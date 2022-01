Le groupe Euroclear annonce une nouvelle année record et la réalisation de ses objectifs financiers deux ans plus tôt que prévu





Résultats pour l'année se terminant le 31 décembre 2021

Points forts

Croissance du chiffre d'affaires de l'année entière plus forte que prévu

+9 % sur les bénéfices d'exploitation par rapport à l'année précédente

+15 % sur les bénéfices industriels et commerciaux, avec des paramètres d'exploitation forts (+15 % sur les actifs en conservation par rapport à l'année précédente jusqu'à atteindre 37,6 billions de dollars) +7 % sur le volume de transactions jusqu'à atteindre 295 millions

Intérêts, produits bancaires et autres revenus en baisse de 40 % par rapport à l'année précédente, à 90 millions d'euros. La baisse d'une année sur l'autre a été influencée par une plus-value exceptionnelle de 23 millions d'euros dans le comparateur 2020. Indications que l'environnement des taux d'intérêt a atteint son niveau le plus bas en 2021 avec des perspectives améliorées.

La stratégie a donné naissance à une entreprise plus diversifiée et plus résiliente, mieux positionnée pour apporter de la valeur à nos clients et pour favoriser la croissance

Les investissements pluriannuels ont permis de mettre en place des systèmes résilients et évolutifs pour répondre à la demande du marché dans tous les secteurs d'activité

La conservation des revenus fixes fournit une base de type abonnement à un modèle commercial qui n'est pas sensible aux conditions du marché

Les secteurs d'activité du Fonds, de la Gestion des garanties et des Marchés mondiaux et émergents se révèlent attrayants pour les clients

Des progrès ont été réalisés dans l'exploration de services innovants en matière de données, de numérique et de facteurs ESG, offrant ainsi une plus grande variété de produits à nos clients

Avec une expansion des marges supérieure aux objectifs de 2023

La marge sur les bénéfices industriels et commerciaux a augmenté de 4,6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente pour atteindre 37,3 %. Ce chiffre est à comparer à l'objectif financier d'une fourchette basse à moyenne de 30 % d'ici 2023.

La croissance de la marge sur les bénéfices industriels et commerciaux est un objectif stratégique clé, car elle corrige les intérêts créditeurs qui sont sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt

Obtenir des bénéfices et des gains croissants pour les actionnaires

Augmentation de +8 % du bénéfice net pour atteindre 467 millions d'euros sans MFEX Bénéfice net de 463 millions d'euros, avec MFEX

Bénéfice par action (BPA) en hausse de +7 % à 147,0 euros par action

Augmentation de +5 % des valeurs d'actifs nets à 1 518 euros par action

Dividende proposé pour 2021 de 88,5 euros par action, en hausse de +7,4 % par rapport à 2020. Ratio de distribution stable à 60 %

Renforcer notre stratégie : nous appuyer sur nos réussites pour atteindre de nouveaux objectifs ambitieux

Les bénéfices de l'orientation stratégique sont confirmés par la réalisation des objectifs pour 2023, en avance sur le plan

La direction et le conseil d'administration finalisent les travaux visant à renforcer la stratégie et à fixer de nouveaux objectifs ambitieux

Nous prévoyons de communiquer davantage lors d'une journée consacrée aux marchés financiers au deuxième trimestre 2022

Résumé financier

Euroclear a réalisé un rendement financier record en 2021. Le bénéfice net a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 467 millions d'euros, hors MFEX. En incluant le MFEX, le bénéfice net de 2021 a augmenté à 463 millions d'euros.

La croissance soutenue des bénéfices industriels et commerciaux, en hausse de 15 % sur un an à 1 467 millions d'euros, a compensé l'impact de la baisse des taux d'intérêt sur le total des bénéfices d'exploitation. Euroclear continue à investir fortement dans les systèmes technologiques et le capital humain, avec des charges d'exploitation en hausse de 7 % à 919 millions d'euros.

Le groupe maintient une position de capital solide et un profil de risque faible, qui sont essentiels en tant qu'infrastructure de marché financier et créent une marge de manoeuvre pour une croissance supplémentaire.

Note : Les chiffres de 2021 n'incluent pas les chiffres du MFEX d'octobre à décembre, sauf pour le BPA

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre présentation de l'année 2021 disponible ici .

Rapport du PDG

2021 : Des performances record et une année charnière

L'année 2021 représente une étape importante pour le groupe, car nous avons désormais dépassé bon nombre des principaux objectifs financiers que nous avions fixés dans notre plan quinquennal qui allait jusqu'en 2023, deux ans avant nos attentes.

