Accord augmente son dividende trimestriel à 0,75 $ par action ordinaire





TORONTO, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,75 $ par action ordinaire qui sera versé le 1er mars 2022 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 15 février 2022. Cela représente une augmentation de 50 % par rapport aux 0,05 $ par action payés au cours des derniers trimestres.

Appelé à commenter cette augmentation, le président et chef de la direction de la Société, M. Simon Hitzig, a déclaré : « Depuis sa sortie du ralentissement économique à l'été 2020, Accord a fait état de cinq trimestres consécutifs de bons résultats financiers au 30 septembre 2021. Alors que notre entreprise reprend sa trajectoire de croissance prépandémique, nous avons la confiance nécessaire pour commencer à augmenter le dividende, tout en restant dans la fourchette des 20 à 25 % des bénéfices que nous considérons comme un ratio de distribution informel. » M. Hitzig a ajouté : « Les ressources engagées, les produits et les bénéfices records d'Accord dépassent les niveaux d'avant la pandémie, ce qui nous permet de continuer à investir dans notre stratégie de croissance et à la financer, tout en accélérant la croissance des dividendes parallèlement à la hausse des bénéfices. »

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme le financement reposant sur l'actif, l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant parti de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 43 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

SOURCE Accord Financial Corp.

