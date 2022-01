Urbanimmersive annonce ses résultats audités 2021





SAINT-HUBERT, Québec, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) annonce aujourd'hui certains résultats financiers audités et présente les faits saillants des activités du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Les états financiers audités consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse https://www.sedar.com/ .



FAITS SAILLANTS

Pour 2021, la Société a généré des revenus de 4 069k$ comparativement à des revenus de 4 594k$ pour 2020, une baisse de 525k$ ou 11%. Cette diminution de 525k$ s'explique par la baisse importante des ventes d'équipement de photographie (-603k$) ainsi que de la baisse des revenus SaaS (-209k$ ou -7%) dû en bonne partie aux conditions difficiles du marché immobilier, compensés partiellement par l'ajout de revenus de services (+307k$) provenant des agences de photographie acquises le 30 juin 2021. Pour Q4-21, la Société a généré des revenus de 1 090k$ comparativement à des revenus de 1 441k$ pour Q4-20, une baisse de 351k$ ;



Les ventes de visites immersives 3D de Q4-21 ont augmenté de 237% par rapport à Q4-20 alors qu'elles ont augmenté de 207 % en 2021 comparativement à 2020 ;



En avril 2021, la Société a clôturé un placement privé sans courtier de 2,9m$ et adopté en juin 2021 un plan de croissance accéléré dont 1,6m$ a été utilisé pour les acquisitions stratégiques de trois agences de photographie immobilière, soit EGP Technovirtuel Inc. (?EGP'), Graphique ID Solutions Inc. (?Graphique ID') et La Clique Mobile. Au 30 septembre 2021, la Société disposait de liquidités totalisant 2,0m$ et d'un fonds de roulement positif de 1,1m$;



Au cours d'exercice, la Société a réduit son endettement de 4,7m$ dont 4,5m$ suivant la conversion de la totalité de ses débentures convertibles;



Au cours de l'exercice, la Société a lancé de nombreux nouveaux produits, notamment son produit vedette de visite interactive UiMeet3D, pour lequel 3 demandes de brevets ont été déposées au cours de l'exercice, de même que UI Capture 2.0 et sa maison de poupées (?dollhouse').

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Période de 3

mois terminée le

30 sept. 2021 Période de 3

mois terminée le

30 sept. 2020 Période de 12

mois terminée le

30 sept. 2021 Période de 12

mois terminée le

30 sept. 2020 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $ Produits 1 090 1 441 4 069 4 594 CMV et frais directs 423 529 1 440 1 472 Marge brute (avant amortissement) 668 911 2 629 3 123 Amortissement 258 159 730 564 Charges opérationnelles 671 305 2 622 2 073 BAIIA* 80 604 128 1 050 Autres dépenses ** 1 569 263 3 238 871 Bénéfice net (perte nette) (1 577) 182 (3 709) (413) Bénéfice net (perte nette) de base et diluée par action ordinaire (0,05) 0,00 (0,15) (0,03)

* Le BAIIA 2021 a été ajusté pour les frais d'acquisition d'entreprises (64k$), les frais de constitution d'une filiale au Mexique (21k$), les frais de restructuration (19k$) et les frais légaux encourus pour la cotation sur le marché OTCQB (17k$)

** L'augmentation des autres dépenses s'explique principalement par l'ajustement non-récurrent requis aux justes valeurs des dérivés incorporés aux débentures convertibles (2 926k$ en 2021) suivant leur conversion en actions.

RÉALISATIONS

« Au cours de l'exercice, malgré que nous ayons dû naviguer une fois de plus dans un marché immobilier particulièrement difficile, nous sommes fiers des résultats accomplis. Notre stratégie de croissance basée sur l'ajout de services de photographie afin de pouvoir offrir une offre globale clé-en-main à nos clients, notamment sous la forme d'abonnements mensuels, a commencé à porter fruit et permis d'accentuer l'adoption de nos solutions logicielles (?SaaS') telles que nos visites immersives 3D et UiMeet3D. Cet ajout important d'un service de photographie vient du même coup diversifier nos activités, apporte de nouvelles opportunités d'affaires et accroître nos revenus et profits.

Compte tenu de la forte adhésion par les courtiers immobiliers à nos nouveaux forfaits mensuels qui était déjà de l'ordre de 20% après 2 mois suivant leur lancement, de la forte croissance observée récemment dans la demande pour nos visites immersives 3D et plans de plancher et UiMeet3D, de notre offre complète et notre réseau de photographes étendu suivant les nombreuses acquisitions d'agences de photographie complétées récemment et d'un retour attendu à un marché immobilier plus équilibré, nous sommes bien positionnés et particulièrement enthousiasmes pour débuter l'année 2022 », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction.

Octroi d'options et d'actions

La Société annonce qu'aux termes de son régime d'options d'achat d'actions (le « régime »), 1 035 000 options d'achat d'actions ont été octroyées à des employés, consultants, membres de la direction et du conseil d'administration. Ces options ont un prix de levée de 0,72 $ l'action et viennent à échéance le 24 janvier 2027. Le régime prévoit que les options peuvent être levées de façon cumulative sur une période de trois ans suivant la date de leur octroi à raison d'un tiers par année. La Société a également émis 208 930 actions au prix de 0,72 $ à certains dirigeants et employés à titre de rémunération variable couvrant le plus récent trimestre et qui est soumis à une période de détention de 4 mois à compter de la date d'émission.

Vidéoconférence pour les investisseurs

La Société organisera une vidéoconférence pour revoir et discuter de ces résultats financiers, fournir une mise à jour sur ses activités et répondre aux questions à 13h00 (HE) le mardi 25 janvier 2022. Pour participer à la vidéoconférence, veuillez utiliser le lien suivant : https://urbanimmersive.zoom.us/j/97635404455.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l'industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l'équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com

