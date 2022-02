MONTÉRÉGIE : L'ART DE TOURNER EN ROND !





Lancement de deux initiatives pour une économie circulaire

MONTÉRÉGIE, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'accélérer le développement montérégien d'une économie verte, deux organismes d'expérience, le Comité 21 Québec et le Conseil régional de l'environnement et de la Montérégie (CRE Montérégie), ont reçu d'importants financements du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR). Alors que le Comité 21 reçoit 330 500 $ pour l'expansion de son programme Montérégie Circulaire : Affaires, synergies, innovation, un projet totalisant 715 915 $, le CRE Montérégie reçoit, quant à lui 82 000 $ pour Vision circularité : Feuille de route en économie circulaire. Grâce à ce financement et à la participation de partenaires économiques du territoire, la Montérégie poursuit son mouvement vers une économie plus résiliente en ancrant de manière significative l'économie circulaire, en bouclant les flux énergétiques et matériels, en créant des synergies d'affaires. Cet engagement pour et par la région confirme le virage pour une économie verte.

« Je remercie la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, de permettre à nos élus de sélectionner des projets qui ont des retombées positives pour notre collectivité. Je suis fière que notre gouvernement participe financièrement à ces deux projets qui seront bénéfiques pour notre environnement et notre qualité de vie. La collaboration avec les entreprises industrielles permet la réduction des gaz à effet de serre tout en offrant des solutions et des opportunités économiques avantageuses. En travaillant dans la même direction, ces joueurs économiques contribuent à offrir aux Montérégiennes et aux Montérégiens un milieu plus sain tout en créant de la richesse », a mentionné MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation - volet Innovation.

« J'invite l'ensemble des acteurs économiques de la Montérégie à prendre le virage de l'économie circulaire afin de favoriser une économie plus verte. Nous devons tous trouver des solutions afin de mieux valoriser nos matières résiduelles, aussi bien en faire profiter l'économie », a déclaré monsieur Patrick Bousez, président de la Table de concertation régionale de la Montérégie, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la municipalité de Rivière-Beaudette.

Expansion de la symbiose industrielle du Comité 21 : Montérégie Circulaire

Le Comité 21 reçoit un appui de taille pour Montérégie Circulaire : Affaires, synergies, innovation avec une contribution de 330 500 $ sur un budget global de 715 915 $ pour l'expansion de sa symbiose industrielle avec l'appui et la collaboration de cinq grands partenaires des territoires ciblés : DEL- Développement économique de l'agglomération de Longueuil, MRC de Roussillon, MRC de Beauharnois-Salaberry et MRC de Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV). « La vision du programme Montérégie circulaire est partagée avec nos partenaires des territoires. Son déploiement tombe à point d'autant plus que nous savons que les entreprises cherchent des mécanismes et de l'expertise pour trouver des solutions à leurs ressources et à leurs matières en ce temps où des problèmes d'approvisionnement et d'accès à d'autres ressources émergent et s'amplifient » mentionne Chantal Lemieux, présidente du conseil d'administration du Comité 21. « Montérégie circulaire permet de créer un grand réseau de pratiques d'affaires écoresponsables, de synergies des ressources et des matières qui évoluent dans des boucles de mise en valeur et d'innovation verte. Montérégie circulaire vise à créer des synergies avec 250 entreprises participantes d'ici 2024 dont les retombées seront économiques, environnementales, sociales et culturelles » renchérit Lorraine Simard, présidente-directrice générale, experte-conseil en environnement et leadership sociétal du Comité 21.

Nouveau projet du CRE Montérégie : Vision circularité

Le CRE Montérégie bénéficie d'une aide de 82 000 $ pour son projet Vision circularité : Feuille de route pour l'économie circulaire en Montérégie. En collaboration avec ses partenaires (Montérégie économique, la Table de concertation régionale de la Montérégie, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle [CTTEI], le CLD Brome-Missisquoi et le Comité 21, le CRE Montérégie souhaite aller à la rencontre de l'ensemble des organisations et des groupes d'intérêts du territoire pour coconstruire un plan d'action engageant qui stimulera l'accélération de la transition vers des pratiques d'économie plus circulaires. « La grande mobilisation des acteurs de la Montérégie dans le projet Vision circularité est impressionnante. Cela démontre le besoin de concertation en économie circulaire et le bénéfice que chacun peut tirer d'une démarche collective. L'économie circulaire peut se décliner sous de multiples formes selon les besoins et les réalités de chaque organisation. Nous pouvons toutes et tous faire un pas de plus pour rendre notre économie plus circulaire » précise Bruno Gadrat, président du CRE Montérégie.

La circularité des matières en Montérégie est possible, viable et nécessaire. Tous les acteurs s'entendent pour réussir à développer une économie montérégienne circulaire et à dépasser l'indice 3,5 % de circularité (Circle Economy, 2021) des industries, des commerces et des institutions (ICI) québécoises, afin de limiter les changements climatiques tout en gardant une économie forte. Les entreprises déjà engagées dans cette voie constatent les retombées positives d'une telle démarche : lutte contre les changements climatiques, approvisionnement écoresponsable, marque écoresponsable, innovation, etc.

À propos du CRE Montérégie

Le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) est un organisme sans but lucratif né de l'initiative du milieu en 1989 dans le but de répondre à un besoin de concertation en environnement dans la région. La mission du CRE Montérégie est de soutenir le développement durable et de favoriser la protection de l'environnement en Montérégie.

À propos du Comité 21

Le Comité 21, créé en 2013, est une entreprise d'économie sociale à but non lucratif dont la mission est d'accélérer la mise en oeuvre du développement durable en accompagnant les acteurs économiques dans la mise en place de stratégies et d'actions concrètes en ce sens. Le Comité 21 est convaincu que c'est en mobilisant les acteurs des entreprises et des territoires qu'ensemble il sera possible de relever le défi de la transition énergétique, sociale-écologique et climatique. Le Comité 21 a initié en 2015 la première phase de développement de la symbiose industrielle en Montérégie. Le Comité 21 est aussi cofondateur du consortium sur le développement de l'expertise en Économie de la fonctionnalité et de la coopération au Québec (EFC-Québec).

Pour plus d'informations :

Vision Circularité Montérégie circulaire



www.crem.qc.ca/visioncircularite www.comite21quebec.org/programmes/monteregie-circulaire/

SOURCE Comité 21 Québec

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 09:00 et diffusé par :