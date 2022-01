La TD est inscrite à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la sixième année consécutive; la Banque adhère aux Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies





TORONTO et CHERRY HILL, N.J., le 27 janv. 2022 /CNW/ - La TD est fière d'être inscrite à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la sixième année consécutive. La TD est l'une des 418 entreprises de 45 pays et territoires sélectionnées pour l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg de 2022, qui cerne les entreprises faisant preuve de transparence en ce qui a trait à l'information sur l'égalité des sexes.

Le cadre normalisé de Bloomberg pour présenter l'information offre aux sociétés ouvertes la possibilité de communiquer des renseignements sur la façon dont elles font la promotion de l'égalité des sexes dans cinq domaines : les femmes dans des postes de direction et le bassin de talents, l'équité et la parité salariale entre les sexes, une culture inclusive, des politiques contre le harcèlement sexuel et une marque pro-femmes.

« Nous sommes déterminés à soutenir les femmes et leurs aspirations professionnelles au moyen de diverses initiatives ayant trait aux talents, de programmes de mentorat et d'occasions de perfectionnement du leadership à l'échelle de la TD, et nous sommes honorés de voir une fois de plus nos efforts reconnus par l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg, explique Christine (Chris) Morris, première vice-présidente à la direction, Transformation, Habilitation et Expérience client, et présidente-directrice du Comité des femmes dirigeantes de la TD. Nous continuerons de mettre l'accent sur la révision de notre approche stratégique et sur l'amélioration des façons dont nous contribuons à soutenir les femmes à toutes les étapes de leur carrière, et d'évaluer nos efforts au moyen de l'indice de référence mondial de Bloomberg. »

Le Comité des femmes dirigeantes de la TD s'emploie activement à perfectionner les femmes dirigeantes d'aujourd'hui et de demain au sein de la Banque, à l'échelle d'un réseau de plus de 14 000 femmes et alliés. De plus, la TD investit des ressources importantes dans sa stratégie de leadership inclusif et offre de vastes programmes de formation et de perfectionnement pour aider les gestionnaires à tous les niveaux à concevoir des stratégies concrètes afin d'aider à constituer des équipes diversifiées pour atteindre leur plein potentiel.

La TD adopte les Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies

La TD a renforcé son engagement à l'égard de l'équité hommes-femmes en devenant, le mois dernier, signataire des Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies.

Établis par le Pacte mondial des Nations Unies et ONU Femmes, les Principes d'autonomisation des femmes offrent des conseils sur la façon de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au travail, sur le marché et dans les collectivités. Les Principes sont fondés sur des normes internationales en matière de travail, les droits de l'homme et la reconnaissance du fait que les entreprises ont un intérêt et une responsabilité à l'égard de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.

La TD adhère fièrement aux sept Principes d'autonomisation des femmes :

Avoir une direction favorable à l'égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises. Traiter tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail - respecter et appuyer les droits de l'homme et la non-discrimination. Garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs des deux sexes. Promouvoir l'éducation, la formation et le développement professionnel des femmes. Mettre en oeuvre des pratiques permettant d'autonomiser les femmes au niveau du développement des entreprises, de la chaîne logistique et du marketing. Promouvoir l'égalité grâce à des initiatives communautaires et à la mobilisation. Mesurer et faire rapport publiquement sur les progrès réalisés en faveur de l'égalité des sexes.

« L'adhésion de la TD aux Principes d'autonomisation des femmes des Nations Unies contribue à démontrer l'engagement de la Banque et témoigne de nos efforts pour aider à outiller et autonomiser les femmes de tous les horizons », affirme Christine Morris.

