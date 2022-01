Des fonds primés : Fundata Canada désigne Gestion de placements Manuvie parmi ses premiers lauréats





En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Les gains combinés de 29 fonds distincts et de 15 fonds communs de placement permettent à Gestion de placements Manuvie de se positionner en tête de liste

TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a été reconnu pour 29 fonds distincts et 15 fonds communs de placement pour leur rendement exceptionnel. La combinaison de ces 44 prix place Gestion de placements Manuvie au premier rang des lauréats 2021, et en fait le chef de file en matière de prix A+ pour les fonds distincts.

Le Trophée FundGrade A+® est attribué chaque année aux fonds d'investissement et à leurs gestionnaires qui ont su démontrer au cours de l'année un rendement corrigé du risque remarquable et consistant, sur une période pouvant couvrir les dix dernières années. L'obtention de la note FundGrade A+MD constitue un honneur, car seulement 6 % des produits de fonds de placement offerts au Canada ont obtenu une cote FundGrade A+MD.

« Je suis fière des réalisations et du succès de notre équipe, qui a reçu 44 A+. Cette importante marque de reconnaissance renforce notre engagement à offrir aux Canadiens des solutions de placement diversifiées qui répondent aux besoins des investisseurs », a déclaré Catherine Milum, chef, Ventes, Gestion de patrimoine, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde - Canada. « Je tiens à remercier et à féliciter nos équipes de gestion de portefeuille ainsi que tous nos collègues qui se sont surpassés pour contribuer à ce succès. »

Les fonds communs de placement et les fonds distincts suivants ont obtenu la note FundGrade A+MD de Fundata :



















Fonds distincts* Date de calcul FundGrade Nombre de fonds Rendement 1an Rendement 3 ans Rendement 5 ans Rendement 10 ans Rendement cumulatif depuis la création Date de création Catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu















FPG Sélect de dividendes fondamental Manuvie 1/31/2012 222 25.76





11.42 5/27/2019 Fonds Dividendes Fidelity Idéal 1/31/2012 222 26.97 13.91 7.30

7.35 12/12/2012 Catégorie Fonds équilibrés canadiens















FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie 1/31/2017 556 14.90 13.66 9.79

9.62 10/14/2016 Catégorie Actions canadiennes















FPG Sélect Frontière Nord Fidelity Manuvie 1/31/2012 511 22.22 15.76 8.73 9.01 7.98 10/5/2009 Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie 1/31/2015 511 25.89 18.22 10.79

9.48 10/6/2014 Catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe















FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie 1/31/2012 666 4.06 8.08 5.03 5.41 5.03 10/2/2009 Revenu fixe canadien équilibré















Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Ideal 1/31/2015 396 -2.16 3.48 1.71

1.67 5/17/2016 Catégorie Actions principalement canadiennes















Fonds de revenu de dividendes Manuvie 1/31/2012 469 18.17 19.60 13.12 12.45 8.23 11/1/2005 FPG Sélect d'actions fondamental Manuvie 1/31/2012 469 27.07 19.62 12.54 10.32 9.18 10/5/2009 FPG Sélect Fonds de revenu de dividendes Manuvie 1/31/2014 469 19.80 20.76 13.43

12.82 10/7/2013 FPG Sélect de revenu de dividendes Plus Manuvie** 1/31/2014 469 20.73 19.11



10.93 6/22/2018 Fonds distinct Mandat privé de revenu de dividendes plus Manuvie** 1/31/2014 469 21.22





22.89 10/7/2019 Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie 1/31/2015 469 20.15 21.06 13.74

12.05 10/6/2014 Catégorie Équilibrés canadiens neutres















FPG Sélect équilibré canadien Manuvie 1/31/2012 952 10.24 10.09 6.60 7.91 7.47 10/18/2010 Fonds équilibré canadien CI Signature Idéal 1/31/2014 952 13.82 10.53 5.76

6.44 5/17/2016 Indiciel d'actions européennes















FPG Sélect Europlus Invesco Manuvie 1/31/2012 63 7.35 13.79 8.76 10.94 9.42 10/2/2009 Catégorie Revenu fixe mondial équilibré















FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Manuvie 1/31/2012 251 8.47 9.59 6.08 6.08 6.08 10/2/2009 FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie 1/31/2012 251 3.68 7.66 4.93 5.70 5.01 10/18/2010 Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie 1/31/2015 251 3.97 7.91 5.23

4.62 10/6/2014 Catégorie Revenu fixe mondial















Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie 1/31/2015 135 -1.06 4.29 2.60

3.23 10/6/2014 Catégorie Équilibrés mondiaux neutres















FPG Sélect à revenu mensuel élevé mondial Manuvie 1/31/2014 855 13.48 16.83 13.01

8.45 10/7/2013 FPG Sélect équilibré mondial Manuvie 1/31/2014 855 11.68 11.56 9.22

9.15 10/7/2013 FPG Sélect à revenu mensuel élevé américain Manuvie 1/31/2015 855 20.72 18.23 11.96

9.03 4/7/2014 Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie 1/31/2015 855 12.00 11.86 9.49

9.16 10/6/2014 Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie 1/31/2016 855 21.11 18.56 12.26

9.57 4/30/2015 FPG Sélect Combiné de dividendes stratégique Manuvie 1/31/2016 855 11.18 13.82 8.69

8.59 8/24/2015 Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation















FPG Sélect mondial de petites capitalisations Manuvie 1/31/2012 94 3.5 13.24 10.83 15.26 13.90 10/5/2009 Catégorie Revenu fixe à rendement élevé















FPF Sélect d'obligations américaines sans restriction Manuvie 1/31/2014 156 2.09 6.06 3.93

5.09 10/7/2013 Catégorie Équilibrée tactique















Fonds de revenu tactique Idéal 1/31/2013 121 11.85 11.49 6.74

6.87 5/17/2016 Catégorie Actions américaines















FPG Sélect de revenu de dividendes américains Manuvie** 1/31/2012 619 28.82 23.32



18.38 5/14/2018 Fonds distinct Mandat privé de revenu de dividendes américains Manuvie** 1/31/2012 619 29.44





34.77 5/4/2020





















Fonds communs*** Date de calcul FundGrade Nombre de fonds Rendement 1an Rendement 3 ans Rendement 5 ans Rendement 10 ans Rendement cumulatif depuis la création Date de création Catégorie Fonds équilibrés canadiens















Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie 1/31/2013 244 17.10 14.02 9.00

7.72 3/21/2012 Catégorie Actions canadiennes















Catégorie d'actions canadiennes Manuvie 1/31/2019 379 26.34 17.93



13.40 05/26/2011 Catégorie Actions principalement canadiennes















Fonds de revenu de dividendes Manuvie 1/31/2013 362 20.38 21.34 13.98

13.56 3/21/2012 Fonds d'actions fondamental Manuvie 1/31/2012 362 27.61 20.10 13.02 10.80 8.86 8/26/2003 Catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe















Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie 1/31/2012 289 4.28 8.30 5.24 5.58 4.44 4/25/2005 Catégorie Actions mondiales équilibrées















Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie 1/31/2012 722 2.32 10.88 8.87 12.01 11.37 8/18/2011 Catégorie Revenu fixe mondial Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie 1/31/2013 251 -0.68 4.70 3.00

3.94 12/14/2012 Catégorie Revenu fixe mondial équilibré















Fonds d'occasions de rendement Manuvie 1/31/2012 415 14.12 8.03 5.24 6.00 5.73 12/23/2009 Portefeuille Modéré Manuvie 1/31/2018 415 4.40 8.02



4.54 5/5/2017 Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie 1/31/2014 415 4.22 8.22 5.55

4.84 6/7/2013 Catégorie Équilibrés mondiaux neutres















Fonds équilibré mondial Manuvie 1/31/2014 893 11.99 11.87 9.53

9.48 8/1/2013 Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie 12/31/2021 893 13.62 16.90 13.13 9.47 9.27 8/18/2011 Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie 1/31/2016 893 11.50 14.14 9.01

8.43 8/5/2015 Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie 1/31/2016 893 21.54 18.99 12.65

9.73 3/18/2015 Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie 1/31/2014 893 21.16 18.67 12.39

10.01 12/24/2013



















* Le rendement des fonds distincts FPG Sélect et MPPM indiqué correspond à l'option Frais d'entrée. Dans le cas des fonds Signature Sélect Idéal Manuvie, le rendement indiqué correspond à l'option Sans frais. Le rendement des fonds distincts primés vise la période terminée le 31 décembre 2021.

*** Le prix Fundgrade A+ s'applique à une gamme complète de fonds, y compris à tous les produits et séries d'un fonds distinct disponible. Ce fonds est indiqué deux fois pour souligner le fait qu'il est offert dans le cadre des contrats de fonds distincts FPG Sélect et MPPM.

**** Le rendement des fonds communs de placement indiqué correspond à la Série Conseil. Le rendement des fonds communs de placement primés vise la période terminée le 31 décembre 2021.

La note FundGrade A+MD est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Les trophées de FundGrade A+MD annuels, qui reconnaissent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+MD, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est effectué à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés au moyen d'une note mensuelle FundGrade. Par ordre décroissant, 10 % des fonds reçoivent la note A, 20 % des fonds, la note B, 40 % des fonds, la note C, 20 % des fonds, la note D et 10 % des fonds, la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu 12 notes mensuelles FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+MD utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds pour une année donnée détermine son MPC. Tous les fonds assortis d'une moyenne pondérée cumulative de 3,5 ou plus reçoivent un trophée FundGrade A+MD. Pour en savoir plus, visitez le site www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour assurer la fiabilité et la précision des données contenues dans la présente, elle n'en garantit pas l'exactitude.

Gestion de Placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d'actifs Manuvie limitée) et de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l'émetteur des contrats d'assurance de Gestion de placements Manuvie, ainsi que le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Les fonds communs de placement de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée.

La souscription de fonds communs de placement et de fonds distincts peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Avant d'effectuer un placement dans des fonds communs, veuillez lire l'aperçu du fonds, le prospectus ainsi que la brochure explicative, le contrat et l'aperçu du fonds avant d'effectuer un placement dans un contrat de fonds distincts. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d'autres frais ou impôts payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre de la valeur. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

