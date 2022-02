Plasan a signé un contrat avec TESS DEFENCE S.A., pour le blindage du VCR 8x8 Dragon





KIBBUTZ SASA, Israël, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Plasan Sasa Ltd. (« Plasan ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec TESS DEFENCE S.A. pour apporter son ensemble blindé de pointe au véhicule de combat à 8 roues (VCR) Dragon de l'armée espagnole.

Le contrat, signé en novembre 2021, couvre les 348 premiers véhicules Dragon. Dans le cadre du contrat, Plasan fournira sa technologie de protection contre les grenades propulsées par fusée (RPG) innovante, légère et modulaire, de marque Hybrid Slat Fence (HSF), ainsi que sa solution unique de protection contre l'explosion de mines et d'engins explosifs improvisés sous les véhicules et sur les côtés et les sièges absorbant l'énergie de l'explosion assortis. Les livraisons en vertu de ce contrat commenceront en janvier 2022 et se poursuivront jusqu'en 2026.

Dan Ziv, PDG de Plasan, a déclaré : « Ce contrat constitue une étape importante dans les efforts déployés par Plasan en matière de VCR au cours des dernières années et une preuve remarquable de la capacité unique de l'entreprise à adapter sa technologie et ses solutions aux besoins spécifiques des plateformes et de ses clients. Plasan est fière de participer à ce prestigieux programme du ministère de la Défense de l'Espagne et continuera de travailler en étroite collaboration avec TESS DEFENCE S.A. pour assurer la réussite de la mise en oeuvre du programme de VCR. »

À propos de Plasan Sasa Ltd. :

Plasan est une entreprise mondiale opérant dans le domaine de la survie pour les plates-formes terrestres, aériennes et navales du marché de la défense. La société s'est spécialisée dans le développement et la fourniture de technologies et de solutions de blindage passif pour une large gamme de véhicules de combat à roues et à chenilles. En outre, elle met l'accent sur les technologies de pointe pour les manoeuvres terrestres, y compris les véhicules terrestres sans pilote et les solutions robotiques.

Veuillez consulter le site http://www.plasan.com

Suivez l'entreprise sur LinkedIn , YouTube et Twitter

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Meirav Ofir, Marcom

miravo@plasan.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1739094/Plasan_VCR_Dragon.jpg

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 03:00 et diffusé par :