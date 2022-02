AQUISITION AUX ÉTATS-UNIS - Le Groupe M7 (Métal7) poursuit son expansion et acquiert la fonderie Cast Corporation





QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Afin d'élargir son éventail de solutions hautement spécialisées dédiées à l'industrie primaire et minière, le Groupe M7, par l'entremise de sa division Métal7 inc., est heureux d'annoncer l'acquisition des actifs de la fonderie Cast Corporation. Cette entreprise moderne se spécialise dans la fabrication de diverses composantes critiques destinées principalement aux usines de bouletage de minerai de fer. La transaction englobe uniquement la fonderie de Cast Corporation, qui sera détenue majoritairement par Metal7 inc. et la nouvelle entité formée portera le nom de CAST7 LLC.

Cast Corporation est une entreprise bien établie dans le nord du Minnesota (Hibbing), au coeur du « Iron Ore Range ». Leur expertise nichée auprès des usines de bouletage de minerai de fer vient complémenter la gamme hautement spécialisée de solutions Métal7 inc., renforçant du même coup la notoriété du Groupe M7 dans cette industrie.

« Ayant une culture d'innovation déjà bien implantée dans le Groupe M7, l'ajout de Cast7 LLC permettra de créer des synergies qui nous aidera à poursuivre notre mission, soit accroitre la productivité de nos clients tout en diminuant leur empreinte environnementale. Avec notre expertise en commerce international et nos capacités financières, cette transaction permettra à Métal7 inc. de développer les marchés à travers le monde et d'accélérer le développement de sa gamme de solutions », cite Éric Martin, Président et chef de la direction du Groupe M7.

Cast Corporation, par son savoir-faire, possède la meilleure technologie du secteur, le tout combiné à un procédé de fabrication automatisé leur permettant d'être un leader sur le marché américain à ce jour. « La taille du marché mondial est énorme. L'expertise et les ressources de Métal7 inc. seront des catalyseurs pour propulser Cast7 LLC », d'ajouter M. Tim Bungarden, Président et Directeur général de Cast Corporation.

« L'acquisition de Cast Corporation s'inscrit dans notre démarche d'expansion et de consolidation, visant à créer une entreprise canadienne phare de produits et services à haute valeur ajoutée pour l'industrie minière, une entreprise dont l'expertise est reconnue à l'échelle internationale », a finalement mentionné M. Bruno Fortin, Président du Conseil d'Administration du Groupe M7.

« L'acquisition réalisée par Métal7 constitue une étape importante dans l'atteinte des objectifs à long terme de l'entreprise aux États-Unis et sur d'autres marchés, a déclaré Lissa Bjerkelund d'EDC, vice-présidente, Investissements et Financement à l'international - Prêts directs. Aux Prix MercadOr 2021, Métal7 a été désignée lauréate dans les catégories Leader à l'exportation et Exportateur de l'année, ce qui prouve sa capacité à réussir à l'international. Par l'entremise de son programme de prêts directs, EDC est fière de soutenir cette entreprise innovante de la belle province alors qu'elle mondialise ses activités afin d'être présente sur un plus grand nombre de marchés mondiaux. »

À PROPOS DE MÉTAL7

Depuis février 1974, Métal7 inc. conçoit et fabrique des produits et équipements innovants pour aider les industries primaires à augmenter l'efficacité de leurs procédés, principalement pour les usines de bouletage de minerai de fer et les industries de l'aluminium. Située à Sept-Îles, Québec, principale région industrielle pour le minerai de fer au Canada, son expertise en ingénierie de surface est reconnue mondialement par les plus grandes sociétés minières. Métal7 inc. exporte plus de 80 % de ses ventes à l'extérieur du Canada dans plus de 20 pays. www.metal7.com

À PROPOS DE CAST CORPORATION

Fondée en 1994 dans le nord du Minnesota, Cast Corporation conçoit et fabrique des pièces moulées hautes performances pour les fournaises, ainsi que des pièces moulées en alliage spécialisé, principalement destinées aux usines de bouletage de minerai de fer. Partenaire clé dans la fourniture de pièces de qualité offrant de meilleures performances et une durabilité supérieure, la fonderie de Cast Corp offre la production la plus rentable, en tirant parti d'un degré élevé d'automatisation et d'un processus respectueux de l'environnement. www.castcorporation.com

À PROPOS DE GROUPE M7

Le Groupe M7 et ses divisions Métal7, Enduride, Megatraction sont reconnus comme des leaders mondiaux pour leurs solutions innovantes et durables pour l'industrie primaire. Le groupe est détenu par de grands fonds d'investissement canadiens; Fonds de Solidarité FTQ, Fondaction, BDC Capital, STAS Inc. et des cadres supérieurs basés dans la province de Québec, Canada.

À PROPOS D'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca

