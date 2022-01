L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes - Le BAPE publie son rapport





QUÉBEC, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) publie son rapport d'enquête et d'audience publique sur L'état des lieux et la gestion des résidus ultimes.

Le rapport contient l'analyse de la commission ainsi que l'ensemble des constats et des avis qu'elle en dégage. Il inclut également un sommaire et une synthèse des opinions et des préoccupations des participants. Les faits saillants sont regroupés dans une fiche distincte.

La commission d'enquête était composée des commissaires Pierre Renaud et Joseph Zayed qui en a assuré la présidence. Son mandat a débuté le 8 mars 2021 et s'est terminé le 11 janvier 2022. Le rapport publié aujourd'hui est le fruit de près d'un an de consultation, d'enquête et d'analyse.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement qui pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

