Velodyne Lidar annonce la nomination du Dr Anurag Gupta au poste de vice-président exécutif de l'Ingénierie





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui avoir nommé le Dr Anurag Gupta au poste de vice-président exécutif de l'Ingénierie. Il est responsable de la direction de l'équipe technique de Velodyne, appuyant sa mission d'assurer la mise en oeuvre de solutions matérielles et logicielles à forte valeur ajoutée, qui permettent aux clients de résoudre des problèmes au niveau des systèmes, et de favoriser leur succès dans la réalisation d'un avenir plus sûr, plus efficient et plus durable. Le Dr Gupta a travaillé auparavant chez Sense Photonics, où il était vice-président principal de l'Ingénierie, en charge du développement des produits et du lancement de produits lidar 3D flash.

Les capteurs lidar et logiciels de Velodyne permettent de concevoir des solutions autonomes innovantes dans un large éventail de secteurs, parmi lesquels l'industrie, la robotique, les infrastructures intelligentes, et l'automobile. Le Dr Gupta dirigera l'équipe technique de Velodyne, en vue de développer des solutions lidar performantes à un tarif abordable, qui permettront d'encourager une adoption de masse. Il relève du PDG de Velodyne, le Dr Ted Tewksbury.

« Anurag est le dirigeant technique idéal pour intensifier l'orientation de Velodyne dans l'innovation technologique de rupture, et parfaire sa feuille de route de solutions lidar rentables et performantes. Il s'agit d'un expert en optique qui dispose d'une expérience prolifique dans le développement et le lancement de produits à succès commercial, comprenant du matériel et des logiciels. Le leadership technique éprouvé d'Anurag permettra à Velodyne d'accélérer le lancement de solutions lidar de haute qualité, prêtes pour la fabrication en série », a déclaré le Dr Tewksbury.

« Velodyne a inventé le lidar tel que nous le connaissons dans les applications commerciales, servant ainsi de catalyseur d'une industrie entièrement nouvelle. Je suis impatient de travailler aux côtés de notre équipe de collaborateurs incroyablement talentueux, afin de renforcer nos solutions matérielles et logicielles qui transforment de nombreux marchés et améliorent la vie quotidienne », a déclaré le Dr Gupta.

À propos d'Anurag Gupta

Le Dr Anurag Gupta est un cadre supérieur doté d'une expérience éprouvée dans la mise en oeuvre de technologies et produits complexes, avec à son actif plus de 80 brevets dans plusieurs secteurs d'activité. Dernièrement, il occupait le poste de vice-président principal de l'Ingénierie, chez Sense Photonics, société acquise par Ouster. Avant cela, le Dr Gupta était vice-président de l'Ingénierie, chez View, Inc., société qui développe des fenêtres intelligentes, où il dirigeait le développement et l'introduction de produits IdO (Internet des objets), alimentés par l'IA. Travaillant auparavant chez Google, il a mis au point la première version des Google Glass et, en tant que responsable des capteurs Nest, il a développé les capteurs et technologies optiques de plusieurs produits de Nest, parmi les plus performants sur le plan commercial. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé plusieurs postes dans les domaines de l'optique et de l'ingénierie des systèmes, chez Google, HP, et Tamarack Scientific. Le Dr Gupta est titulaire d'un Ph.D en ingénierie optique, de l'Université d'Arizona.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l'emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l'adoption de lidar, l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d'affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l'acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d'acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d'autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l'activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Risk Factors » dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

