METRO dévoile son plan de responsabilité d'entreprise 2022-2026





Un 3e plan qui s'inscrit dans la continuité de la démarche de l'entreprise

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - METRO dévoile aujourd'hui son plan de responsabilité d'entreprise (RE) 2022-2026 qui s'applique à ses activités alimentaires et de pharmacie. Ce troisième plan s'inscrit dans la continuité de sa démarche de RE amorcée il y a plus de 10 ans et reflète l'environnement d'affaires qui a grandement évolué en la matière au cours des dernières années.

La divulgation du nouveau plan 2022-2026 a lieu en parallèle à la diffusion du rapport RE 2021 qui vient clore le plan RE 2016-2020, prolongé d'un an compte tenu des événements liés à la pandémie de COVID-19. Cette nouvelle feuille de route est l'expression d'une approche rigoureuse et engagée qui continue d'intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à ses pratiques d'affaires afin de créer de la valeur pour METRO et la société.

« Nous faisons face à des enjeux ESG qui sont souvent complexes, et à des parties prenantes - consommateurs, employés, investisseurs - bien informées et exigeantes », a affirmé Eric La Flèche, président et chef de la direction. « Les ambitions que nous poursuivons dans notre plan 2022-2026 s'inscrivent dans un contexte de développement durable global et sont portées par la mobilisation de nos équipes, l'engagement de mes collègues de la direction ainsi que par le soutien de notre conseil d'administration. »

« Forts d'une décennie de solides réalisations et d'apprentissages, nous sommes toujours déterminés à progresser dans notre démarche », a pour sa part affirmé Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications. « Notre structure de gouvernance de RE est bien définie et intégrée à notre vie corporative et nos outils de gestion nous permettent de mesurer notre performance et de rendre compte de nos progrès. »

Travailler sur des thèmes porteurs

La sélection des thèmes ESG au coeur de ce nouveau plan s'appuie sur une analyse de matérialité réalisée à l'aide d'une revue documentaire des pratiques d'entreprises à l'échelle mondiale ainsi que des attentes des parties prenantes de METRO. Cet exercice a été mené conformément aux normes internationales reconnues en matière de développement durable.

Huit priorités ont ainsi été identifiées : approvisionnement responsable ; équité, diversité et inclusion ; changements climatiques ; santé, nutrition et bien-être ; matières résiduelles ; gaspillage alimentaire ; emballages et imprimés ; contribution socioéconomique.

METRO s'engage à éliminer les sacs d'emplettes de plastique à usage unique d'ici la fin de 2022, à augmenter le nombre de femmes et de personnes issues de la diversité culturelle dans les postes de direction, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % d'ici 2035 par rapport à 2020, à améliorer son taux de diversion pour ses établissements et à réduire le gaspillage alimentaire.

Consultez le Plan de RE 2022-2026 ainsi que le Rapport de RE 2021. Pour plus de détails sur la démarche de RE de METRO, visitez metro.ca/responsabilité.

À propos de METRO inc.



Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

SOURCE METRO INC.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2022 à 08:10 et diffusé par :