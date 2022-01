Industrial Flow Solutionstm, un fournisseur mondial de solutions de gestion des fluides, annonce l'accord d'acquisition de Dreno Pompe, un concepteur et fabricant d'applications de traitement des eaux usées





NEW HAVEN, Connecticut, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de solutions de gestion des fluides Industrial Flow Solutions, basé à New Haven, dans le Connecticut aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui l'accord visant à acquérir Dreno Pompe, un concepteur et fabricant italien de pompes submersibles électriques de haute qualité pour les applications d'eaux usées, basé à Monselice dans le nord-est de l'Italie, dans la province de Padoue. Cette nouvelle fait suite à l'acquisition en octobre 2021 de la société écossaise Clearwater Controls, qui renforce la présence croissante d'Industrial Flow Solutions en Europe.

Depuis sa fondation en 1990, Dreno a fourni une gamme complète de pompes et d'accessoires pour les applications résidentielles, civiles, industrielles et de construction, offrant des solutions polyvalentes et variées pour la maison, ainsi que les environnements les plus exigeants. Dreno est un leader de l'industrie, reconnu pour ses gammes de produits Compatta et GRIX, pour les besoins des eaux usées domestiques et résidentielles. L'entreprise a récemment élargi son offre avec la gamme Kappa, une série de pompes de construction pour matériaux abrasifs construites avec des composants de haute qualité pour garantir une excellente résistance à l'usure au fil du temps.

Emiliano Conforto et Fabiana Conforto continueront d'exercer leurs fonctions de direction en tant que responsable opérationnel et responsable commercial et administratif, respectivement. Le nom de Dreno est inchangé et son usine restera dans la région de la Vénétie en Italie.

Respectées dans toute l'Europe, les capacités bien établies de Dreno permettent à Industrial Flow Solutions de continuer à étendre son empreinte opérationnelle et sa gamme de solutions de pompage et de gestion des fluides pour résoudre les problèmes des industries incluant les eaux usées municipales, la transformation des aliments, le médical, les produits pharmaceutiques, l'exploitation minière et autres. Cette acquisition positionne les deux sociétés pour la croissance dans toute l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

« Nous voyons un partenariat long et complémentaire entre Industrial Flow Solutions et Dreno Pompe et sommes ravis de collaborer avec une marque aussi respectée », a déclaré John Wilson, président d'Industrial Flow Solutions. « Nous partageons l'engagement de fournir des solutions de traitement des eaux usées fiables et de haute qualité grâce à un service à la clientèle exceptionnel », a-t-il ajouté.

« Le partenariat avec Industrial Flow Solutions est une excellente opportunité pour Dreno Pompe. Nous sommes synonymes de haute qualité parmi les fabricants en Europe, et ils ont aussi un engagement similaire envers la qualité, des produits de précision et un service à la clientèle supérieur », a déclaré Emiliano Conforto, responsable opérationnel chez Dreno Pompe. « Nous avons hâte de développer notre clientèle au-delà de l'Europe, sous la direction de John Wilson », a-t-il ajouté.

Les conseillers (côté vente) de Translink Gerardo Dal Piva et Alberto Furlan ont commenté leur collaboration avec la famille Conforto.

« Travailler avec la famille Conforto a été un véritable plaisir. Cette transaction témoigne de la qualité du travail qu'ils ont accompli au cours des trois dernières décennies », a commenté M. Dal Piva.

« La pertinence du projet et l'adéquation culturelle étaient de la plus haute importance pour nous dans la sélection du bon acheteur et nous croyons fermement que May River sera l'intendant parfait du capital pour Dreno dans les années à venir », a ajouté M. Furlan.

Mauro Battistella et son équipe à CMS Law ont agi en qualité de conseillers juridiques pour Industrial Flow Solutions.

À propos d'Industrial Flow Solutions

Industrial Flow Solutions se spécialise dans la conception, la fabrication, la vente et le service de solutions de pompage et de gestion des fluides pour les environnements rudes et hostiles. Avec ses systèmes de pompes directes en ligne OverWatchtm ses produits BJM Pumps®, ses pompes et commandes Stancor® ainsi que Clearwater Controls, l'entreprise propose une gamme complète de pompes et de commandes submersibles et directes en ligne idéales pour les applications d'eaux usées industrielles, commerciales et municipales. Industrial Flow Solutions, dont le siège social est à New Haven, dans le Connecticut, est une société de portefeuille de May River Capital, une société de capital-investissement basée à Chicago axée sur les entreprises industrielles en croissance du marché intermédiaire inférieur. Pour en savoir plus, consultez le site https://flowsolutions.com.

À propos de Dreno Pompe

Fondée en 1990, Dreno Pompe conçoit et fabrique des pompes et des mélangeurs submersibles ainsi que les accessoires nécessaires à leur installation. La grande variété de pompes de Dreno Pompe est utilisée dans des applications résidentielles, municipales et industrielles, y compris le génie civil et la construction navale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site drenopompe.it.

