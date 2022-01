Wealthify crée des interactions client plus riches grâce à la solution de centre de contact Talkdesk





Talkdesk®, Inc., leader mondial en matière de centres de contact dans le cloud pour les entreprises soucieuses de leurs clients, a été choisi par le service d'investissement numérique Wealthify pour fournir une solution de centre de contact dans le cloud, qui permettra aux clients d'interagir plus rapidement et plus facilement avec le service clientèle de la société basé à Cardiff.

Wealthify a pour objectif d'inspirer tous les individus, quels que soient leur profil ou leur expérience, afin qu'ils puissent bâtir la richesse et l'avenir qu'ils souhaitent. La société existe dans le but de rendre l'investissement facile à comprendre et accessible à tous, en éliminant dès le départ la complexité et le jargon, ainsi qu'en proposant d'investir à partir de seulement 1 £.

En tirant parti de Talkdesk CX Cloudtm, une solution complète d'expérience client de bout en bout, Wealthify est en mesure de développer son centre de contact à plus grande échelle, et de s'adapter à l'évolution des besoins sans cesse croissants. Qualité des appels, routage intelligent et fonctionnalités personnalisables lui permettent de réduire les temps d'attente, d'améliorer la satisfaction de l'appelant, et d'optimiser la productivité des agents. Des outils de reporting lui confèrent également une plus large vue d'ensemble sur les interactions, et fournissent des renseignements pour créer des engagements plus riches.

« L'expérience client s'inscrit au coeur de tout ce que nous entreprenons. Lorsque nos clients ont des questions ou ont besoin d'être rassurés, il est important pour nous qu'ils puissent s'adresser à une personne réelle, sans difficulté et sans délai », a déclaré Michelle Pearce-Burke, cofondatrice et directrice de l'exploitation de Wealthify. « Grâce à la plateforme Talkdesk CX Cloud, nous sommes parvenus à réduire les temps d'attente des appelants à des niveaux faibles record. Nous utiliserons également les capacités de reporting pour réunir des renseignements sur ces conversations, et continuer d'améliorer notre service extrêmement bien noté. »

« Les fournisseurs de services financiers font face à une concurrence féroce sur un marché actuel saturé », a déclaré Andy Flynn, vice-président principal de la stratégie sectorielle chez Talkdesk. « Malgré ce défi, Wealthify a trouvé une formule à succès, en démystifiant un processus souvent complexe, ainsi qu'en soutenant les clients. Ce même état d'esprit axé avant tout sur le client se reflète dans son service clientèle, où chaque interaction est conçue pour être tout aussi fluide et facile. »

Découvrez comment d'autres entreprises telles que Wealthify refaçonnent leur expérience client en utilisant la technologie Talkdesk.

À propos de Wealthify

Lancé en avril 2016, le service d'investissement britannique Wealthify offre une approche simple et abordable en matière d'investissement. Grâce à une disponibilité en ligne ou sur l'application, les clients peuvent en toute simplicité choisir combien ils souhaitent investir, ainsi que leur type d'investissement préféré, par exemple des options d'investissement éthique. Wealthify élabore et gère ensuite pour leur compte un plan d'investissement. L'objectif de l'entreprise consiste à rendre l'investissement facile et accessible, en inspirant chacun à bâtir sa richesse future.

Wealthify est une filiale d'Aviva, gérée de manière indépendante, et a obtenu de nombreuses récompenses en matière de clientèle, de technologies financières, et d'investissement. L'entreprise est fière d'afficher la notation « Excellent » sur Trustpilot.

