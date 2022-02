CCICD Concert La paix, L'amitié, L'amour transmis sur TV5 Monde de France





BEIJING, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- Le premier février (UTC/GMT +01:00), un concert sous le nom de La paix, L'amitié, L'amour, organisé conjointement par le Centre de développement de la communication internationale (CCICD) et les institutions culturelles sino-françaises a été transmis sur TV5 Monde de France, ouvert à tous les spectateurs du monde.

Une centaine d'artistes issus de 10 pays différents ont été invités dans ce concert, y compris le pianiste célèbre français, Monsieur Richard Clayderman, le ténor italien, Monsieur Luca Sannai, le chanteur chinois, Monsieur Yugang Li, la danseuse chinoise Madame Siting Qiu, ainsi que l'Orchestre de Paris et les équipes nationales de Breakdance sino-françaises.

Le thème de Paix-Amitié-Amour du concert veut faire passer les voeux du Père des Jeux Olympiques, Monsieur Coubertin, à savoir la promotion de la paix dans le monde entier et Monsieur Coubertin, lui-même est un Français. De plus, le concert essaie de traduire les esprits olympiques et les valeurs de Jeux Olympiques sous forme de programmes artistiques.

En plus de Quatre saisons, Chanson du Toréador, Ode à la joie, Oh ! Mon soleil et les Choristes, le concert abrite aussi des programmes riches d'éléments chinois comme l'opéra de Kunshan, la danse du lion et le kung-fu.

Ce concert a été tourné à la fois à Beijing et à Paris. Les deux villes sont respectivement ville hôte des Jeux Olympiques d'hiver en 2020 et ville hôte des Jeux Olympiques d'été en 2024. C'est la premier fois que Beijing tient les Jeux Olympiques d'hiver. La capitale de RPC deviendra la première ville du monde jouissant de deux expériences des Jeux Olympiques.

Beaucoup de célébrités internationales ont envoyé des lettres de félicitations pour cet événement artistique, y compris l'ex-vice présidente du Comité international olympique, Madame Anita DeFrantz?l'ex-président du Comité européen olympique, Monsieur Spyros Capralos, présidente de la Fédération mondiale du curling (WCF), Madame Kate Caithness, le président de FICTS, Monsieur Franco B.Ascani, le président du Comité régional de Lombardie du CONI, Monsieur Marco Riva et l'ambassadeur de France en Chine, Monsieur Laurent Bili, ce qui a fait preuve de l'éloge des esprits olympiques et de la beauté des arts chez les gens.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1738039/CCICD_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1738040/CCICD_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1738042/CCICD_Logo.jpg

Correspondant: Yijie Zhu

Téléphone: 0086-13370150177

E-mail: zyijiez@163.com

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 08:31 et diffusé par :