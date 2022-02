L'opposition officielle appuie le RIOCM dans sa demande de financement récurrent





QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les députés Jennifer Maccarone et Frantz Benjamin, respectivement porte-paroles de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et pour la métropole, appuient le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) dans leur demande de financement récurrent de 100 M$ annuellement, de la part du gouvernement du Québec.

Après deux années de pandémie, on constate, plus que jamais, l'importance du rôle que jouent les organismes communautaires dans notre société. Cependant, ceux-ci font face aux mêmes enjeux que les autres entreprises et doivent composer avec une pénurie de main d'oeuvre et l'inflation qui fait exploser leurs coûts de fonctionnement.

Mme Maccarone et M. Benjamin sont tout à fait d'accord avec le RIOCM pour affirmer que l'indexation annuelle à laquelle leurs membres ont droit par rapport à l'augmentation des coûts réels est nettement insuffisante. Un financement adéquat et récurrent assurerait non seulement leur survie mais aussi de la stabilité et de la prévisibilité.

« Nos organismes communautaires jouent un rôle essentiel auprès des plus vulnérables. Il est impératif de leur offrir le soutien financier nécessaire à la poursuite de leur mission. On ne peut les laisser oeuvrer en mode survie comme c'est le cas depuis trop longtemps. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-St-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et de lutte à la pauvreté.

« Montréal, comme toutes les grandes métropoles, est particulièrment touchée par la pauvreté et l'itinérance et l'État ne peut combler les besoins à lui seul. C'est pour cette raison que celui-ci doit soutenir davantage les organismes communautaires qui sont sur le terrain et qui offrent du soutien à une clientèle fragile. »

- Frantz Benjamin, député de Viau et porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole

