des acquisitions - 13 - - - (1) - (3)

Profit (perte) lié à des acquisitions (214) (153) (69) (55) (605) (472) (232) (183)

Autres profits nets (pertes nettes) 228 164 27 31 280 232 163 148

Incidence positive (négative) de l'ARM sur les résultats de souscription 72 55 (23) (18) 226 169 (315) (235)

Charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle (16) (12) (13) (10) (64) (47) (53) (39)

Profit lié à l'acquisition de RSA - - - - 204 204 - -

Produit net (perte nette) de souscription des unités d'exploitation abandonnées (35) (28) (39) (30) (53) (43) (62) (49)

Coûts de restructuration et autres coûts non opérationnels (18) (13) (8) (7) (58) (46) (36) (31)

Autres profits (pertes) non opérationnels 231 166 (56) (34) 535 469 (303) (206)

Profits (pertes) non opérationnels 17 13 (125) (89) (70) (3) (535) (389)



Rendement consolidé

RCP et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés

Le rendement consolidé est évalué en fonction du RPA (mesure conforme aux PCGR) et du RCP, un ratio non conforme aux PCGR. Le RCP est la mesure conforme aux PCGR la plus comparable, étant fondée sur le résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires. Toutefois, le dénominateur est ajusté pour refléter l'incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux, le cas échéant.

est évalué en fonction du RPA (mesure conforme aux PCGR) et du RCP, un ratio non conforme aux PCGR. Le RCP est la mesure conforme aux PCGR la plus comparable, étant fondée sur le résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires. Toutefois, le dénominateur est ajusté pour refléter l'incidence pondérée des transactions importantes portant sur les capitaux, le cas échéant. Le RPA et le RCP sont calculés comme suit. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont identifiées par un astérisque*.

RPA pour une période définie Tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat ci-joints



Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires

____________________________________________

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en

circulation au cours de cette même période RCP pour une période de 12 mois Résultat net attribuable aux porteurs d'actions

ordinaires

_________________________________ Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs

d'actions ordinaires - ajustés*

Le résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires est calculé selon les IFRS, en excluant les dividendes déclarés sur actions privilégiées.

Tableau 5 -Rapprochement du RCP avec le résultat net attribuable aux actionnaires, comme présenté selon les IFRS



T4-2021 T4-2020 2021 2020









Résultat net attribuable aux actionnaires 692 378 2 067 1 082 Moins les dividendes sur actions privilégiées (13) (13) (53) (52)









Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 679 365 2 014 1 030 Divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (en millions) 176,1 143,0 162,4 143,0 RPA - de base et dilué (en dollars) 3,85 2,55 12,40 7,20









Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires pour les 12 derniers mois 2 014 1 030



Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés* 11 826 8 064



RCP pour les 12 derniers mois 17,0 % 12,8 %





Tableau 6 -Rapprochement du RPAA et du RONPA avec le RPA, comme présenté selon les IFRS



T4-2021 T4-2020 2021 2020

Après impôt Par action Après impôt Par action Après impôt Par action Après impôt Par action

















Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires (RPA) 679 3,85 365 2,55 2 014 12,40 1 030 7,20 Ajouter : perte (profit) lié à des acquisitions 153 0,87 55 0,39 472 2,92 183 1,28 Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires (RPAA) 832 4,72 420 2,94 2 486 15,32 1 213 8,48 Ajouter : autres pertes (profits) non opérationnels (166) (0,94) 34 0,24 (469) (2,91) 206 1,44 RON attribuable aux porteurs d'actions ordinaires (RONPA) 666 3,78 454 3,18 2 017 12,41 1 419 9,92

Taux d'impôt effectifs sur le résultat

Le taux d'impôt effectif sur le résultat est évalué en fonction du taux d'impôt effectif sur le résultat total et du taux d'impôt effectif sur le résultat opérationnel, qui sont des ratios non conformes aux PCGR. Ces ratios sont calculés selon des mesures financières non conformes aux PCGR qui tiennent compte de l'incidence de l'impôt sur le résultat de nos courtiers associés, lequel est comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence (net de l'impôt) selon les IFRS.

Le taux d'impôt effectif sur le résultat total et le taux d'impôt effectif sur le résultat opérationnel sont calculés au moyen des mesures financières non conformes aux PCGR suivantes (identifiées par un astérisque*).

Taux d'impôt effectif total pour une période définie Total de la charge (économie) d'impôt sur le résultat*

________________________

Résultat avant impôt* Taux d'impôt effectif sur le résultat opérationnel pour une période définie Charge (économie) d'impôt sur le résultat opérationnel*

_____________________

ROAI*

Le total de la charge (économie) d'impôt sur le résultat et la charge (économie) d'impôt sur le résultat opérationnel comprennent l'incidence de l'impôt sur le résultat de nos courtiers associés, qui est comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence (net de l'impôt) selon les IFRS. Le résultat avant impôt et le ROAI sont présentés de la même manière. Ces mesures non conformes aux PCGR cadrent avec la méthode utilisée par la direction pour analyser le rendement opérationnel de nos courtiers associés (comptabilisé dans le produit net tiré de la distribution), avant impôt.

Tableau 7 -Rapprochement des taux d'impôt effectifs sur le résultat



T4-2021 T4-2020 2021 2020









Résultat avant impôt sur le résultat comme présenté selon les IFRS 871 470 2 568 1 359 Plus la quote-part de la charge d'impôt sur le résultat des courtiers associés 4 5 30 22 Résultat avant impôt, comme présenté dans le rapport de gestion 875 475 2 598 1 381 Total de l'économie (charge) d'impôt sur le résultat (174) (97) (510) (299) Résultatnet 701 378 2 088 1 082 Total du taux d'impôt effectif sur le résultat, comme présenté dans le rapport de gestion 20,1 % 20,4 % 19,7 % 21,7 % Résultat opérationnel avant impôt (ROAI) 858 600 2 668 1 916 Économie (charge) d'impôt liée au résultat opérationnel (170) (133) (577) (445) RON 688 467 2091 1 471 Taux d'impôt effectif sur le résultat opérationnel, comme présenté dans le rapport de gestion 19,8 % 22,1 % 21,6 % 23,2 %

Volume de primes

Variation des PDS opérationnelles et variation des PDS opérationnelles en devises constantes

Le rendement consolidé des PDS (en matière de primes souscrites) est évalué en fonction de la variation des PDS opérationnelles en devises constantes , qui est un ratio non conforme aux PCGR. Ce ratio représente la croissance (ou la baisse) des PDS opérationnelles calculée en appliquant le taux de change en vigueur pour l'exercice en cours aux PDS opérationnelles de l'exercice précédent.

est évalué en fonction de la , qui est un ratio non conforme aux PCGR. Ce ratio représente la croissance (ou la baisse) des PDS opérationnelles calculée en appliquant le taux de change en vigueur pour l'exercice en cours aux PDS opérationnelles de l'exercice précédent. Avec l'acquisition de RSA, environ 65 % des PDS opérationnelles sont libellées en dollars canadiens, 19 % en livres sterling, 10 % en dollars américains et le reste principalement en euros. La devise constante est largement utilisée par les multinationales pour mettre en évidence le rendement économique. À l'instar de nos pairs, nous croyons que cette mesure facilite l'analyse du rendement des PDS par rapport aux périodes correspondantes, l'incidence des fluctuations du taux de change étant exclue.

Le rendement sectoriel des PDS de nos unités d'exploitation non canadiennes, le cas échéant, est également évalué en fonction de la variation des PDS opérationnelles en devises constantes, qui reflète la croissance des PDS opérationnelles, telle que présentée et gérée au niveau sectoriel (dans la monnaie fonctionnelle).

de nos unités d'exploitation non canadiennes, le cas échéant, est également évalué en fonction de la variation des PDS opérationnelles en devises constantes, qui reflète la croissance des PDS opérationnelles, telle que présentée et gérée au niveau sectoriel (dans la monnaie fonctionnelle). Dans le rapport de gestion ou nos autres rapports financiers, nous présentons également la variation des PDS opérationnelles, un ratio non conforme aux PCGR. Ce ratio représente la croissance ou la baisse des PDS opérationnelles, calculée en appliquant les taux de change respectifs en vigueur pour l'exercice en cours et l'exercice précédent. Lorsque c'est pertinent, nous présentons ces deux ratios de façon à mettre en évidence l'incidence des fluctuations des taux de change sur le rendement des PDS.

Variation des PDS

opérationnelles PDS

opérationnelles

d'une période

définie - PDS opérationnelles de l

'exercice précédent ____________________

PDS opérationnelles de

l'exercice précédent Variation des

PDS o

pérationnelles En devises

constantes PDS opérationnelles (en $ CA) d'une

période définie - PDS opérationnelles (en $ CA) de l'exercice

précédent selon le taux de change en vigueur

_________________________________

PDS opérationnelles (en $ CA) de l'exercice

précédent selon le taux de change en vigueur

La variation des PDS opérationnelles en devises constantes et la variation des PDS opérationnelles sont calculées en utilisant les PDS opérationnelles, une mesure financière non conforme aux PCGR.

Les PDS opérationnelles représentent le montant total des primes liées aux nouvelles polices et aux renouvellements de polices souscrites au cours de la période de présentation de l'information financière, normalisées pour tenir compte de l'incidence des polices d'assurance pluriannuelles, à l'exclusion des groupements d'assureurs, des ententes de façade et des unités d'exploitation abandonnées.Cette mesure fait correspondre les primes souscrites à l'année de couverture, alors qu'en vertu des IFRS, la valeur intégrale des polices d'assurance pluriannuelles est comptabilisée dans l'année où la police est souscrite. Les PDS sont la mesure conforme aux PCGR la plus comparable aux PDS opérationnelles.

représentent le montant total des primes liées aux nouvelles polices et aux renouvellements de polices souscrites au cours de la période de présentation de l'information financière, normalisées pour tenir compte de l'incidence des polices d'assurance pluriannuelles, à l'exclusion des groupements d'assureurs, des ententes de façade et des unités d'exploitation abandonnées.Cette mesure fait correspondre les primes souscrites à l'année de couverture, alors qu'en vertu des IFRS, la valeur intégrale des polices d'assurance pluriannuelles est comptabilisée dans l'année où la police est souscrite. Les PDS sont la mesure conforme aux PCGR la plus comparable aux PDS opérationnelles. Nous considérons que cette mesure reflète mieux le rendement opérationnel de nos activités de base et qu'elle constitue la mesure la plus utile pour mesurer la croissance et le volume d'affaires.

Pour calculer le rendement de la Société par rapport à l'industrie au Canada aux fins de la rémunération au rendement, la croissance des PDS est fondée sur la présentation des états financiers.

