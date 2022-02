Ninepoint 2020 Short Duration Flow-Through Limited Partnership annonce l'achèvement de l'opération de roulement

Clean Energy & Industrial Gases Group (le Groupe) de Nikkiso Cryogenic Industries, une filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d'annoncer la nomination de Marsel Khaliullin au poste de directeur des activités de Aftermarket Services Russia...

Récemment, GWM a annoncé que ses revenus totaux en 2021 ont dépassé les 136,3 milliards de CNY, avec une croissance d'une année à l'autre de 31,95 %, et que son bénéfice net a atteint 6,781 milliards de CNY, avec une croissance d'une année à l'autre...