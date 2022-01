Le Dr Philip Krause va fournir des conseils stratégiques à Adjuvance





Adjuvance Technologies Inc., une société biopharmaceutique privée de stade clinique développant des adjuvants et des vaccins de nouvelle génération à base de saponine pour les maladies infectieuses et l'immuno-oncologie, a annoncé ce jour que le Dr Philip Krause revêtira le rôle de conseiller stratégique de l'organisation dans le cadre du développement de son portefeuille de vaccins. Le Dr Krause occupait récemment le poste de directeur adjoint du Bureau de la recherche et de l'examen des vaccins du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

«L'expérience approfondie dans les domaines scientifique, réglementaire et du développement des vaccins que Philip Krause apporte à Adjuvance sera déterminante pour le développement efficace de notre vaccin candidat contre le zona et de notre pipeline axé sur la saponine adjuvante de de nouvelle génération TQL-1055, a déclaré le Dr Tyler Martin, PDG d'Adjuvance. Je suis ravi d'élever le niveau de l'expertise de notre société grâce à l'arrivée d'un scientifique aussi réputé.»

Précédemment, le Dr Krause a oeuvré pendant 30 ans à la FDA où il a apporté des contributions majeures à la conception d'essais cliniques, à la virologie et à l'immunologie moléculaires, ainsi qu'à la réglementation et au développement de vaccins. Il fournira à Adjuvance des conseils stratégiques sur le développement des vaccins, les questions réglementaires américaines et internationales, la conception et l'évaluation des essais cliniques, la virologie et l'immunologie et la santé mondiale.

Le Dr Krause a déclaré: «Je suis très heureux de cette opportunité qui m'est offerte de fournir à l'équipe de direction d'Adjuvance des conseils sur le développement de leur plateforme innovante de saponines adjuvantes et de leurs principaux vaccins candidats.»

À propos du TQL-1055 : le TQL-1055 est un analogue semi-synthétique de conception rationnelle de la saponine adjuvante QS-21, actuellement utilisé dans le vaccin contre le zona. Les saponines adjuvantes sont de puissants stimulants immunitaires et d'importants composants des vaccins sous licence cliniquement avancés actuellement commercialisés contre les maladies infectieuses. L'utilité des saponines adjuvantes est jusqu'à présent limitée par leur tolérabilité qui limite la dose et par plusieurs problématiques de production. Conçu pour offrir une meilleure tolérabilité et fournir une forte réponse immunitaire identique à celle de la QS-21, le TQL-1055 a montré une tolérabilité favorable dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1. À partir du TQL-1055, Adjuvance conçoit de nouveaux adjuvants combinés dans le but de produire différents types de réponses immunitaires.

À propos du zona: le zona (également appelé herpès zoster) consiste en une éruption cutanée douloureuse qui apparaît souvent sur le visage ou sur le torse et peut se compliquer (douleur persistant pendant plusieurs mois, voire plusieurs années). La vaccination contre le zona est recommandée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays chez les adultes âgés ou les personnes immunodéprimées, ce qui représentait un marché de plus de 2,0 milliards de dollars en 2020. Les vaccins contre le zona déjà commercialisés contiennent la saponine adjuvante QS-21 et le monophosphoryl lipide A (MPL) agoniste du récepteur de type Toll (TLR) 4, communément appelés ensemble adjuvant AS01. Le vaccin adjuvanté contre le zona est très efficace, mais entraîne parfois des événements indésirables à court terme plus intenses que d'autres vaccins. Environ 1 personne sur 6 ayant reçu le vaccin contre le zona disponible sur le marché a présenté des effets indésirables l'ayant empêchée de pratiquer ses activités régulières. Les symptômes disparaissent d'eux-mêmes au bout de 2 à 3 jours.

À propos d'Adjuvance Technologies: Adjuvance Technologies est une société pharmaceutique privée de stade clinique qui se consacre à améliorer les vaccins par des avancées fondamentales dans le domaine de la conception des adjuvants et du développement et de la fabrication des vaccins. Adjuvance crée et fabrique des adjuvants exclusifs de nouvelle génération qui constituent la base de son portefeuille de vaccins. Ceux-ci sont également fournis à d'autres développeurs via l'octroi de licences. Notre principal candidat vaccin contre le zona vise à offrir un meilleur confort au patient, notamment une meilleure tolérabilité pour la personne vaccinée, tout en assurant une protection identique contre la maladie.

La société, dont le siège se trouve à Lincoln, Nebraska (États-Unis), a obtenu une subvention du National Institute of Health (NIH) et finalisé un investissement de série A par Morningside Venture Investments. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.adjuvancetechnologies.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 19:00 et diffusé par :