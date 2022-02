The Fertility Partners accueille le Centre de fertilité d'Ottawa dans son réseau croissant de cliniques partenaires





Le réseau de cliniques de fertilité canadiennes de premier plan connaissant la croissance la plus rapide étend sa portée en Ontario.

TORONTO, le 7 févr. 2022 /CNW/ - The Fertility Partners («?TFP?»), la principale plateforme de pratiques en matière de fertilité au Canada, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le Centre de fertilité d'Ottawa (Ottawa Fertility Centre Inc., « OFC »). Avec l'arrivée de ce prestataire de traitements contre l'infertilité de la capitale nationale dans son réseau de cliniques partenaires, TFP étend désormais sa présence à 11 cliniques de FIV et à plus de 20 sites soutenus par des médecins, des chercheurs, des embryologistes et des andrologues de renommée mondiale.

The Fertility Partners assiste ses cliniques partenaires et leur fournissant un accès aux meilleures pratiques médicales, stratégiques et opérationnelles; en investissant dans les technologies les plus innovantes; en promouvant les activités de recherche et développement et en leur offrant un soutien administratif synergique. Le modèle de partenariat de TFP permet aux médecins et aux équipes de soins de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, soit prodiguer des traitements personnalisés et de qualité supérieure contre l'infertilité.

«?Nous sommes très heureux de nous associer à la formidable équipe du Centre de fertilité d'Ottawa alors que nous continuons d'étendre notre couverture du marché et d'accroître l'accès à une médecine de haute qualité en matière de fertilité. OFC est reconnu depuis longtemps comme un chef de file des résultats cliniques et des technologies de reproduction assistée?», commente le Dr Andrew Meikle, fondateur, PDG et président exécutif de TFP. «?Une famille sur six est touchée par des problèmes de fertilité et nécessite des soins adaptés. Cette acquisition étend notre couverture du marché ontarien à six emplacements et permettra de mieux répondre aux besoins de ces personnes.?», poursuit-il.

Le Centre de fertilité d'Ottawa offre des soins pour le traitement de l'infertilité depuis 1994. La clinique emploie aujourd'hui sept médecins à temps complet, lesquels sont des spécialistes de premier plan en endocrinologie de la reproduction et en infertilité (ERI). Ces spécialistes travaillent en collaboration avec une vaste équipe multidisciplinaire constituée d'infirmières et d'assistants, d'embryologistes, d'andrologues, de techniciens de laboratoire, d'échographistes, de personnel dédié aux soins aux patients et de personnel opérationnel.

«?L'approche collaborative de The Fertility Partners envers ses cliniques partenaires permettra à nos professionnels de la fertilité d'approfondir notre engagement à fournir les meilleurs soins possibles aux patients.?», affirme le Dr Doron Schmorgun, directeur médical du Centre de fertilité d'Ottawa. Il ajoute : «?En joignant le réseau de TFP, notre équipe est ravie d'accélérer la croissance du Centre de fertilité d'Ottawa et sa capacité à fournir des expériences inégalées et les meilleurs résultats cliniques qui soient à nos patients.?»



À propos de The Fertility Partners

The Fertility Partners (TFP) est une entreprise basée à Toronto ayant créé un réseau nord-américain de cliniques de fertilité de premier plan. Le groupe compte désormais onze cliniques et plus de 20 sites répartis dans six provinces canadiennes. La croissance future du réseau prévoit l'acquisition de cliniques de FIV supplémentaires, des cliniques de novo, et le développement de services connexes. L'entreprise souhaite devenir le partenaire commercial de choix pour les spécialistes de la FIV et de la médecine prénatale; ceci dans l'objectif d'obtenir les meilleurs résultats cliniques, d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'offrir une expérience exceptionnelle aux patients. À ses cliniques partenaires, TFP offre un soutien administratif et un environnement médical, scientifique, professionnel et commercial collaboratif et synergique.

Pour de plus amples informations, visitez le www.thefertilitypartners.com

À propos du Centre de fertilité d'Ottawa

Le Centre de fertilité d'Ottawa (Ottawa Fertility Centre Inc., « OFC ») est un centre novateur de soins contre l'infertilité et de médecine de reproduction assistée dont la mission est d'aider à fonder des familles par le biais de soins compatissants combinés aux plus récentes technologies en matière de soins de santé reproductive. Nous sommes le seul centre de fertilité d'Ottawa à offrir le Programme de procréation assistée financé par le ministère. Nos médecins sont affiliés à l'Université d'Ottawa et à l'Hôpital d'Ottawa, et nous entretenons une relation satellite avec l'Hôpital général de Kingston. Nos services sont offerts en anglais, en français et en chinois.

Pour de plus amples informations, visitez : www.conceive.ca