Tableau 8 -Rapprochement des PDS opérationnelles et des PDS



T4-2021 T4-2020 2021 2020









PDS, comme présentées selon les IFRS 5 318 2 930 17 994 12 143 Moins l'incidence des groupements d'assureurs et des ententes de façade (260) (41) (605) (119) Moins les PDS desunités d'exploitation abandonnées (70) (17) (161) (21) Plusl'incidencedelanormalisationdespolicesd'assurance pluriannuelles 29 - 55 36









PDS opérationnelles, comme présentées dans le rapport de gestion 5 017 2 872 17 283 12 039 Croissancedes PDS opérationnelles 75 % 8 % 44 % 9 % Croissancedes PDS opérationnelles (en devises constantes) 75 % 8 % 45 % 9 %

Variation des PNA opérationnelles et variation des PNA opérationnelles en devises constantes

La croissance consolidée des PNA opérationnelles est évaluée en fonction de la variation des PNA opérationnelles , un ratio financier non conforme aux PCGR.

est évaluée en fonction de la , un ratio financier non conforme aux PCGR. La croissance sectorielle des PNA de nos unités d'exploitation non canadiennes, le cas échéant, est évaluée en fonction de la variation des PNA opérationnelles en devises constantes , un ratio non conforme aux PCGR qui reflète la croissance des PNA opérationnelles, telle que présentée et gérée au niveau sectoriel (dans la monnaie fonctionnelle). Nous croyons que ce ratio facilite l'analyse de notre rendement financier par rapport aux périodes correspondantes, l'incidence des fluctuations du taux de change étant exclue. Lorsque c'est pertinent, comme pour les PDS opérationnelles, nous présentons ces deux ratios de façon à mettre en évidence l'incidence des fluctuations des taux de change sur la croissance des PNA opérationnelles.

de nos unités d'exploitation non canadiennes, le cas échéant, est évaluée en fonction de la , un ratio non conforme aux PCGR qui reflète la croissance des PNA opérationnelles, telle que présentée et gérée au niveau sectoriel (dans la monnaie fonctionnelle). Nous croyons que ce ratio facilite l'analyse de notre rendement financier par rapport aux périodes correspondantes, l'incidence des fluctuations du taux de change étant exclue. Lorsque c'est pertinent, comme pour les PDS opérationnelles, nous présentons ces deux ratios de façon à mettre en évidence l'incidence des fluctuations des taux de change sur la croissance des PNA opérationnelles. La variation des PNA opérationnelles et la variation des PNA opérationnelles en devises constantes sont calculées selon la même méthode que la variation des PDS opérationnelles et la variation des PDS opérationnelles (en devises constantes), mais en utilisant les PNA opérationnelles, une mesure financière non conforme aux PCGR.

Les PNA opérationnelles correspondent aux PNA (la mesure non conforme aux PCGR la plus directement comparable), si l'on exclut les PNA des unités d'exploitation abandonnées. Nous estimons que cette mesure reflète mieux le rendement opérationnel de nos activités de base.

Tableau 9 -Rapprochement des PNA opérationnelles et des PNA, comme présentées selon les IFRS



T4-2021 T4-2020 2021 2020







PNA (comme présentées selon les IFRS) 5 003 2 899 16 238 11 241 Moins les PNA des unités d'exploitation abandonnées (72) (20) (195) (21)









PNA opérationnelles, comme présentées dans le rapport de gestion 4 931 2 879 16 043 11 220 Croissance des PNA opérationnelles 71 % 7 % 43 % 10 %

Rentabilité au chapitre de la souscription

Produit net (perte nette) de souscription et ratio combiné opérationnel

Le rendement au chapitre de la souscription est évalué en fonction du ratio combiné opérationnel, du ratio des sinistres (incluant le ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours, le ratio des sinistres liés aux catastrophes et le ratio de l'évolution des sinistres des années antérieures) et du ratio des frais (incluant le ratio des commissions, le ratio des frais généraux et le ratio des taxes sur primes), soit des ratios non conformes aux PCGR (définis ci-après) .

est évalué en fonction du ratio combiné opérationnel, du ratio des sinistres (incluant le ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours, le ratio des sinistres liés aux catastrophes et le ratio de l'évolution des sinistres des années antérieures) et du ratio des frais (incluant le ratio des commissions, le ratio des frais généraux et le ratio des taxes sur primes), soit des ratios non conformes aux PCGR . Le rendement au chapitre de la souscription est géré et mesuré de manière uniforme sur une base opérationnelle , conformément à la méthode de présentation du RON et du RONPA. Les éléments non opérationnels exclus du rendement au chapitre de la souscription comprennent les résultats de souscription des unités d'exploitation abandonnées, la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle et l'incidence de l'ARM sur les résultats de souscription.Nous estimons que cette base fournit aux investisseurs et aux analystes financiers une mesure précieuse de notre rendement au chapitre de la souscription continu en ce qui a trait à la discipline et à la rentabilité en matière de souscription.

, conformément à la méthode de présentation du RON et du RONPA. Les éléments non opérationnels exclus du rendement au chapitre de la souscription comprennent les résultats de souscription des unités d'exploitation abandonnées, la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle et l'incidence de l'ARM sur les résultats de souscription.Nous estimons que cette base fournit aux investisseurs et aux analystes financiers une mesure précieuse de notre rendement au chapitre de la souscription continu en ce qui a trait à la discipline et à la rentabilité en matière de souscription. Bien que le ratio combiné opérationnel et les composantes du rendement au chapitre de la souscription soient des mesures couramment utilisées dans l'industrie, elles n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS (ou des PCGR) et peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires utilisées par d'autres sociétés de notre industrie.

Les ratios de souscriptions sont calculés à l'aide des mesures financières non conformes aux PCGR suivantes (identifiées par un astérisque*).

