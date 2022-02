Déclaration du premier ministre concernant le décès de l'honorable Donald Johnston





OTTAWA, ON, le 7 févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Donald Johnston :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de Donald Johnston, ancien ministre fédéral, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et président du Parti libéral du Canada.

« Avocat de formation et politicien par vocation, M. Johnston était également un auteur dont plusieurs articles et livres ont été publiés, notamment des mémoires qui ont connu un grand succès en librairie. De plus, c'était un compositeur de musique talentueux. De 1978 à 1988, il a représenté la ville de Montréal comme député fédéral et a occupé différents postes clés au sein du Conseil des ministres, notamment comme président du Conseil du Trésor et comme ministre de la Justice et procureur général du Canada.

« M. Johnston a servi comme président du Parti libéral du Canada de 1990 à 1993. Il a ensuite été le premier Canadien à devenir secrétaire général de l'OCDE, poste qu'il a occupé de 1996 à 2006. Sous sa direction, l'OCDE a mis en oeuvre des recommandations liées à la bonne gouvernance et à l'élargissement du dialogue sur des questions d'intérêt mondial comme la démocratie et le développement économique.

« Au cours de sa vie, M. Johnston s'est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques, au pays comme à l'étranger. Il a été nommé membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, conseiller de la reine et membre de l'Ordre du Canada. Il a aussi reçu la Légion d'honneur de la France et a été décoré du Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant, du Japon. Il s'est aussi vu décerner un doctorat honorifique par plusieurs établissements, notamment l'Université McGill, le King's College de Londres, au Royaume-Uni, et l'Université d'économie de Bratislava, en Slovaquie.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de M. Johnston. C'était un dirigeant visionnaire, un politicien doué et un éducateur dévoué. Ses contributions au Canada ne seront pas oubliées. »

