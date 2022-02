Projet de loi C-11 : les associations québécoises du milieu culturel saluent la rapidité du gouvernement





MONTRÉAL, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les principales associations québécoises du milieu des arts et de la culture - l'APASQ, l'AQAD, l'ARRQ, la FNCC-CSN, la GMMQ, la SARTEC, TRACE, l'UDA et l'UNEQ - se réjouissent du dépôt rapide du projet de loi C-11 visant à assujettir les géants du numérique aux règles canadiennes en matière de radiodiffusion.

Le projet de loi C-11 reprend les éléments clés du projet de loi C-10 qui faisaient consensus, soulignent les organisations : inciter les entreprises de diffusion en ligne à appuyer la production de contenus canadiens tout en assurant la protection du français, lui reconnaissant le statut particulier de langue minoritaire en Amérique du Nord.

Les organisations sont d'avis que les nouvelles dispositions concernant les médias sociaux pourront faire consensus. Il appartiendra au CRTC d'imposer un cadre réglementaire en matière de mise en valeur et de découvrabilité du contenu. Le projet de loi C-11 prévoit toutefois que les utilisateurs, peu importe leur statut, ne peuvent en aucun cas être considérés comme une entreprise de radiodiffusion. Il reviendra aussi au CRTC de statuer sur la définition de contenu canadien pour l'ensemble des plateformes de diffusion en ligne et s'assurer qu'une place prioritaire est faite aux artistes et artisans d'ici.

Les associations d'artistes du Québec appellent l'ensemble des partis fédéraux à compléter avec diligence l'analyse du projet de loi en vue de son adoption rapide. Elles souhaitent ainsi que le CRTC puisse développer l'ensemble des outils et des dispositions dont l'organisme réglementaire aura besoin pour assumer son nouveau mandat. À ce titre, elles entendent collaborer activement aux travaux de consultations parlementaires ainsi que celles devant précéder toute instruction au CRTC dans la mise en oeuvre de ces outils réglementaires.

À propos

Représentant près de 26?000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs confondus à travers le Québec, les neuf associations oeuvrant dans le milieu des arts et de la culture sont les suivantes :

Source : Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN)

Pour entrevues ou informations

Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) et TRACE

François L'Écuyer

514 949-8973

francois.lecuyer@csn.qc.ca

Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ) et Association québécoise des autrices et auteurs dramatiques (AQAD)

Manon Gagnon

514 214-0124

mgagnon.communication@gmail.com

Union des artistes (UDA)

Sylvie Lahaie

514 288-7150, poste 1227

slahaie@uda.ca

Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ)

Jean-Sébastien Marsan

438 927-3351

jsmarsan@uneq.qc.ca

Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec (GMMQ) Kiara Vilchez

514-842-2866 poste 229

communications@gmmq.com

Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)

Stéphanie Brûlé

514 842-7373 poste 223

stephanie@arrq.quebec

Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)

Isabelle Froment

438 522-5381

ifroment@sartec.qc.ca

SOURCE Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC?CSN)

Communiqué envoyé le 4 février 2022 à 17:22 et diffusé par :