Ratio combiné opérationnel Un ratio combiné opérationnel inférieur à 100 % indique que les résultats de souscription sont rentables. Un ratio combiné opérationnel supérieur

à 100 % indique que les résultats de souscription ne sont pas rentables. Ratio des sinistres (voir ci-dessous) + Ratio des frais (voir ci-dessous) Ratio des sinistres Sinistres nets opérationnels* ____________________

PNA opérationnelles* Ratio des frais Frais de souscription nets* opérationnels

____________________

PNA opérationnelles* Ratio des sinistres sous-jacent pour

l'exercice en cours Total des sinistres nets, compte non tenu des

sinistres liés aux catastrophes pour l'exercice

en cours et de l'évolution des sinistres des

années antérieures1

____________________________________________________

PNA opérationnelles* compte non tenu de l'incidence des primes de reconstitution Ratio des

commissions

Commissions1

_______________

PNA opérationnelles* Ratio des sinistres

liés aux catastrophes Sinistres liés aux catastrophes pour l'exercice en cours1, plus les primes nettes de reconsitution

____________________________________________________

PNA opérationnelles* compte non tenu de l'incidence des primes de reconstitution Ratio des frais

généraux Frais généraux1

_______________

PNA opérationnelles* Ratio de l'évolution

des sinistres des

années antérieures Évolution des sinistres des années antérieures1

_______________________________________________________________

PNA opérationnelles* Ratio des taxes

sur primes Taxes sur primes1

_____________ PNA opérationnelles*

1 Ces mesures supplémentaires, qui sont définies ci-après, sont présentées sur une base trimestrielle dans notre rapport de gestion et d'autres rapports financiers afin de fournir plus de renseignements sur le ratio des sinistres et le ratio des frais.

Le produit net (la perte nette) de souscription*, utilisé dans le calcul du ratio combiné opérationnel est une mesure opérationnelle correspondant aux PNA opérationnelles moins les sinistres nets opérationnels et les frais de souscription nets opérationnels. La mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable est le produit net de souscription, qui comprend les postes suivants dans les états consolidés du résultat : Primes nettes acquises, Autres produits tirés de la souscription, Sinistres nets survenus et Frais de souscription.

Les sinistres nets opérationnels sont utilisés dans le calcul du ratio des sinistres. Les sinistres nets opérationnels correspondent aux sinistres nets survenus (mesures conformes aux PCGR la plus comparable), exclusion faite de l'incidence de l'ARM sur les résultats de souscription, de l'ajustement de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle et des sinistres nets des unités d'exploitation abandonnées.

Pour donner un meilleur aperçu de notre rendement de l'exercice en cours, de l'incidence des sinistres liés aux catastrophes (qui peuvent être volatils) et de l'évolution des sinistres des années antérieures, nous analysons les sinistres nets opérationnels comme suit dans notre rapport de gestion et nos autres rapports financiers.



Les sinistres net opérationnels (compte non tenu des sinistres liés aux catastrophes pour l'exercice en cours et de l'évolution de sinistres des années antérieures) sont utilisés dans le calcul du ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours. Les sinistres liés aux catastrophes et l'évolution des sinistres des années antérieures sont imprévisibles et peuvent être volatils, de sorte que leur exclusion procure un aperçu plus précis de notre analyse du rendement sous-jacent de l'exercice en cours.

sont utilisés dans le calcul du ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours. Les sinistres liés aux catastrophes et l'évolution des sinistres des années antérieures sont imprévisibles et peuvent être volatils, de sorte que leur exclusion procure un aperçu plus précis de notre analyse du rendement sous-jacent de l'exercice en cours.



Les sinistres nets liés aux catastrophes pour l'exercice en cours sont utilisés dans le calcul du ratio des sinistres liés aux catastrophes. Un sinistre lié à une catastrophe est défini comme un sinistre ou un groupe de sinistres lié à un événement unique de l'année de survenance en cours dont le coût, avant la réassurance, est égal ou supérieur à un seuil de catastrophe prédéterminé. À compter du 1 er juillet 2021, le seuil de catastrophe par secteur se présente comme suit : Assurance de dommages - Canada : 10 millions $; Assurance de dommages - Royaume-Uni et international : 7,5 millions £; Assurance de dommages - États-Unis : 5 millions $ US. Les sinistres liés aux catastrophes présentés peuvent être liés à des conditions météorologiques ou non et excluent ceux des unités d'exploitation abandonnées.

sont utilisés dans le calcul du ratio des sinistres liés aux catastrophes. Un sinistre lié à une catastrophe est défini comme un sinistre ou un groupe de sinistres lié à un événement unique de l'année de survenance en cours dont le coût, avant la réassurance, est égal ou supérieur à un seuil de catastrophe prédéterminé. À compter du 1 juillet 2021, le seuil de catastrophe par secteur se présente comme suit : Assurance de dommages - Canada : 10 millions $; Assurance de dommages - Royaume-Uni et international : 7,5 millions £; Assurance de dommages - États-Unis : 5 millions $ US. Les sinistres liés aux catastrophes présentés peuvent être liés à des conditions météorologiques ou non et excluent ceux des unités d'exploitation abandonnées.





L' évolution des sinistres des années antérieures est utilisée dans le calcul du ratio de l'évolution des sinistres des années antérieures. L'évolution des sinistres des années antérieures est définie comme la variation du passif des sinistres des années antérieures pour la période considérée, déduction faite de la réassurance, compte non tenu de l'évolution des sinistres des années antérieures des unités d'exploitation abandonnées. Une diminution du passif des sinistres indique une évolution favorable des sinistres des années antérieures. Une augmentation du passif des sinistres indique une évolution défavorable des sinistres des années antérieures.

est utilisée dans le calcul du ratio de l'évolution des sinistres des années antérieures. L'évolution des sinistres des années antérieures est définie comme la variation du passif des sinistres des années antérieures pour la période considérée, déduction faite de la réassurance, compte non tenu de l'évolution des sinistres des années antérieures des unités d'exploitation abandonnées. Une diminution du passif des sinistres indique une évolution favorable des sinistres des années antérieures. Une augmentation du passif des sinistres indique une évolution défavorable des sinistres des années antérieures.

