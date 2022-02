/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie de citoyenneté afin de souligner le Mois de l'histoire des Noirs/





OTTAWA, ON, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'Institut pour la citoyenneté canadienne, en compagnie d'invités de marque, accueilleront xx nouvelles personnes au sein de la famille canadienne, à l'occasion d'une cérémonie de citoyenneté virtuelle spéciale.

Invités spéciaux :

Juge Rochelle Ivri

Aîné Gilbert Whiteduck , un Algonquin de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg

, un Algonquin de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg Esi Edugyan, Romancière ghanéenne-canadienne

Marjorie Villefranche , Directrice générale de la Maison d'Haïti

, Directrice générale de la Maison d'Haïti Caroline Xavier , Sous-ministre déléguée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

, Sous-ministre déléguée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Melisizwe Brothers, chanteurs (interprètes de l'hymne national)

Date : le jeudi 3 février 2022

Heure : 14 h (HE)

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance via Zoom :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NMmrACjBSya-Fz8WJhlihw

Un fichier vidéo de la cérémonie pouvant être téléchargé et utilisé pour faire un montage sera disponible après 15 h 30 ET à l'adresse Dropbox ci-dessous :

https://www.dropbox.com/sh/1ty8ymmh6izx1d4/AAAMTGQHp6KF2jCeJpFRuAFNa?dl=0

