Ziggy Cup 2 : protégée en toute liberté





LONDRES, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Il y a quelques années, Intimina lançait sa Ziggy Cup, la première coupe menstruelle réutilisable au monde qui peut être portée pendant les rapports sexuels. Suite à l'énorme succès de ce produit phare, Intimina a voulu aller encore plus loin et pimenter un peu les choses. Ainsi est née la Ziggy Cuptm 2 : la coupe menstruelle au design plat de nouvelle génération. La voici en quelques mots :

Elle vous offre une protection pendant vos règles, pour que vous puissiez faire tout ce dont vous avez envie

Une enquête d'Intimina à laquelle ont participé plus de 1 000 femmes a révélé qu'une coupe menstruelle peut rendre les règles plus faciles à gérer. Les utilisatrices de coupes ont déclaré avoir ressenti des crampes moins nombreuses et moins sévères lorsqu'elles portaient leur coupe, une atténuation des odeurs et une diminution de la sécheresse. En outre, elles ont plus confiance en elles et se sentent plus à l'aise avec leur corps depuis qu'elles ont opté pour une coupe menstruelle.

Elle peut être portée lors des rapports sexuels

Dans une enquête mondiale menée il y a quelque temps auprès de plus de 500 participantes âgées de 18 à 50 ans, Intimina a découvert que 82 % des femmes avaient des rapports sexuels pendant leurs règles. Les rapports sexuels pendant les règles sont désormais plus agréables, plus propres et plus confortables que jamais grâce à la Ziggy Cup 2 qui permet une pénétration classique, sans la moindre interruption.

Elle existe en deux tailles pour s'adapter à tous les corps et tous les besoins

La taille A est parfaite si votre col de l'utérus est bas, pour un flux menstruel léger à moyen, ou si vous souhaitez vous habituer à l'utilisation des disques menstruels. La taille B, quant à elle, est conçue pour s'adapter à tous les flux, du plus léger au plus abondant. Elle convient aux femmes dont le col de l'utérus est plus haut.

Entièrement respectueuse de l'environnement (et de votre porte-monnaie)

Les coupes menstruelles semblent être la meilleure alternative aux serviettes et aux tampons, comme en témoigne l'augmentation significative du nombre d'utilisatrices de coupes menstruelles. Cette augmentation n'a rien de surprenant. Les raisons pour lesquelles les femmes optent pour les coupes menstruelles sont nombreuses : elles sont meilleures pour la santé, peuvent être portées plus longtemps, sont économiques, écologiques et confortables. La Ziggy Cup 2 est entièrement respectueuse de l'environnement, du produit lui-même à son emballage, qui est désormais entièrement réalisé en carton.

Une femme ne devrait jamais se sentir freinée par ses règles. Intimina pense que les femmes devraient avoir plus de choix, de contrôle et de liberté pendant leurs règles. Il n'y a pas de place pour la honte et la gêne, surtout avec des coupes menstruelles conçues pour une expérience de confort extrême pendant les règles, comme la Ziggy Cup 2 . Vous n'avez plus à faire de compromis.