Les frais de souscription nets opérationnels comprennent les commissions (incluant les commissions régulières et variables), les taxes sur primes et les frais généraux liés aux activités de souscription, déduction faite des autres produits tirés de la souscription. Les frais de souscription nets opérationnels sont utilisés dans le calcul du ratio des frais (incluant le ratio des commissions, le ratio des frais généraux et le ratio des taxes sur primes).

comprennent les commissions (incluant les commissions régulières et variables), les taxes sur primes et les frais généraux liés aux activités de souscription, déduction faite des autres produits tirés de la souscription. Les frais de souscription nets opérationnels sont utilisés dans le calcul du ratio des frais (incluant le ratio des commissions, le ratio des frais généraux et le ratio des taxes sur primes).

Les frais de souscription nets opérationnels correspondent aux frais de souscription (mesures conformes aux PCGR la plus comparable), déduction faite des autres produits tirés de la souscription et en excluant un ajustement pour tenir compte de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle et des frais de souscription des unités d'exploitation abandonnées.





Les autres produits tirés de la souscription comprennent les redevances perçues auprès des titulaires de polices relativement aux coûts engagés en vertu des plans de facturation annuels de la Société, ainsi que les honoraires reçus pour l'administration d'une partie du portefeuille de contrats d'assurance de la Facility Association (FA) et d'autres portefeuilles.

Tableau 10 -Rapprochement du produit net de souscription avec le produit net de souscription comme présenté selon les IFRS



T4-2021 T4-2020 2021 2020









Primes nettes acquises comme présentées selon les IFRS 5 003 2 899 16 238 11 241 Autres produits tirés de la souscription comme présentés selon les IFRS 79 36 236 135 Sinistres nets survenus comme présentés selon les IFRS (2 796) (1 663) (8 967) (6 883) Frais de souscription comme présentés selon les IFRS (1 665) (932) (5 611) (3 696) Produit net (perte nette) de souscription comme présenté selon les IFRS 621 340 1 896 797 Moins l'incidence de l'ARM sur les résultats de souscription (72) 23 (226) 315 Moins la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelles 16 13 64 53 Moins la perte de souscription des unités d'exploitation abandonnées 35 39 53 62 Produit net (perte nette) de souscription présenté dans le rapport de gestion 600 415 1 787 1 227 PNA opérationnelles 4 931 2 879 16 043 11 220









Ratio combiné 87,8 % 85,6 % 88,8 % 89,1 %

Tableau 11 -Rapprochement des sinistres nets opérationnels et des sinistres nets survenus comme présentés selon les IFRS



T4-2021 T4-2020 2021 2020









Sinistres nets survenus comme présentés selon les IFRS 2 796 1 664 8 967 6 883 Moins l'incidence positive (négative) de l'ARM sur les résultats de souscription 72 (23) 226 (315) Moins l'ajustement pour tenir compte de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelles (6) (5) (24) (20) Moins les sinistres nets des unités d'exploitation abandonnées (83) (51) (172) (71) Autres produits tirés de la souscription portés en déduction des frais de souscription (6) - (24) -









Sinistres nets opérationnels présentés dans le rapport de gestion 2 773 1 585 8 973 6 477 Moins les sinistres nets liés aux catastrophes de l'exercice en cours (186) (74) (676) (359) Moins l'évolution favorable (défavorable) des sinistres des années antérieures 160 28 594 100









Sinistres nets opérationnels (en excluant les sinistres liés aux catastrophes pour l'exercice en cours et l'évolution des sinistres des années antérieures) 2 747 1 539 8 891 6 218 PNA opérationnelles 4 931 2 879 16 043 11 220 Moins les primes de reconstitution cédées (recouvrées) - - 1 1 PNA opérationnelles, compte non tenu des primes de reconstitution 4 931 2 879 16 044 11 221









Ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours1 55,7 % 53,5 % 55,5 % 55,5 % Ratio des sinistres liés aux catastrophes (y compris les primes de reconstitution)1 3,8 % 2,6 % 4,2 % 3,2 % Ratio de l'évolution (favorable) défavorable des sinistres des années antérieures2 (3,3) % (1,0) % (3,8) % (0,9) % Ratio des sinistres2 56,2 % 55,1 % 55,9 % 57,8 %













1Calculé à l'aide des PNA opérationnelles avant les primes de reconstitution. 2Calculé à l'aide des PNA opérationnelles.

Tableau 12 -Rapprochement des frais de souscription nets opérationnels avec les frais de souscription comme présentés selon les IFRS



T4-2021 T4-2020 2021 2020









Frais de souscription comme présentés selon les IFRS 1 665 932 5 611 3 696 Autres produits tirés de la souscription portés en déduction des frais de souscription (73) (36) (212) (135) Moins l'ajustement pour tenir compte de la charge au titre des régimes de retraite non opérationnelle (10) (8) (40) (33) Moins les frais de souscription des unités d'exploitation abandonnées (24) (9) (76) (12) Frais de souscription nets opérationnels 1 558 879 5 283 3 516 Commissions 829 461 2 885 1 842 Frais généraux 591 330 1 914 1 289 Taxes surprimes 138 88 484 385 PNA opérationnelles 4 931 2 879 16 043 11 220 Ratio des commissions 16,8 % 16,0 % 18,0 % 16,4 % Ratio des frais généraux 12,0 % 11,4 % 11,9 % 11,5 % Ratio des taxes sur primes 2,8 % 3,1 % 3,0 % 3,4 % Ratio des frais 31,6 % 30,5 % 32,9 % 31,3 %

Solidité financière

Marge sur le capital total et ratios de capital réglementaires

La solidité du capital du groupe est mesurée en fonction de la marge sur le capital total .

. Chaque territoire de réglementation des compagnies d'assurance définit son propre ratio de surveillance du capital utilisé pour évaluer la capacité des compagnies d'assurance à s'acquitter de leurs obligations au titre des polices.

Marge sur le capital total à la fin d'une période définie La marge sur le capital total comprend le capital excédant les seuils d'intervention de la Société dans les entités d'assurance réglementées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni et dans d'autres territoires étrangers, et les fonds détenus dans des entités non réglementées, déduction faite des fonds propres accessoires engagés par la Société. Ratios de capital réglementaires à la fin d'une période définie Test de capital minimal (comme défini par le BSIF et l'AMF au Canada), capital fondé sur le risque (comme défini par la NAIC aux États-Unis) et capital de solvabilité requis (comme défini par la PRA au Royaume-Uni et à l'international)

1Le seuil d'intervention moyen des sociétés d'assurance réglementées au Canada est un TCM de 173 %. Le seuil d'intervention varie selon l'entité juridique canadienne. Le seuil d'intervention des sociétés d'assurance réglementées est un CFR de 200 % aux États-Unis et un CSR de 120 % au Royaume-Uni.

Valeur comptable par action (VCPA)

L'évolution de la valeur comptable est évaluée en fonction de la VCPA (définie ci-dessous), laquelle est calculée selon les mesures conformes aux PCGR. La VCPA est une importante mesure d'évaluation utilisée par les investisseurs et communiquée de manière uniforme dans le rapport de gestion et nos autres rapports financiers.

VCPA à la fin d'une période définie Capitaux propres ordinaires

___________________________ Nombred'actionsordinairesencirculationàlamêmedate

Tableau 13 -Calcul de la VCPA

Aux 31 décembre



2021 2020









Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS



15 674 9 583 Moins les actions privilégiées, présentées selon les IFRS



(1 175) (1 175) Capitaux propres ordinaires



14 499 8 408 Nombre d'actions ordinaires en circulation à la même date (en millions)



176,082 143,018 VCPA



82,34 58,79













Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés

Les capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés*, une mesure financière non conforme aux PCGR, sont utilisés dans le calcul du RCP et du RCPA. Ils correspondent à la moyenne des capitaux propres au début et à la fin de la période, ajustés proportionnellement (au nombre de jours) pour les transactions importantes portant sur les capitaux. Les capitaux propres attribuables aux actionnaires et les actions privilégiées sont des mesures définies conformément aux IFRS.

une mesure financière non conforme aux PCGR, sont utilisés dans le calcul du RCP et du RCPA. Ils correspondent à la moyenne des capitaux propres au début et à la fin de la période, ajustés proportionnellement (au nombre de jours) pour les transactions importantes portant sur les capitaux. Les capitaux propres attribuables aux actionnaires et les actions privilégiées sont des mesures définies conformément aux IFRS. À notre avis, l'ajustement des actions ordinaires émises proportionnellement au nombre de jours reflète mieux la moyenne de nos capitaux propres ordinaires utilisée pour calculer le RCP et le RCPO.

Tableau 14 -Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés et capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (compte non tenu du CAERG)



2021 2020





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période 14 499 8 408 Moins les actions ordinaires émises au cours de l'exercice (4 311) - Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, en excluant les actions ordinaires émises au cours de l'exercice 10 188 8 408 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période 8 408 7 719 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, en excluant les actions ordinaires émises au cours de l'exercice 9 298 8 064 Incidence pondérée de l'émission d'actions ordinaires du 1er juin 2021 2 528 - Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés 11 826 8 064





Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période (à l'exclusion du CAERG) 13 970 7 999 Moins les actions ordinaires émises au cours de l'exercice (4 311) - Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires à la fin de la période, à l'exclusion du CAERG et des actions ordinaires émises au cours de l'exercice 9 659 7 999 Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires au début de la période, à l'exclusion du CAERG 7 999 7 394 Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires, à l'exclusion du CAERG et des actions ordinaires émises au cours de l'exercice 8 829 7 697 Incidence pondérée de l'émission d'actions ordinaires du 1er juin 2021 2 528 - Capitaux propres moyens attribuables aux porteurs d'actions ordinaires - ajustés,

à l'exclusion du CAERG 11 357 7 697







Capital total ajusté et ratio de la dette sur le capital total ajusté

Le ratio de la dette sur le capital total ajusté et le total du ratio de levier, des ratios non conformes aux PCGR, sont calculés à l'aide des mesures financières non conformes aux PCGR suivantes (identifiées par un astérisque*).

Ratio de la dette sur le capital total ajusté à la fin d'une période définie Dette impayée (excluant les titres hybrides)*

_________________________



Capital total ajusté* Total du ratio de levier

à la fin d'une période définie Dette impayée et actions privilégiées (y compris les participations ne donnant pas le contrôle)*

__________________________________________________



Capital total ajusté*

La dette impayée (excluant les titres hybrides) représentent la dette impayée (mesure conforme aux PCGR la plus comparable), en excluant les billets subordonnés hybrides. Nous classons les titres hybrides avec les actions privilégiées puisqu'ils sont convertibles en actions privilégiées de même rang que nos actions privilégiées existantes en cas de défaut de paiement ou de faillite.

Le capital total représente la somme de la dette impayée, des capitaux propres attribuables aux actionnaires et des instruments sous forme de billets de catégorie 1 assortis de conditions et d'actions privilégiées détenus par les filiales, à la même date. Les instruments sous forme de billets de catégorie 1 assortis de conditions et d'actions privilégiées détenus par les filiales sont compris dans les capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle.

