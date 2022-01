H2O Innovation reçoit une approbation conditionnelle à son inscription à la Bourse de Toronto





QUÉBEC, 31 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation conditionnelle d'inscrire ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») à la Bourse de Toronto (la « TSX »). Dans le cadre de l'inscription (l'« inscription à la TSX »), la Société demandera la radiation volontaire des actions ordinaires de la Bourse de croissance TSX inc. à compter de la date à laquelle les actions ordinaires commenceront à être négociées à la TSX.



« L'inscription de nos actions à la TSX représentera une étape importante pour la Société et contribuera à l'atteinte des objectifs de notre plan stratégique triennal. En tant que l'une des rares sociétés entièrement dédiées au secteur de l'eau, notre inscription à la TSX devrait nous permettre d'attirer un public plus large d'investisseurs intéressés par les catégories de traitement d'eau et d'ESG. Nous estimons que l'inscription de nos actions à la TSX est une étape logique après que la Société ait récemment obtenu une place au palmarès TSX Venture 50 de 2022, » a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

Dans le cadre de l'inscription proposée à la TSX, la Société a modifié son régime d'options d'achat d'actions afin de répondre aux normes de la TSX. L'approbation finale de l'inscription à la TSX est assujettie au respect par la Société de certaines conditions habituelles exigées par la TSX. La Société prévoit satisfaire à toutes les exigences de la TSX au cours des prochaines semaines et publiera un communiqué de presse une fois que la TSX aura confirmé la date à laquelle la négociation des actions ordinaires devrait commencer à la TSX. Dès leur inscription à la TSX, les actions ordinaires continueront d'être négociées sous le symbole « HEO. »

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d'H 2 O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, le processus de radiation des actions ordinaires de la TSXV et d'inscription des actions ordinaires à la TSX. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

