Le fonds Canoe EIT Income Fund annonce une distribution trimestrielle de parts privilégiées





CALGARY, Alberta, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fonds Canoe EIT Income Fund (« Canoe » ou le « fonds ») [Bourse de Toronto : EIT.UN, EIT.PR.A, EIT.PR.B] annonce la distribution trimestrielle de 2022 relative aux parts privilégiées.



Les porteurs de parts privilégiées rachetables cumulatives de série 1 et de série 2 recevront une distribution de 0,30 $ par part. La distribution sera payée le 15 mars 2022 aux porteurs de parts inscrits le 23 février 2022. La date ex-distribution connexe est le 22 février 2022.

À propos du fonds Canoe EIT Income Fund

Le fonds Canoe EIT Income Fund est l'un des fonds de placement à capital fixe les plus importants au Canada; il vise à maximiser les distributions mensuelles et l'appréciation du capital en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres de haute qualité. Coté à la Bourse de Toronto sous le symbole EIT.UN, EIT.PR.A. et EIT.PR.B.; le fonds est activement géré par Robert Taylor, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille de Canoe Financial.

À propos de Canoe Financial

Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d'une valeur supérieure à 11,8 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l'énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l'ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Winnipeg, à Ottawa et à Montréal.

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni être diffusé aux États-Unis.

Le fonds verse des distributions mensuelles d'un montant composé en partie ou en totalité du remboursement de capital de la valeur liquidative par part. Le remboursement du capital réduit le montant du placement initial et peut entraîner le remboursement du montant total de votre placement initial. Un remboursement de capital non réinvesti diminue la valeur liquidative du fonds, ce qui réduit la capacité de celui-ci à produire des revenus à l'avenir. Vous ne devriez pas tirer de conclusions à propos du rendement du fonds en vous fiant au montant de cette distribution.

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire les renseignements sur le fonds présentés sur www.sedar.com avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

La présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l'épargne visant la vente de titres, ou comme une sollicitation dans le cadre d'une offre d'achat de valeurs mobilières. Une telle offre ne peut être présentée qu'au moyen d'un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; ces documents doivent être lus attentivement avant de procéder à un placement. La présente communication n'est offerte qu'à titre d'information. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement.

