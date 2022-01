MAWANI renforce la volonté du Royaume d'Arabie saoudite de devenir un hub logistique international





L'Autorité s'engage à atteindre des sommets encore plus élevés en 2022

RIYAD, Arabie saoudite, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- L'Autorité portuaire saoudienne (MAWANI) a joué un rôle déterminant dans le renforcement du secteur maritime du Royaume en 2021, aidant le pays à s'imposer dans le paysage mondial du transport maritime et du fret. L'année 2021 a été une année record dans la volonté du Royaume de devenir un hub logistique international reliant trois continents.

Grâce aux efforts incessants de l'Autorité pour atteindre ses objectifs ambitieux pour cette industrie, le Royaume s'est classé 16e dans l'édition 2021 de la liste des cent ports de Lloyd's en termes de volume géré. Trois des principaux ports du pays figurent dans le classement annuel, à savoir le port islamique de Djeddah (37e position), le port du roi Abdallah (84e position) et le port du roi Abdallah (93e position).

Témoignant de la stature et de l'attrait concurrentiel des ports saoudiens, le Royaume a été déclaré cinquième pays le plus rapide au monde pour la manutention des porte-conteneurs par le rapport d'index annuel de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) pour 2020, marquant ainsi la toute première entrée du pays dans la liste des 10 premiers ports maritimes du monde. Le Royaume a également progressé sur l'indice de connectivité des navires de ligne au cours du troisième trimestre de 2021 pour prendre la tête de la région avec 70,68 points.

Parallèlement au lancement de la Stratégie nationale de transport et de logistique, MAWANI a annoncé son plan directeur pour un secteur maritime prospère et durable, qui comprend des initiatives visant à développer l'économie nationale et à transformer les ports saoudiens en aimants à investissements.

Dans le but de renforcer l'avantage concurrentiel du Royaume, MAWANI a signé un accord avec Maersk pour investir 500 millions de riyals saoudiens dans la création d'une zone logistique entièrement intégrée au port islamique de Djeddah, qui devrait être la plus grande du Moyen-Orient. Les travaux de développement de la phase 1 du terminal à conteneurs sud du port islamique de Djeddah, d'une valeur de 3 milliards de riyals saoudiens, ont également commencé.

Afin de renforcer davantage les liens commerciaux et les partenariats internationaux du Royaume, MAWANI a ajouté quatre services de transport maritime au départ du port islamique de Djeddah et du port du roi Abdulaziz à Dammam en 2021, les reliant à des ports de l'océan Indien, de l'Europe du Nord, de Djibouti, de la Chine et de Bahreïn. L'Autorité a également signé un accord avec Hapag-Lloyd pour augmenter le débit de conteneurs dans les ports saoudiens.

Conformément à son objectif stratégique de maximiser et d'exploiter pleinement la capacité accrue des ports saoudiens, MAWANI a réalisé 32 projets d'infrastructure impliquant la construction de nouveaux postes d'amarrage, la rénovation et l'agrandissement de postes d'amarrage existants et le dragage des bassins d'évitage. L'Autorité a également ouvert des opportunités d'investissement pour développer et exploiter des terminaux polyvalents dans huit ports saoudiens.

Dans le cadre de sa mission visant à améliorer l'expérience client, MAWANI a développé sept nouveaux systèmes en ligne, accordé 16 licences d'exploitation à des agents maritimes nationaux et étrangers et mis en ligne un nouveau système de prise de rendez-vous pour le transport routier. Conscient du rôle essentiel que jouent les ports et le secteur de la logistique dans diverses industries, depuis la fabrication à la sécurité alimentaire, MAWANI a signé un accord pour construire le plus grand terminal d'importation et de transformation de céréales et d'aliments pour animaux du Moyen-Orient. Doté de 120 silos, ce terminal sera en mesure de traiter huit millions de tonnes de céréales en vrac par an.

Pour soutenir les efforts nationaux visant à doter le secteur du tourisme d'installations haut de gamme, l'Autorité portuaire saoudienne a inauguré le premier terminal de navires de croisière du Royaume au port islamique de Djeddah, qui accueilli le navire de croisière MSC Bellissima lors de son voyage inaugural. MAWANI a également signé des accords avec Cruise Saudi et Globe Group pour construire et développer des terminaux de navires de croisière et des postes d'amarrage au port du Roi Abdulaziz à Dammam et au port commercial de Yanbu Commercial.

Commentant les réalisations de 2021, S.E. Omar Hariri, président de l'Autorité portuaire saoudienne, a déclaré : « Grâce au soutien de nos dirigeants et coïncidant avec le lancement de la Stratégie nationale de transport et de logistique, le Royaume a établi une feuille de route claire pour transformer le secteur maritime et hisser ses ports à un niveau de classe mondiale. Nous avons l'intention d'investir davantage dans nos infrastructures portuaires pour une intégration transparente avec les autres modes de transport dans le pays. Nous souhaitons également atteindre une capacité annuelle de plus de 40 millions d'EVP grâce à des liens plus étroits avec les routes maritimes internationales. »

Son Excellence a ajouté : « Les réalisations de MAWANI sont le fruit du soutien de S.E. Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser, Ministre des Transports et de la Logistique, du conseil d'administration de l'Autorité portuaire saoudienne et de la collaboration efficace entre les agences gouvernementales pour intégrer le système de transport national et exécuter notre stratégie. Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires a été et restera la clé du succès pour faire des ports saoudiens d'importants contributeurs de valeur à l'économie nationale. »

