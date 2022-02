Medable acquiert les applications mobiles de LEO Pharma, et renforce son équipe technique mondiale ainsi que sa présence européenne





Medable Inc., fournisseur leader de logiciels destinés aux essais cliniques axés sur les patients, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Omhu A/S de LEO Innovation Lab, société de santé numérique basée au Danemark. Omhu a été lancée en 2020 pour développer de nouvelles façons d'accompagner les patients et les médecins dans le cadre du diagnostic, de la prise en charge et du traitement des maladies cutanées. Dans le cadre de l'accord avec LEO Pharma A/S (propriétaire de LEO Innovation Lab), Medable prendra en charge les applications mobiles Omhu ainsi qu'une équipe talentueuse composée de 38 employés qui possèdent une expérience significative dans les domaines de la santé numérique et de l'intelligence artificielle.

Cette acquisition permet d'accroître le vivier mondial de talents en ingénierie de Medable, et lui confère une troisième implantation en Europe, qui s'ajoute à son siège social européen basé à Dublin, en Irlande, lancé en juillet dernier, ainsi qu'à ses bureaux en Suisse, situés en périphérie du Grand Zurich, et établis à l'autonome dernier.

Les applications logicielles d'Omhu incluent Imagine, une application mobile de suivi de la peau, qui permet aux utilisateurs de documenter l'évolution de leur maladie cutanée au fil du temps, en prenant des photos avec leur smartphone ; Omhu Care, une application de télémédecine offrant aux utilisateurs le bénéficie d'une évaluation de leurs symptômes cutanés par des dermatologues d'Omhu ; et Hudsvar, une solution de télémédecine de triage conçue pour aider les consommateurs à déterminer la probabilité d'une maladie cutanée spécifique, sur la base d'une évaluation à distance de leurs photos et antécédents médicaux par un dermatologue.

« LEO Innovation Lab a une solide expérience en développement de solutions numériques transformatrices centrées sur le patient, et la technologie et l'équipe d'Omhu en sont l'illustration, », a déclaré Tim Smith, directeur technologique et cofondateur de Medable. « Nous sommes ravis d'intégrer à notre plateforme les solutions axées sur les patients d'Omhu, et nous souhaitons la bienvenue à l'équipe talentueuse et novatrice d'Omhu au sein de Medable. »

Omhu a été lancée en 2020 à l'issue de cinq années de recherche et développement avec LEO Innovation Lab. L'équipe s'efforce d'améliorer l'accès et les options thérapeutiques des patients en matière de maladies cutanées, qui représentent jusqu'à 30 pour cent de toutes les consultations de soins primaires en Europe. Au Danemark, par exemple, en raison de la pénurie de dermatologues, certains patients attendent jusqu'à 23 semaines pour consulter un spécialiste, ce qui affecte grandement leur vie quotidienne et leur bien-être.

« Tout comme Medable, Omhu combine expertise médicale et scientifique, compréhension approfondie des besoins des patients et de leurs médecins, et recherche sur l'application de l'intelligence artificielle au bénéfice des patients et des médecins. », a déclaré Christian Sejersen, ancien PDG d'Omhu, qui dirige désormais le site de Medable à Copenhague. « Nous n'aurions pas pu trouver une meilleure entreprise pour notre équipe, et nous sommes impatients de continuer à délivrer des innovations qui améliorent la vie des patients. »

Anne Fleischer, PDG de LEO Innovation Lab, a déclaré : « En séparant complètement Omhu dans le cadre de cette cession à Medable, nous nous assurons que les excellentes technologies développées par le personnel hautement qualifié d'Omhu atteindront et aideront encore plus de personnes dans le monde et amélioreront leurs résultats de manière significative. Nous sommes très fiers d'avoir conclu cette transaction avec Medable. »

Medable déploie sa plateforme de logiciel en tant que service via plus de 150 essais cliniques hybrides et décentralisés dans 60 pays, desservant plus d'un million de patients et participants à la recherche à travers le monde. Les clients de Medable ont obtenu des résultats impressionnants dans le cadre de leurs essais décentralisés et hybrides ? notamment une inclusion 200 % plus rapide, des taux de rétention de 90 % et des réductions de coûts de 50 %. Une nouvelle étude du Tufts Center for the Study of Drug Development indique qu'en moyenne, les essais décentralisés permettent d'atteindre des bénéfices financiers nets cinq à 14 fois supérieurs dans le cadre des essais de phase II et de phase III, grâce à une réduction des délais des essais, ainsi qu'à d'autres facteurs.

À propos de Medable

Medable s'est donné pour mission d'obtenir des thérapies efficaces pour les patients plus rapidement, en transformant le développement de médicaments cliniques grâce à des technologies de rupture. La plateforme numérique de la société rationalise la conception, le recrutement, le rétention et la qualité des données pour les essais décentralisés, en remplaçant les systèmes cloisonnés par des outils, des données et des interfaces intégrés, pour accélérer le déroulement des essais. Medable connecte les patients, sites et équipes d'essais cliniques pour améliorer l'accès, l'expérience et les résultats des patients. Medable est une entreprise privée, financée par du capital-risque et ayant son siège à Palo Alto, en Californie.

À propos de LEO Pharma

LEO Pharma aide les patients à avoir une peau saine. Avec sa filière solide en recherche et développement, son large éventail de thérapies et son esprit avant-gardiste, la société est un chef de file de la dermatologie médicale. Fondée en 1908 et détenue majoritairement par la Fondation LEO, LEO Pharma a dédié des décennies de recherche et de développement pour faire progresser la science de la dermatologie, en fixant de nouveaux standards de soins destinés aux personnes souffrant de maladies cutanées. LEO Pharma a son siège au Danemark et compte une équipe mondiale de 6 000 collaborateurs desservant 93 millions de patients dans 130 pays. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,133 milliards DKK.

