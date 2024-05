Sentrycs conclut des contrats de plusieurs millions de dollars pour protéger des bases militaires en Europe





Les solutions anti-drone de pointe de Sentrycs ont été choisies pour renforcer la protection de bases militaires en Europe contre les drones commerciaux

TEL AVIV, Israël, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Sentrycs, un leader mondial de la technologie dans le segment des solutions anti-drones basées sur les radiofréquences (RF) et la cybersécurité, a annoncé avoir conclu des accords stratégiques qui permettront la mise en oeuvre de ses solutions anti-drone dans plusieurs bases militaires à travers l'Europe.

Le fournisseur de technologie israélien, qui a fait ses preuves sur le terrain, permettra à ses clients d'atténuer les menaces immédiates posées par des drones commerciaux effectuant des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance sur des sites sensibles, notamment des bases militaires, et occasionnellement attaquant des forces, comme cela a été le cas ces dernières années dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et au Moyen-Orient.

Les solutions de Sentrycs, qui utilisent une technologie exclusive d'analyse des protocoles de communication entre les drones et leurs telecommandes, peuvent détecter passivement ces drones, suivre leur vol, identifier leur modèle, leur numéro de série et leur identifiant, ce qui permet de distinguer les drones autorisés des drones ennemis. Lorsqu'un drone devient une menace, le système le neutralise et le fait atterrir en toute sécurité dans une zone prédéfinie.

Les systèmes seront déployés soit en tant que système autonome, soit en tant que partie intégrante d'une solution anti-drone plus large combinant plusieurs types de technologies, afin de permettre une protection efficace contre différents types de drones.

« La conclusion de ces accords témoigne d'une reconnaissance significative des acteurs du marché anti-drone, qui voient en Sentrycs un leader technologique, et un partenaire fiable à long terme » a déclaré Yoav Zaltzman, Président Directeur Général de Sentrycs. « Notre engagement en faveur de l'innovation se poursuit et notre capacité à nous adapter à l'évolution rapide des menaces, ainsi que notre solide service après vente auprès de nos clients nous permettent de fournir une solution efficace sur la durée; testée et éprouvée sur le terrain. Nous sommes fiers de contribuer à la sécurité de nos alliés grâce à nos solutions avancées de lutte anti-drone. »

À PROPOS DE SENTRYCS :

Sentrycs est un leader en matière de solutions anti-drone adaptables, soutenues par une technologie innovante de cybernétique sur RF. Les solutions éprouvées sur le terrain de Sentrycs sont conçues pour détecter, suivre et identifier passivement les drones non autorisés et, le cas échéant, en limiter l'usage. Elles sont conçues sur mesure pour divers environnements, y compris les aéroports, les frontières, les prisons, les infrastructures critiques et les événements de masse. Fondée en 2017, Sentrycs possède des bureaux en Israël et aux États-Unis, au service de clients du monde entier. En associant sa technologie éprouvée et son expertise dans les environnements de drones mondiaux, Sentrycs ouvre la voie à un avenir plus sûr et plus sécurisé grâce aux drones. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sentrycs.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422731/Sentrycs_Portable_Kit.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422732/Sentrycs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2422730/Sentrycs_Logo.jpg





29 mai 2024 à 03:00