Tableau 15 -Rapprochement de la dette impayée (excluant les titres hybrides) et du capital total ajusté avec la dette impayée, les capitaux propres attribuables aux actionnaires et les capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle, présentés selon les IFRS



31 déc. 2021 30 sept. 2021 31 déc. 2020









Dette impayée, présentée selon les IFRS 5 229 5 323 3 041 Moins les billets hybrides subordonnés (247) (247) -







Dette impayée (excluant les titres hybrides) 4 982 5 076 3 041







Dette impayée, présentée selon les IFRS 5 229 5 323 3 041 Capitaux propres attribuables aux actionnaires, présentés selon les IFRS 15 674 15 122 9 583 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle, présentés selon les IFRS





Comprend : RSA Insurance Group plc, comme présentés selon les IFRS

Billets de catégorie 1 510 510 - Actions privilégiées 285 285 - Capital total ajusté 21 698 21 240 12 624







Dette impayée (compte non tenu des titres d'emprunt hybrides) 4 982 5 076 3 041 Capital total ajusté 21 698 21 240 12 624 Ratio de la dette sur le capital total ajusté 23,0 % 23,9 % 24,1 %







Dette impayée, présentée selon les IFRS 5 229 5 323 3 041 Actions privilégiées, présentées selon les IFRS 1 175 1 175 1 175 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle : RSA Insurance

Group plc, comme présentés selon les IFRS

Billets de catégorie 1 510 510 - Actions privilégiées 285 285 - Dette impayée et actions privilégiées (y compris les participations ne donnant pas

le contrôle) 7 199 7 293 4 216 Capital total ajusté (voir ci-dessus) 21 698 21 240 12 624 Total du ratio de levier 33,2 % 34,3 % 33,4 % Ratio de la dette sur le capital total ajusté 23,0 % 23,9 % 24,1 % Actions privilégiées et titres hybrides 10,2 % 10,4 % 9,3 %

États financiers consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2021

Bilans consolidés

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Aux 31 décembre 2021 2020













Actif









Placements









Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 276 $ 917 $

Titres de créance

25 307

14 098

Actions privilégiées

1 847

1 552

Actions ordinaires

5 686

3 779

Immeubles de placement

634

-

Prêts

930

284

Total des placements

36 680

20 630













Primes à recevoir

7 838

3 822

Actifs de réassurance

5 616

1 533

Impôt sur le résultat à recevoir

198

7

Actifs d'impôt différé

584

179

Frais d'acquisition différés

2 024

1 089

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

760

811

Immobilisations corporelles

774

520

Immobilisations incorporelles

4 636

2 514

Goodwill

3 066

2 813

Autres actifs

3 331

1 201

Actif détenu en vue de la vente

842

-













Total de l'actif

66 349 $ 35 119 $











Passif









Passif des sinistres

25 116 $ 12 780 $ Primes non acquises

11 703

6 256

Passifs financiers liés aux placements

265

89

Impôt sur le résultat à payer

131

149

Passifs d'impôt différé

698

279

Dette impayée

5 229

3 041

Autres passifs

6 424

2 942













Total du passif

49 566

25 536













Capitaux propres









Actions ordinaires

7 576

3 265

Actions privilégiées

1 175

1 175

Surplus d'apport

211

187

Résultats non distribués

6 183

4 547

Cumul des autres éléments du résultat global









Titres disponibles à la vente

513

412

Conversion des établissements à l'étranger, déduction faite des couvertures

1

(2)

Autres

15

(1)













Capitaux propres attribuables aux actionnaires

15 674

9 583

Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle

1 109

-

Total des capitaux propres

16 783

9 583













Total du passif et des capitaux propres

66 349 $ 35 119 $

États consolidés du résultat

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Pour les exercices clos les 31 décembre

2021

2020













Primes directes souscrites

17 994 $ 12 143 $ Primes cédées

(1 322)

(527)













Primes nettes souscrites

16 672

11 616

Variation des primes non acquises

(434)

(375)













Primesnettesacquises

16 238

11 241

Autres produits tirés de la souscription

236

135

Produitdesplacements

740

600

Autres produits

421

327













Total des produits

17 635

12 303













Sinistres nets survenus

(8 967)

(6 883)

Frais de souscription

(5 611)

(3 696)

Charges liées aux placements

(34)

(23)

Profits nets (pertes nettes)

249

182

Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses

204

-

Quote-part du résultat tirée des participations dans des entreprises associées et

des coentreprises

87

52

Coûts de financement

(153)

(115)

Coûts d'acquisition,d'intégrationetderestructuration

(429)

(115)

Autres charges

(413)

(346)













Résultat avant impôt sur le résultat

2 568

1 359













Économie (charge) d'impôt sur le résultat

(480)

(277)













Résultat net

2 088 $ 1 082 $











Résultat net attribuable aux :









Actionnaires

2 067

1 082

Participations ne donnant pas le contrôle

21

-





2 088 $ 1 082 $











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en millions)

162,4

143,0

Résultat par action ordinaire, de base et dilué (en dollars)

12,40 $ 7,20 $











Dividendes versés par action ordinaire (en dollars)

3,40 $ 3,32 $

États consolidés du résultat global

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Pour les exercices clos les 31 décembre

2021

2020













Résultat net

2 088 $ 1 082 $











Autres éléments du résultat global





















Titres disponibles à la vente :









variations nettes des profits latents (pertes latentes)

445

204

économie(charge) d'impôtsurlerésultat

(154)

(41)

reclassementdespertesnettes(profits nets)

