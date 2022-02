FPI Canadien Net annonce l'acquisition d'une propriété à Verchères, Qc





MONTRÉAL, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX CROISSANCE : NET.UN) Fonds de placement immobilier Canadien Net («?Canadien Net?» ou le «?Fonds?») est heureux d'annoncer l'acquisition d'une propriété commerciale de 29 904 pieds carrés à Verchères, Qc. Celle-ci est louée à une épicerie Metro, une pharmacie Brunet et à une succursale Banque Nationale du Canada. La contrepartie a été de 6 500?000 $ (excluant les frais de transaction) et a été versée en espèces.



À propos de Canadien Net - Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l'exige.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Jason Parravano au 450 536-5328.





