WORTHPOINT® ANNONCE UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021, MARQUANT AINSI SON 20e TRIMESTRE CONSÉCUTIF D'AUGMENTATION DES REVENUS





La société rapporte une augmentation de son chiffre d'affaires annuel pour 2021 de 44 % par rapport à 2020

ATLANTA, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- WorthPoint Corporation , la plus grande ressource en ligne au monde pour la recherche, l'estimation et la préservation d'antiquités, d'objets d'art et de collection, a annoncé aujourd'hui ses résultats commerciaux pour le quatrième trimestre de l'année 2021, terminé le 31 décembre. L'entreprise enregistre son 20e trimestre consécutif de croissance des revenus.

L'entreprise a vu ses revenus augmenter de 3 % par rapport au troisième trimestre de l'année 2021, une augmentation impressionnante de 44 % par rapport à l'année précédente. Sa base d'abonnés a également augmenté de 5 % au quatrième trimestre, soit une hausse de 35 % par rapport au quatrième trimestre de l'année 2020.

« WorthPoint a développé sa présence sur le marché mondial en 2021, améliorant les taux de fidélisation des clients avec plus de 16 % de clients optant pour un abonnement annuel cette année », a déclaré Will Seippel, PDG de WorthPoint. « Nous améliorons constamment le calibre de nos offres de produits et de ressources afin qu'elles correspondent au volume et aux besoins croissants de nos abonnés aux États-Unis et à travers le monde ».

Avec la relance de la solution Vault de WorthPoint, un système de gestion qui organise et suit la croissance d'un objet de valeur dans le temps, les produits développés cette année ont fait de WorthPoint une ressource de premier plan qui a attiré des abonnés de plus de 100 pays. WorthPoint reste également un pionnier de la recherche internationale d'objets de collection, en donnant accès à l'un des plus importants recueils de marques et de contenus japonais au monde.

« Nous sommes extrêmement fiers du travail que notre personnel exceptionnel a accompli au cours de l'année 2021, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19 », a déclaré M. Seippel. « Nous avons constaté une croissance considérable du trafic sur le site au cours de l'année écoulée, Alexa classant désormais WorthPoint parmi les 1 900 premiers sites Web en termes d'engagement global sur Internet. Cet engagement accru de nos clients témoigne de la qualité générale du contenu de notre site ».

WorthPoint a ajouté plus de 170 sources de données à ses bases de données étendues au cours de l'exercice, quadruplant ainsi le nombre de sources auprès desquelles la société collecte activement des informations sur les prix. WorthPoint a introduit plus de 100 millions de nouveaux articles dans son Guide des prix reconnu au niveau national et a ajouté plus de 30 000 articles dans sa base de données M.A.P.S . Le nombre de pages du dictionnaire a rapidement augmenté de 2 489 articles pour atteindre plus de 5 500 entrées, tandis que le nombre d'ouvrages de référence dans sa bibliothèque consultable est passé de 1 000 à plus de 6 000 volumes uniques.

WorthPoint entend consolider sa position de leader du secteur grâce à de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits et de nouvelles applications en 2022, tout en continuant à enrichir sa vaste gamme d'outils et à réinvestir dans la formation de son personnel pour développer l'innovation en matière de produits.

À propos de WorthPoint Corporation :

WorthPoint gère la plus grande ressource en ligne pour la recherche, l'estimation et la préservation d'antiquités, d'objets d'art et de collection. La suite d'offres de la société disponible sur WorthPoint.com comprend un guide des prix, une galerie de ressources avec plus de 188 000 marques de fabricant, autographes, motifs, symboles (M.A.P.S.) et une bibliothèque numérique comptant plus de 6 000 ouvrages sur des sujets en rapport avec la collection.

Grâce à des données agrégées à partir de marchés en ligne, y compris eBay et les principales maisons de vente aux enchères, WorthPoint renforce le secteur des antiquités et des objets de collection en fournissant un flux constant de nouvelles données chaque mois. La société s'appuie sur plus de 610 millions de prix archivés et près de 1,3 milliard d'images pour améliorer la transparence des prix pour les vendeurs et les acheteurs. Le siège de WorthPoint se situe à Atlanta, en Géorgie, et la société compte des abonnés sur six continents.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1578238/WorthPoint_Logo.jpg

