Trois organismes de Montréal recevront un financement du fédéral pour améliorer le bien-être des femmes vétérans





Anciens Combattants Canada fournit du soutien dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

MONTRÉAL, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis, et Anju Dhillon, député de Dorval--Lachine--LaSalle, a annoncé que Clinemetrica Inc., la Fondation québécoise des Vétérans et Morrow Consulting and Training Inc. recevront du financement dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Clinemetrica Inc. recevra 500 000 $ pour son programme Push Past the Pandemic Recovery, un programme de promotion de la santé en ligne qui soutient la santé physique et mentale des femmes vétérans et des membres de leur famille.

La Fondation québécoise des Vétérans recevra 200 000 $ pour son Programme des vétéranes : un programme qui vise à réduire le taux d'isolement et de suicide chez les femmes vétérans en encourageant divers organismes à fournir des ressources adaptées à leurs besoins uniques.

Situé à Dorval, l'organisme Morrow Consulting and Training Inc. recevra 80 000 $ pour son programme A.T.H.E.N.A. qui vise à améliorer la santé et le bien-être des femmes vétérans. Grâce à un accompagnement en ligne personnalisé, chaque participante apprendra comment atténuer les problèmes de santé à long terme. Le programme offre également une formation en santé et en conditionnement physique accessible et abordable partout au Canada.

Ces bénéficiaires utiliseront ce financement pour des initiatives qui visent à améliorer le bien-être des femmes vétérans et de leur famille. Cette année, les organismes choisis tentent de régler les enjeux qui touchent les vétérans et leur famille pendant la relance après la pandémie de COVID?19, notamment l'itinérance, le recyclage professionnel, le chômage, les problèmes de santé et l'appui des groupes visés par l'équité, comme les femmes vétérans et les vétérans LBGTQ2. Ce soutien est rendu possible grâce au financement supplémentaire pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille annoncé dans le budget de 2021.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a fourni un soutien financier à des organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et des membres de leur famille au moyen d'initiatives, de recherches et de projets innovants.

Citations

« Le bien-être de nombreux vétérans et membres de leur famille a été profondément touché par la pandémie. Toutefois, grâce à des initiatives innovantes de nos partenaires communautaires, les vétérans et les membres de leur famille obtiennent le soutien dont ils ont besoin. Nous sommes fiers de reconnaître les efforts extraordinaires de ces organismes qui soutiennent les femmes vétérans et de fournir les ressources nécessaires pour qu'ils continuent leur travail essentiel. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer le soutien offert aux vétérans. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est un excellent exemple de cet engagement. Je suis si heureux que nous puissions aider ces organismes à accomplir tant de choses pour améliorer la vie des vétérans et de leur famille. »

Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis

« Les vétérans du Canada ont fièrement servi notre pays et c'est un honneur pour nous de reconnaître leur dévouement en leur offrant le soutien dont ils ont besoin. Les organismes à Montréal-Clinemetrica Inc., la Fondation québécoise des Vétérans et Morrow Consulting and Training Inc. continueront de jouer un rôle important dans ce processus grâce au Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, et je suis ravi qu'ils puissent nous aider à aider les vétérans. »

Anju Dhillon, député de Dorval--Lachine--LaSalle

« À ce jour, le programme de promotion de la santé en ligne MissionVAV a montré qu'il est très efficace pour inciter les vétérans du Canada et les membres de leur famille à adopter de saines habitudes de vie. Les participants ont augmenté leur niveau d'activité physique et perdu du poids, amélioré leur sommeil et diminué leur stress. Ce nouveau financement nous permettra de mettre sur pied un programme visant les femmes vétérans et les membres de leur famille. »

Dr Steven Grover, président de Clinemetrica

« L'objectif principal de notre initiative est de reconnaître et de déterminer les besoins distinctifs des femmes vétérans et d'y répondre afin qu'elles aient accès à un système de soutien efficace pour leur permettre de vivre dans la dignité. Depuis l'inauguration du programme en 2020, nous avons contribué à faire connaître plusieurs organismes qui se sont engagés à offrir des services et des activités de qualité dédiés aux femmes vétérans. Le soutien d'Anciens Combattants Canada consolide nos acquis et nous permettra de poursuivre le développement du programme partout au Québec. »

Anne Hurtubise, directrice exécutive par intérim, Fondation québécoise des Vétérans

« Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille permettra à l'entraîneur physique Dave Morrow de fournir des cours de conditionnement physique personnalisés et de calibre mondial ainsi qu'un accompagnement lié à la santé aux femmes vétérans des FAC. Notre mission consiste à changer fondamentalement le paradigme de la santé des vétérans. Cette subvention nous permettra d'améliorer la santé de plus de 100 vétérans des FAC au cours des trois prochaines années. »

Audrée Dufresne, entraîneuse en chef et créatrice du programme ATHENA, membre des FAC et thérapeute du sport

Faits en bref

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a été annoncé dans le budget de 2017 et verse au moins 3 millions de dollars annuellement.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis de verser plus de 25 millions de dollars à 66 organismes du pays pour les aider à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

Grâce au nouveau financement prévu dans le budget de 2021, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fournira chaque année au moins 8 millions de dollars jusqu'à l'exercice 2023-2024. Ces projets en cours appuient les vétérans pendant la relance suivant la pandémie de COVID?19, notamment en abordant les enjeux en matière d'itinérance, de recyclage professionnel, de chômage et de santé ainsi que des projets qui appuient les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2.

