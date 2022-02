Un nouveau FNB de Placements Mackenzie facilite l'accès des investisseurs aux occasions des marchés émergents





Grâce au FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie, les investisseurs peuvent diversifier

davantage leurs portefeuilles et tirer parti de la croissance des économies émergentes.

TORONTO, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie a lancé aujourd'hui le FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie (« le FNB ») qui offre aux Canadiens une nouvelle possibilité de profiter de la croissance économique rapide des marchés émergents mondiaux et d'une exposition à des secteurs et régions diversifiés.

« Nous sommes fiers d'ajouter le FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie à notre gamme exhaustive et croissante de FNB conçus par des Canadiens, pour les Canadiens, a déclaré Michael Cooke, chef des FNB chez Placements Mackenzie. Ce nouveau produit permettra aux investisseurs de tirer parti de la croissance importante que connaissent les économies émergentes partout dans le monde tout en leur offrant les avantages fiscaux qui accompagnent les FNB cotés au Canada. »

Le FNB regroupe des sociétés à moyenne et grande capitalisation de plus de 20 marchés émergents et offre aux investisseurs des occasions de diversification mondiale et l'accès aux actions de marchés émergents qui présentent des valorisations et des rendements au potentiel attrayant. Il reproduit l'indice Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap CAD, conçu pour reproduire le rendement des actions des marchés émergents.

« La croissance économique des marchés émergents continue de surpasser celle des économies plus développées, a ajouté M. Cooke. Le FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie saisira les occasions de croissance mondiale tout en répondant à la demande croissante des investisseurs à cet égard alors que ces actions deviennent de plus en plus couramment utilisées dans les portefeuilles de placement. »

L'ajout de ce nouveau fonds porte la gamme exhaustive de FNB Mackenzie à 45 FNB cotés au Canada, englobant des solutions actives, à bêta stratégique et indicielles. Les activités de la société dans le segment des FNB ont atteint plus de 12 milliards $ en actifs sous gestion en à peine plus de cinq ans.

L'offre initiale du FNB est complétée et ce FNB se négociera sur la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui, sous le symbole QEE.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 205,4 milliards de dollars au 31 janvier 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Communiqué envoyé le 8 février 2022 à 07:00 et diffusé par :