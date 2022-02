The Estée Lauder Companies annonce les boursiers de la première année de l'initiative WRITING CHANGE lancée en partenariat avec l'activiste internationale d'Estée Lauder, Amanda Gorman





The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) (ELC) est fier d'annoncer les boursiers de la première année de WRITING CHANGE, son initiative internationale d'impact littéraire de trois ans, dotée de 3 millions USD et inspirée par Amanda Gorman, plus jeune poétesse inaugurale de l'histoire américaine et autrice primée, activiste du changement et ambassadrice de la marque Estée Lauder.

DES PROGRÈS CONTINUS EN FAVEUR DE L'ALPHABÉTISATION

L'alphabétisation renforce l'efficacité personnelle et l'estime de soi, crée des opportunités, et permet aux personnes de prendre pleinement part à leur collectivité et à la société. Toutefois, malgré le hausse constante des taux d'alphabétisation, plus de 773 millions d'enfants et adultes1 dans le monde sont analphabètes, dont la plupart sont des filles et des femmes. Aux États-Unis, plus de 43 millions d'adultes2 manquent de compétences d'alphabétisation fonctionnelle et près des deux tiers des élèves sortant du secondaire ont une lecture encore inférieure au niveau de leur diplôme.

La pandémie de COVID-19 a encore accentué les perturbations dans le système éducatif et les inégalités pré-existantes dans l'accès aux outils, aux ressources et aux programmes essentiels pour promouvoir le progrès en matière d'alphabétisation et d'apprentissage, en particulier les groupes à faible revenu ou ruraux et les personnes de couleur.

Durant les trois ans de l'initiative, WRITING CHANGE investira dans des organisations oeuvrant pour corriger les disparités en matière d'alphabétisation et soutenir les efforts visant à faire avancer les changements systémiques autour de trois piliers:

Accès: un accès équitable à des programmes d'alphabétisation pour garantir que l'éducation soit un droit fondamental, en particulier dans les communautés laissées pour compte.

Mobilisation: la publication et la mobilisation de divers auteurs et jeunes leaders pour promouvoir la représentation dans la littérature à tous les niveaux.

Artistique Expression de la jeunesse: programmes de collectivités promouvant la créativité et nourrissant une passion pour l'expression artistique et sociale des jeunes via l'écriture, en particulier chez les filles de couleur.

L'initiative WRITING CHANGE suivra et évaluera annuellement l'impact des boursiers en étroite coordination avec des partenaires à but non lucratif, y compris des rapports détaillés sur la progression des programmes sur l'ensemble des piliers.

BOURSIERS DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Durant sa première année, WRITING CHANGE se concentrera sur des organisations américaines présentant un potentiel d'expansion mondiale pour la deuxième et troisième années. Les récipiendaires des bourses WRITING CHANGE ont été sélectionnés pour leur aptitude reconnue à catalyser l'impact chez les jeunes, les familles et les groupes diversifiés; leur capacité éprouvée à collaborer dans le secteur à but non lucratif; et leur capacité à élargir leur portée programmatique via les piliers d'accès, de mobilisation et d'expression artistique de WRITING CHANGE. Durant sa première année, WRITING CHANGE financera cinq organisations basées aux États-Unis:

ACCÈS

American Library Association (ALA): plus grande organisation de bibliothèques au monde, l'ALA s'attèle à promouvoir les bibliothèques et la formation afin d'optimiser l'apprentissage et de garantir l'accès à l'information pour tous. Les fonds de WRITING CHANGE soutiendront un projet pilote innovant pour permettre à douze bibliothèques aux États-Unis de collaborer avec des artistes locaux et déployer des programmes d'arts renforçant les compétences d'alphabétisation et numériques pour divers groupes, y compris les jeunes à risque de sous-éducation et défavorisés en termes d'emploi. Le programme d'accès numérique ALA vise à élargir la portée des bibliothèques au sein des collectivités et à améliorer la visibilité en faveur de la persistance dans le système éducatif, de la mobilité économique, et de la participation civique. Le projet met l'accent sur une expression artistique variée en tant que plateforme collective et cherche à toucher environ 3 600 personnes durant sa première année.

MOBILISATION ET REPRÉSENTATION

We Need Diverse Books (WNDB): une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3) qui réalise douze initiatives prometteuses unifiées par un objectif commun: combattre le racisme et l'oppression systémiques en créant un monde dans lequel chacun peut trouver sa place, comme sur les pages d'un livre. Grâce au soutien de WRITING CHANGE, WNDB renforcera son action via des bourses sur mesure, des programmes de mentorat, des ateliers, et le renforcement des communautés, en mettant l'accent sur la promotion de The Native Fund, The Black Creatives Fund, et les Revisions Workshop.

ENCOURAGER LES JEUNES DANS L'ÉCRITURE EN TANT QUE FORME D'EXPRESSION ARTISTIQUE ET SOCIALE

Girls Write Now: depuis 25 ans, Girls Write Now fait voler en éclats les frontières du genre, de la race, de l'âge et de la pauvreté afin de former la prochaine génération d'autrices et de leaders qui ont un impact sur les entreprises, façonnent la culture, et créent le changement. L'organisation met en relation de jeunes adultes ? dont plus de 90% de couleur, 90% dans le besoin, 75% d'immigrantes ou de première génération, et 25% LGBTQIA+/expansives dans le genre ? avec des autrices professionnelles et des spécialistes des multimédias intervenant à titre de mentors personnels, et pour les immerger dans un réseau de soutien d'autrices, pour toute la vie. Grâce à WRITING CHANGE, Girls Write Now cherchera à créer une présence nationale accrue pour ses programmes fondamentaux, notamment Writing 360, dans l'optique de toucher 600 jeunes supplémentaires l'année suivante.

SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS

L'initiative WRITING CHANGE financera également deux autres bourses de collectivités locales destinées aux organisations WriteGirl (Los Angeles) et MIGIZI (Minneapolis).

WriteGirl: organisation d'écriture créative et de mentorat basée à Los Angeles, WriteGirl met à l'honneur le pouvoir des filles à travers l'écriture. WriteGirl représente une communauté de plus de 400 filles et 400 autrices bénévoles qui interviennent en qualité de mentors d'écriture créative. 100% des diplômées de WriteGirl sont entrées à l'université, avec des bourses complètes ou partielles pour beaucoup d'entre elles. Le financement de WRITING CHANGE soutiendra les programmes d'alphabétisation pour les filles désavantagées via le WriteGirl Core Mentoring Program, qui propose des ateliers d'écriture créative, du mentorat individuel avec des professionnelles, le développement du leadership, et des ressources axées sur l'université/la carrière.

MIGIZI: Basé dans le Minnesota, MIGIZI fournit un solide soutien au développement éducatif, social, économique et culturel des jeunes amérindiens. WRITING CHANGE soutiendra le programme First Person Production de MIGIZI qui vise à donner aux jeunes amérindiens les compétences en médias du 21e siècle, en leur enseignant comment avoir un impact positif sur la représentation de leur communauté dans les médias, et en fournissant un espace artistique et médiatique aux auteurs en herbe.

Pour plus d'informations sur WRITING CHANGE et les premiers boursiers, rendez-vous sur le site de The Estée Lauder Companies: elcompanies.com/en/our-commitments/social-impact/writing-change-amanda-gorman.

CITATIONS

"Je suis ravie que le travail de ces organisations louables continuent à toucher de nouvelles collectivités par l'entremise de WRITING CHANGE. La représentation est un élément important de l'alphabétisation. Pour les jeunes, l'alphabétisation est un outil d'expression sociale conduisant au progrès. Je suis convaincue que les mots mènent à des actes pouvant changer le monde. Je suis confiante dans le travail que nous allons accomplir, et me réjouis à l'idée de voir la première année d'impact de WRITING CHANGE." - Amanda Gorman, activiste internationale d'Estée Lauder

"Amanda est un modèle pour toute une génération de nouveaux leaders, et nous sommes profondément inspirés par son énergie, sa passion et son leadership. C'est pour nous un honneur de soutenir des organisations de premier rang qui créent de nouvelles opportunités en matière d'alphabétisation." - William P. Lauder, président exécutif du conseil, The Estée Lauder Companies

"Nous sommes tellement fiers de lancer WRITING CHANGE. Ce programme est profondément lié à l'engagement indéfectible de notre entreprise en faveur de l'éducation, en particulier des femmes et des filles, et a largement été inspiré par la vision d'Amanda pour une alphabétisation comme outil de changement. Amanda elle-même illustre la puissance narrative et l'impact des mots sur la vie des jeunes, et comment ils peuvent être un catalyseur du changement." - Fabrizio Freda, PDG, The Estée Lauder Companies

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des premiers fabricants et distributeurs au monde de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la Société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, ainsi que la famille de marques DECIEM, y compris The Ordinary et NIOD.

À propos de la fondation caritative The Estée Lauder (ELCCF)

Animée par les valeurs de notre société et par les passions de nos employés, la ELCCF a pour mission d'améliorer le bien-être de nos collectivités mondiales diversifiées, valorisant les femmes et les jeunes filles. La ELCCF axe nos efforts sur trois piliers : la santé, l'éducation et l'environnement. La Fondation octroie des subventions annuelles à des organisations aux États-Unis et à travers le monde qui sont alignées avec ces piliers.

À propos d'Amanda Gorman

Amanda Gorman est la plus jeune poétesse inaugurale dans l'histoire des États-Unis. Elle promeut avec détermination l'environnement, l'égalité raciale et la justice de genre. L'activisme et la poésie d'Amanda ont été présentés dans le Today Show, PBS Kids, et CBS This Morning, ainsi que dans le New York Times, Vogue, et Essence. Après avoir été diplômée cum laude à l'Université de Harvard, elle vit dorénavant dans sa ville natale de Los Angeles. En 2017, Amanda a été la toute première à recevoir la distinction National Youth Poet Laureate d'Urban Word, un programme qui soutient de jeunes poètes lauréats dans plus de 60 villes, régions et États à l'échelle nationale. La performance de Gorman avec son poème "The Hill We Climb" lors de la cérémonie d'investiture présidentielle de 2021 a été encensée par la critique et a reçu une attention internationale. Amanda a fait la couverture du magazine TIME en février 2021 et a été première poétesse à faire la une de Vogue en mai 2021. Elle était en couverture de l'édition de juillet 2021 de Porter Magazine et a reçu la récompense The Artist Impact Award dans le cadre des 2021 Backstage at the Geffen Awards. Amanda a été l'une des cinq Power of Women à la une de Variety, ainsi que l'une des trois Women of the Year sur la couverture de Glamour. L'édition spéciale de son poème inaugural, "The Hill We Climb", a été publiée en mars 2021. Son premier livre illustré, Change Sings, publié en septembre 2021 et son recueil de poésie, Call Us What We Carry, publié en décembre 2021, se sont directement hissés à la première place du classement des best-sellers New York Times, USA Today et Wall Street Journal . Veuillez visiter https://www.theamandagorman.com/.