Lorsque nous avons défini notre stratégie opérationnelle sur cinq ans, nous nous sommes fixé comme objectif d'atteindre une marge de bénéfices industriels et commerciaux de l'ordre de 30 %. Nous avons souligné que nous considérions la marge des bénéfices industriels et commerciaux comme le meilleur indicateur pour évaluer la force de nos activités opérationnelles.

Il s'agissait d'un objectif ambitieux, car la marge des bénéfices industriels et commerciaux était alors de l'ordre de 20 %. Nous avons non seulement atteint cet objectif, avec deux ans d'avance, mais nos bénéfices industriels et commerciaux ont dépassé l'objectif pour atteindre la fourchette moyenne à haute de 30 %. En 2021, la marge des bénéfices industriels et commerciaux était de 37,3 %, bien en avance sur le plan initial.

Nous avons expliqué que, pour atteindre cet objectif, nous nous sommes concentrés sur le renforcement de nos activités de base en Europe et sur l'objectif d'une croissance plus élevée dans nos secteurs d'activité du Fonds, de la Gestion des garanties et Marchés mondiaux et émergents. Nous avons également indiqué que nous allions explorer de nouveaux domaines d'innovation, tels que les services de données

Je suis heureux de dire que nous tenons nos promesses. Notre activité principale en Europe reste robuste, car nous avons constamment investi pour garantir que notre infrastructure soit à la fois fiable et évolutive en fonction de la demande du marché. Cette résilience a été démontrée avec la volatilité accrue pendant la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une augmentation substantielle des volumes de transactions dans notre activité principale. Elles ont augmenté de 23 % au cours des deux dernières années. Parallèlement, nos activités de Fonds, de Gestion des garanties et de Marchés mondiaux et émergents ont connu une croissance encore plus rapide et représentent désormais 40 % des bénéfices industriels et commerciaux de nos activités

L'ampleur de cette transformation est encore plus évidente si l'on considère les dix prochaines années, alors que nos secteurs de croissance ne représentaient que 25 % des revenus en 2011. Il est agréable de constater que les quatre secteurs d'activité ont contribué à cette croissance et qu'ils présentent tous un potentiel de croissance supplémentaire. Le fait d'avoir une activité plus forte et plus diversifiée place Euroclear en bonne position pour ses futures évolutions stratégiques.

La croissance de l'entreprise plus forte que prévu

Lorsque nous avons exposé nos plans stratégiques début 2019, nous sommes partis du principe que la satisfaction des besoins des clients en matière d'infrastructures de marchés financiers fiables et mondiales permettrait de maintenir la trajectoire de croissance des bénéfices industriels et commerciaux du groupe à environ 4 % par an.

Depuis, le contexte du marché a été extraordinaire. La Covid-19 et les conditions macroéconomiques générales ont entraîné une croissance exceptionnellement forte des émissions de titres et la volatilité a été très élevée. Nos équipes ont fait preuve d'un engagement incroyable dans une période aussi incertaine et perturbante pour maintenir la continuité des activités et fournir à nos clients les plus hauts niveaux de service. Entre-temps, nos systèmes se sont révélés à la fois résilients et évolutifs pour répondre à cette demande de manière fiable, en bénéficiant des investissements que nous avons réalisés au cours de la dernière décennie. Compte tenu de ces conditions, notre stratégie nous a permis de dégager une croissance des bénéfices industriels et commerciaux de 11 % de taux de croissance annuel composé depuis 2018.

Une activité évolutive ; investir dans notre avenir

L'activité d'Euroclear a prouvé une fois de plus qu'elle était évolutive en 2021, puisque les coûts n'ont augmenté que de 5 % par rapport à l'année précédente (si l'on exclut les coûts d'acquisition du MFEX), malgré une croissance de 15 % des bénéfices industriels et commerciaux.

En incluant les coûts exceptionnels liés à l'acquisition, les coûts ont augmenté de 7 % pour atteindre 919 millions d'euros.

En 2021, nous avons également décidé d'utiliser la marge de manoeuvre supplémentaire fournie par notre forte croissance pour accélérer les investissements. Nos investissements, d'un montant total de 203 millions d'euros, se sont concentrés sur les systèmes centraux à mesure que nous modernisons nos capacités technologiques, la cybersécurité et notre proposition client et que nous favorisons l'innovation.

Les taux d'intérêt commencent à évoluer positivement

En 2021, les taux d'intérêt ont semblé atteindre le point le plus bas du cycle, après avoir été considérablement réduits en réponse à la pandémie.

Alors que les intérêts, les produits bancaires et les autres revenus n'atteignaient que 90 millions d'euros en 2021, certains décideurs ont commencé à augmenter les taux pour contrer les tensions inflationnistes.

