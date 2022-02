LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE SAOUDIEN (AUTOVILLE) SE TERMINE EN GRANDE POMPE ET AVEC BEAUCOUP D'ENTHOUSIASME





- Le plus grand salon de l'automobile de la région a réuni le gratin des coureurs et cascadeurs automobiles

Riyad, Arabie saoudite, 2er février 2022 /PRNewswire/ -- Le tout premier Festival international de l'automobile saoudien, connu sous le nom d'Autoville, s'est terminé vendredi après une semaine d'activités et d'événements passionnants. Organisé par la Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA), cet événement d'une semaine a réuni plus de 100 marques automobiles de renommée mondiale sur une superficie de 1,7 km².

En tant que plus grand événement automobile interactif du Moyen-Orient, Autoville a attiré un grand nombre d'amateurs de tout ce qui touche à l'automobile, qui ont afflué au Dirab Motor Park, près de Riyad, la capitale saoudienne, pour vivre de nouvelles sensations et assister à des cascades aux côtés de leurs pilotes de rallye préférés dans leurs voitures préférées.

Les grands noms du rallye et des cascades étaient présents, notamment l'expert en drift saoudien Abdulhadi Al Qahtani, qui a battu deux fois le record Guinness, ainsi que la légende du drift Ken Block et les cascadeurs de renommée mondiale Vaughn Gethin Jr. et Remy Bizouard, entre autres. Des concerts des artistes Majid Al Mohandes, Zina Emad, Aseel Hammim, DJ Aseel et Ayed, ainsi que de Ramy Jamal, Msallam, Ahmed Bachan, Hamo Beca et Hassan Shakoush, ont également eu lieu.

Les fans d'automobiles ont pu participer à de nombreuses activités, telles que des leçons de drift avec Chelsea DeNofa, la réalisation de cascades professionnelles avec l'équipe RTR, le Tokyo Drift Ride Alongs et le Suzuki Swift Track Experience. Toutes ces activités ont permis aux fans de vivre ensemble le genre d'action et d'excitation qu'ils ne voient que dans les films aux côtés de leurs célébrités préférées.

« Nous sommes immensément fiers du succès du festival Autoville », a déclaré Amjad Shaker, président directeur général par intérim de la SCEGA, qui a supervisé l'événement. « L'idée maîtresse de l'événement était l'interaction directe entre les champions et le public, afin de donner à aux participants l'occasion de découvrir en personne tous les modèles de voitures, l'excitation et la joie des différents spectacles du festival, de parler à leurs stars préférées de la course automobile et de la conduite acrobatique et leur demander comment ils réalisent leurs figures. »

Autoville a également accueilli un concours de voitures classiques et haut de gamme de marques telles qu'Aston Martin, Bugatti, Bentley, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Hispano Suiza et Mercedes-Benz (entre autres), qui ont présenté 25 des plus beaux modèles de voitures produits entre 1930 à 1990.

L'objectif de ce festival est de susciter de l'intérêt pour la course automobile et la conduite professionnelle afin de diversifier l'économie nationale et de stimuler le tourisme (deux objectifs de l'initiative Vision 2030 du Royaume), ainsi qu'à donner l'occasion aux constructeurs automobiles et aux fabricants d'équipement d'origine de présenter leurs produits les plus récents et les plus performants directement aux consommateurs. En outre, l'événement contribue à dénicher les futurs champions de course saoudiens qui représenteront leur nation lors d'événements internationaux.

