La CSN salue le lancement de l'appel de projets du programme Ambition-Compétences par le ministre Jean Boulet

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La CSN salue l'annonce ce matin par le ministre du Travail et la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), dont fait partie la centrale syndicale, d'un budget de 46 millions de dollars pour soutenir le rehaussement des compétences et la requalification dans les entreprises en transformation. Tant au niveau de la transition verte que de la transition technologique, les travailleuses et travailleurs affectés ont un besoin urgent de formation et de requalification pour leur permettre de conserver leur emploi ou de développer leurs compétences.

Transition verte et juste

Depuis plusieurs années, la CSN est préoccupée par l'impact des changements climatiques sur les travailleurs et travailleuses et réclame une transition juste, c'est-à-dire la création d'emplois de qualité dans les technologies propres et des mesures permettant de limiter les pertes d'emplois dans les secteurs à risque. «?Les changements climatiques engendrent de grands bouleversements en matière d'emploi. Des mesures phares pour favoriser la requalification des travailleuses et des travailleurs sont attendues depuis longtemps?», déclare Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN et représentante de la centrale à la CPMT.

Un exemple concret?? Les alumineries et la production d'acier, dont la modernisation pour une transition écologique est incontournable. «?Les travailleurs reçoivent des formations pointues pour oeuvrer dans ces domaines, mais d'intégrer à leur formation des éléments concernant la transition verte aidera grandement les entreprises à passer au niveau supérieur. Le travailleur a un rôle concret à jouer dans la transition de son entreprise, et ça passe par la formation?», ajoute Mme Arguin.

Transition technologique

Un autre exemple : le secteur des médias, qui est en pleine transformation numérique. Soutenir cette transition, notamment pour les plus petits joueurs souvent régionaux, est nécessaire. Aussi, certains secteurs du monde de la culture, comme les musées par exemple, pourraient développer davantage de diversité dans leur offre et rejoindre un public plus large s'ils avaient la possibilité de se développer numériquement. Idem pour le milieu de l'agroalimentaire, où l'on fait face à de nombreux enjeux en lien avec l'automatisation des procédés de travail.

«?Tout est en place pour que les joueurs concernés dans les secteurs qui en ont le plus besoin présentent des projets permettant le rehaussement des compétences et la requalification des salarié-es, conclut la secrétaire générale. C'est dès maintenant qu'il faut passer à l'action.?»

