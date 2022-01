ALITHYA ANNONCERA LE 10 FÉVRIER SES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2022





La conférence téléphonique aura lieu à 9h00 (HE)

MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le jeudi 10 février 2022, Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») divulguera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2022 terminé le 31 décembre 2021.

Alithya tiendra la conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses pour les analystes financiers à 9h00 (HE).

Les états financiers, le rapport de gestion et la présentation seront publiés sur le site d'Alithya dans la section Investisseurs (https://www.alithya.com/fr/investisseurs).

Conférence téléphonique à 9h00 Date : Le 10 février 2022 Heure : 9h00 (heure de l'Est) Numéro de téléphone : > (888) 440-2069 > Code d'accès : 1735627 Webdiffusion simultanée : https://www.icastpro.ca/ti2hb6

Réécoute

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas participer à l'appel en direct, une rediffusion sera disponible dans la section Investisseurs du site web d'Alithya.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 400 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Depuis sa fondation en 1992, la capacité, l'envergure et les compétences d'Alithya ont toujours continué d'évoluer, guidées par une vision stratégique à long terme pour devenir le conseiller de confiance de ses clients. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe en tant que l'une des plus importantes sociétés de services-conseils et favorise les changements numériques en tant que conseiller de confiance auprès de clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, ainsi que les services professionnels, de la santé et du gouvernement. Alithya s'efforce d'être un modèle à suivre au chapitre de la responsabilité d'entreprise, de l'équité professionnelle, de la diversité et de l'inclusion, avec une culture d'entreprise dynamique fondée sur la conscience sociale. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

SOURCE Alithya

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 07:30 et diffusé par :