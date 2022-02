Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour le Mois de l'histoire des Noirs





MONTRÉAL, le 5 févr. 2022 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain rayonnera de rouge, de vert et de jaune, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour souligner et célébrer le Mois de l'histoire des Noirs.

Depuis 1995, le Canada célèbre fièrement le Mois de l'histoire des Noirs et les contributions des Canadiens noirs à la réussite de notre pays. Honorer leurs réalisations -- aujourd'hui et tous les jours -- est essentiel pour promouvoir la lutte contre le racisme et bâtir des communautés fortes et inclusives.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 5 février 2022 à 17:04 et diffusé par :