Si cette dernière évolution se maintient, nous anticipons un impact positif sur les intérêts créditeurs, qui sont sensibles aux soldes et aux taux d'intérêt. Pour vous donner un peu de contexte, les intérêts, produits bancaires et autres revenus étaient de 290 millions d'euros en 2019 avant que la pandémie ne frappe.

La baisse par rapport à l'année précédente signalée dans les intérêts, produits bancaires et autres revenus en 2021 reflète également une plus-value unique de 23 millions d'euros signalée en 2020.

Les paramètres d'exploitation restent solides

Nous continuons à présenter de solides paramètres d'exploitation dans tous nos secteurs d'activité. Nous avons deux paramètres opérationnels clés pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux : (i) le montant des actifs en conservation et (ii) le nombre de transactions traitées.

La force et l'ampleur du réseau mondial du groupe et de son offre de services dans toutes les catégories d'actifs ont permis de répondre à la forte demande d'émission et de conservation de titres. Les actifs en conservation ont augmenté de 15 % pour atteindre 37 600 milliards d'euros à la fin de l'année. Près de la moitié des bénéfices industriels et commerciaux du groupe proviennent des commissions sur les titres à revenu fixe qui, contrairement aux actions, sont facturées sur la valeur nominale des titres. Comme la valeur nominale n'est pas influencée par les évaluations boursières, le modèle d'entreprise du groupe repose sur une base solide, de type abonnement.

Le deuxième facteur clé des bénéfices industriels et commerciaux est le volume des transactions traitées par le groupe. En 2021, nous avons traité 295 millions de transactions nettes, ce qui représente un équivalent en euros d'environ 992 billions d'euros ou presque 1 quadrillion d'euros !

Comme prévu, nos activités de croissance continuent de croître plus rapidement que les activités principales. Le Collateral Highway d'Euroclear a augmenté de 27 % pour mobiliser une moyenne quotidienne record de 1,9 billion d'euros l'année dernière, bénéficiant de notre rôle mondial de premier plan dans la fourniture de solutions tripartites alors que les clients mettent en oeuvre les nouvelles règles de marge non compensée pour les produits dérivés dans le cadre des accords de Bâle.

Notre activité Marchés mondiaux et émergents a augmenté les actifs en conservation de 15 % pour atteindre 1,5 billion d'euros. Les actifs en conservation des fonds ont également augmenté de 23 % pour atteindre 3,2 billions d'euros, avant l'inclusion des activités du MFEX.

Faire progresser les grandes initiatives stratégiques

Au cours de l'année 2021, un certain nombre de réussites stratégiques importantes ont été accomplies et je voudrais en souligner quelques-unes.

Nous avons également réalisé l'acquisition la plus importante du groupe au cours de la dernière décennie en achetant MFEX pour 505 millions d'euros. La combinaison des plateformes de distribution de fonds bien établies de MFEX avec l'expertise post-négociation d'Euroclear créera une nouvelle offre de fonds de bout en bout pour nos clients. Le marché des fonds est très attractif et nous pensons que l'achat de MFEX apportera une valeur significative à long terme pour nos actionnaires.

L'intégration de MFEX progresse bien. Nous prévoyons des synergies de chiffre d'affaires et de coûts d'au moins 25 millions d'euros une fois l'intégration achevée, et elle devrait être relutive pour les bénéfices du groupe à partir de 2023.

Dans notre activité principale, nous avons eu le plaisir de terminer avec succès la migration des services CSD émetteurs pour l'Irlande d'Euroclear UK & Ireland vers Euroclear Bank. Cette migration, qui a apporté une certitude à long terme au marché irlandais des valeurs mobilières (100 milliards d'euros) à la lumière de la décision du Royaume-Uni de quitter l'UE, était un projet unique, innovant et complexe impliquant des parties prenantes de l'ensemble du marché.

Parallèlement, les émetteurs internationaux continuent de chercher à se connecter à une base d'investisseurs mondiale par le biais d'Euroclear. Par exemple, en juillet, les obligations d'entreprises chiliennes sont devenues entièrement Euroclearables. Nous avons également signé des accords pour étendre notre portée mondiale à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, et pour améliorer les services de gestion des garanties au Canada. Nous avons également soutenu l'émission d'une nouvelle structure innovante « flower bond », combinant l'émission nationale et les canaux de distribution mondiaux, une innovation qui a suscité l'intérêt des émetteurs en Chine et à Singapour. Nous nous sommes attachés à faire progresser les initiatives en matière de données et d'innovation. Nous avons lancé de nouveaux services pour les émetteurs dans nos CSD ESES et suédois afin de fournir des informations sur leur base d'actionnaires. Ces produits visent à encourager les bonnes pratiques de gouvernance chez les émetteurs.