(289)

(27)

(économie)charged'impôtsurlerésultat

99

1

















101

137













Couvertures de flux de trésorerie :









variations nettes des profits latents (pertes latentes)

(26)

-

reclassement despertesnettes(profits nets)

32

-

















6

-

Profits (pertes) de change sur :









conversion des établissements à l'étranger

(11)

(105)

couvertures d'investissements nets

23

55

économie (charge) d'impôt sur le résultat

(1)

2





11

(48)













Autres, nets d'impôt

16

(5)













Éléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net

134

84

Écarts actuariels sur les avantages futurs du personnel, nets de la réévaluation des autres surplus

352

59

économie (charge) d'impôt sur le résultat

(80)

(15)

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net

272

44

Autres éléments du résultat global

406

128

Total du résultat global

2 494 $ 1 210 $ Total du résultat global attribuable aux :









Actionnaires

2 459

1 210

Participations ne donnant pas le contrôle

35

-

















2 494 $ 1 210 $

États consolidés des variations des capitaux propres

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Capitaux propres attribuables aux actionnaires



Actions

ordinaires Actions

privilégiées Surplus

d'apport Résultats

non

distribués Cumul des

autres

éléments du

résultat

global Capitaux

propres

attribuables

aux

participa-

tions ne

donnant pas

le contrôle Total

des

capitaux

propres Solde au 1er janvier 2021 3 265 $ 1 175 $ 187 $ 4 547 $ 409 $ - $ 9 583 $

























Résultat net -

-

-

2 067

-

21

2 088

Autres éléments du résultat global -

-

-

272

120

14

406

























Total du résultat global -

-

-

2 339

120

35

2 494

























Émission d'actions ordinaires 4 311

-

-

-

-

-

4 311

Dividendes déclarés sur : actions ordinaires -

-

-

(626)

-

-

(626)

actions privilégiées -

-

-

(53)

-

-

(53)

Paiements fondés sur des actions -

-

24

(22)

-

-

2

Participations ne donnant pas le contrôle :





















dividendes -

-

-

-

-

(27)

(27)

regroupement d'entreprises -

-

-

-

-

1 101

1 101

Autres -

-

-

(2)

-

-

(2)

























Solde au 31 décembre 2021 7 576 $ 1 175 $ 211 $ 6 183 $ 529 $ 1 109 $ 16 783 $























Solde au 1er janvier 2020 3 265 $ 1 028 $ 170 $ 3 959 $ 325 $

- $ 8 747 $ Résultat net -

-

-

1 082

-

-

1 082

Autres éléments du résultat global -

-

-

44

84

-

128

























Total du résultat global -

-

-

1 126

84

-

1 210

























Émission d'actions privilégiées -

147

-

-

-

-

147

Dividendes déclarés sur : actions ordinaires -

-

-

(475)

-

-

(475)

actions privilégiées -

-

-

(52)

-

-

(52)

Paiements fondés sur des actions -

-

17

(11)

-

-

6

























Solde au 31 décembre 2020 3 265 $ 1 175 $ 187 $ 4 547 $ 409 $ - $ 9 583 $

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Pour les exercices clos les 31 décembre

2021

2020













Activités opérationnelles









Résultat avant impôt sur le résultat

2 568 $ 1 359 $ Impôts sur le résultat reçu (payé), montant net

(783)

(348)

Ajustements au titre des éléments sans effet de trésorerie

191

255

Variation des autres actifs et passifs opérationnels

1 153

1 086













Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités opérationnelles

3 129

2 352













Activités d'investissement









Regroupement d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

(11 076)

-

Produit de la cession de certains actifs de RSA

7 209

-

Produit de la vente de placements

16 442

11 170

Acquisitions de placements

(18 118)

(13 262)

Acquisitions de cabinets de courtage et d'autres placements en titres de capitaux propres, montant net

(102)

(187)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles, montant net

(327)

(163)













Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'investissement

(5 972)

(2 442)













Activités de financement









Paiement d'obligations locatives

(97)

(59)

Produit sur les (rachat de) titres vendus en vertu de conventions de rachat

-

(20)

Paiement d'une contrepartie éventuelle liée à un regroupement d'entreprises

(15)

(94)

Produit de l'émission de dette, montant net

1 815

894

Remboursement de dette

(1 429)

(47)

Emprunts (remboursements) sur la facilité de crédit et le papier commercial, montant net

439

(165)

Produitdel'émissiond'actions ordinaires et d'actions privilégiées, montant net

4 263

146

Rachat d'actions ordinaires à des fins de paiements fondés sur des actions

(64)

(49)

Versement de dividendes sur les actions ordinaires et les actions privilégiées

(679)

(527)

Versement de dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle

(27)

-

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement

4 206

79













Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

1 363

(11)













Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

917

936

Écarts de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(4)

(8)













Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

2 276 $ 917 $











Composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie









Trésorerie

901

844

Équivalents de trésorerie

1 375

73













Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

2 276

917













Autres informations à fournir sur les flux de trésorerie - activités opérationnelles









Intérêts payés

191

115

Intérêts reçus

445

353

Dividendes reçus

323

268



Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ».Ces énoncés comprennent, notamment,des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société, l'incidence de l'apparition de la pandémie de coronavirus (COVID-19)sur la Société et des événements qu'elle engendre, ainsi que la réponse à cette crise, l'acquisition et l'intégration de RSA, ainsi que la réalisation et le moment de réalisation de la vente de l'entreprise danoise de Codan Forsikring A/S (« la vente »). Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 8 février 2022 qui a été publiée sur le site SEDAR au www.sedar.com. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion du quatrième trimestre de 2021.

SOURCE Intact Corporation financière

