CGTN : le président Xi envoie une lettre de félicitations au Forum du CMG

BEIJING, 27 janvier 2022 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations aux participants réunis au Forum du China Media Group (CMG), qui a ouvert ses portes mercredi soir à Beijing.

Alors que les Jeux olympiques d'hiver de Beijing approchent à grands pas, le président a indiqué dans sa lettre que la Chine allait présenter au monde entier des Jeux épurés, sûrs et splendides.

Notant que le forum a pour thème « Ensemble pour des Jeux olympiques d'hiver haute technologie », Xi Jinping a exprimé son espoir que les participants puissent mettre en commun leur sagesse lors de leurs discussions, afin de contribuer à mettre en valeur le charme unique des sports de glace et de neige tout en faisant progresser l'esprit olympique et en accélérant le développement de ces sports d'hiver.

Le membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et chef de son service de publicité, Huang Kunming, a joint sa voix à celle du président Xi.

Selon M. Huang - qui a également prononcé un discours -, la lettre de félicitations de Xi Jinping témoigne de la confiance qu'affiche la Chine envers la réussite de ces Jeux olympiques d'hiver, tout en exprimant ses attentes à l'égard des médias en ce qui a trait à la diffusion de l'esprit et du mouvement olympique.

La Chine est tout à fait prête à fournir « des services complets, hautement efficaces et utiles » aux médias du monde entier, a déclaré M. Huang, ajoutant qu'il espère que les membres du personnel des entreprises médiatiques feront rapport des Jeux de Beijing 2022 par l'entremise de « concepts, de méthodes et de moyens novateurs, afin de créer un environnement d'opinion publique international à la fois objectif, équitable, positif et sain. »

Il a souligné l'importance de renforcer la solidarité et la coopération entre les médias, ainsi que de promouvoir l'innovation face aux changements sans précédent depuis un siècle, et auxquels s'ajoutent une pandémie totalement inédite.

Il a également salué le rôle des médias dans l'établissement d'un pont pour favoriser les échanges et l'apprentissage mutuel, ainsi que dans le resserrement des liens entre les personnes.

Sous la bannière « Ensemble pour des Jeux olympiques d'hiver haute technologie », le forum a été organisé par le CMG, et est coprésidé par le Comité olympique chinois ainsi que le Comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 de Beijing, avec l'appui du ministère chinois des Sciences et de la Technologie.

Des représentants de 145 médias et organisations internationales, provenant de 78 pays et régions, y ont participé en ligne ou hors ligne.