Nous avons également lancé un certain nombre de services numériques et de données, tels que SettlementDrive, pour favoriser l'efficacité post-négociation. En outre, nous avons participé au projet pilote mené avec la Banque de France pour mettre en place la monnaie numérique. D'autres projets sont en cours pour explorer cet environnement numérique prometteur.

En nous tournant vers l'avenir, nous avons également intensifié notre investissement pour soutenir les évolutions du marché de la finance durable dans le cadre de notre stratégie ESG, qui vise à faire mûrir davantage notre approche interne.

Une étude menée avec PwC a montré que le développement du marché de la finance durable par le biais d'une approche d'infrastructure de marché financier pourrait avoir un impact important. L'étude a estimé qu'une approche d'IMF transfrontalière pourrait mobiliser 25 000 milliards de dollars de capitaux supplémentaires pour la finance durable d'ici 2030, participant ainsi de manière significative aux objectifs de développement durable des Nations unies. Enfin, en décembre, nous avons été ravis de signer un accord avec la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales de toute l'Europe pour connecter Euroclear Bank à la plateforme TARGET2-Securities (T2S) de la BCE. En connectant Euroclear Bank à T2S, nous serons en mesure d'offrir à nos clients, pour la première fois, un accès à la monnaie de la banque commerciale et de la banque centrale par le biais d'un seul CSD international. La connexion d'Euroclear Bank à T2S renforce encore les marchés de capitaux européens, soutenant les ambitions des décideurs politiques pour une union des marchés de capitaux.

Assurer le rendement pour les actionnaires

Nous sommes fiers d'avoir à nouveau réalisé une année positive pour nos actionnaires, confirmant ainsi notre capacité à générer des gains attractifs

Le bénéfice par action a atteint 147 euros, en hausse de 7 % par rapport à 2020. Le groupe a enregistré un excellent taux de croissance moyen composé de 15 % au cours des cinq dernières années.

L'amélioration des performances nous a déjà permis d'augmenter notre ratio de distribution à 60 %. Nous avons proposé un dividende qui maintient ce ratio de distribution, ce qui signifie que le dividende proposé par action augmente de 8 %, en ligne avec les bénéfices.

Responsabilité envers notre personnel et nos communautés

Au cours des deux dernières années, la pandémie a sans aucun doute accru l'attention portée aux responsabilités de toutes les entreprises envers leurs communautés et la société. Depuis le début de cette crise, Euroclear a donné la priorité à la santé et au bien-être de son personnel. Cela s'est poursuivi en 2021, alors que nous avons cherché à nous engager encore plus étroitement avec nos employés et que nous avons exploré de nouvelles méthodes de travail hybrides qui augmentent la flexibilité des employés. En outre, par le biais du Fonds de solidarité Euroclear, un don d'un million d'euros a été fait pour soutenir les hôpitaux et les organisations caritatives qui luttent en première ligne contre la pandémie.

Nous sommes également restés concentrés sur la progression des aspects sociaux de notre stratégie ESG plus large. Nous avons défini de nouveaux objectifs ambitieux en matière d'égalité des sexes dans le cadre d'un programme élargi de diversité et d'inclusion et nous avons lancé notre programme de bénévolat d'entreprise. Nous nous attachons à faire progresser notre stratégie de diversité et d'inclusion et à développer les talents et les compétences pour l'avenir. Nous sommes impatients de fournir plus de détails dans notre rapport annuel.

Un dernier mot... pour l'instant !

Compte tenu des excellentes performances réalisées en 2021, la direction et le conseil d'administration se concentrent désormais sur le renforcement de notre stratégie et définiront de nouveaux objectifs ambitieux pour les années à venir. Nous espérons être en mesure d'annoncer plus de détails au cours du deuxième trimestre.

Entre-temps, les conditions du marché et la santé publique restent dynamiques et imprévisibles. Je tiens à reconnaître les efforts du personnel d'Euroclear tout au long de cette période difficile et à remercier nos partenaires, clients, actionnaires et autres parties prenantes pour leur collaboration continue.

En regardant vers l'avenir, nous voyons des opportunités d'étendre notre proposition client pour soutenir les besoins du secteur financier en matière d'infrastructure numérique sécurisée et durable. Nous sommes enthousiastes quant à ce qui nous attend et sommes impatients de vous informer de nos plans de croissance au cours du deuxième trimestre.

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services post-négociation. Euroclear fournit aux fonds d'investissement des services de règlement et de conservation de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux fiable et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, CSD International, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK et International. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 992 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2021, soit 295 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 37 600 milliards d'euros d'actifs pour ses clients fin 2021. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter www.euroclear.com

