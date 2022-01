Grâce à vous, toujours numéro 1 !





BERTHIERVILLE, QC, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - GM Paillé, toujours numéro 1 au Canada. C'est dans un contexte pandémique avec des ruptures de stock causées par d'importants défis d'approvisionnement que GM Paillé a su se démarquer à nouveau, pour une septième année consécutive, et ainsi conserver sa prestigieuse place sur la plus haute marche du podium canadien. L'équipe Paillé, menée et inspirée par son président, Jean-Claude Paillé, associe directement ce succès renouvelé à la fidélité de sa clientèle et aux membres de la grande famille Paillé.

Ce sont 3 325 nouveaux véhicules Paillé qui ont pris la route en 2021 pour sillonner le Québec. Cette performance constitue une grande fierté pour les 160 membres de l'équipe Paillé, tant à Berthierville qu'à Sorel-Tracy. « Nos clients ont été patients, malgré le fait que les livraisons sont longues et parfois retardées. Grâce à leur fidélité, nous avons maintenu notre titre de numéro 1 au Canada. Tout cela grâce à eux ! Ils sont au coeur de notre succès », a affirmé le président, Jean-Claude Paillé.

En effet, l'entreprise atteint à nouveau des sommets de ventes à l'échelle nationale, mettant chaque mois sur la route environ 275 nouveaux véhicules neufs portant la marque Paillé partout au Québec. Année après année, près de 80 % des ventes proviennent de clients renouvelant l'expérience d'achat chez Paillé. C'est tout un gage de confiance !

M. Paillé tenait également à souligner le travail de bon nombre de partenaires et de collaborateurs qui, par leur dynamisme, leur confiance et leur appui, ont aussi contribué à leur façon à ce succès en permettant au Groupe Paillé de rayonner.

« Merci à nos nombreux clients et merci à ceux qui font la différence jour après jour au sein de notre organisation : nos employés dévoués et passionnés. Choisir Paillé, que cela soit pour se déplacer pour le travail ou les loisirs, c'est un monde de vie ! », a conclu M. Paillé.

À propos de GM Paillé

Depuis bientôt 60 ans, le concessionnaire Automobiles Paillé est présent dans Lanaudière et représente un employeur majeur dans la région. Depuis 2016, Paillé possède également une deuxième concession dans la région de Sorel-Tracy, en Montérégie.

Paillé désire être un citoyen modèle dans les communautés de ses deux succursales en étant grandement impliqué dans différentes causes sociales, notamment dans le développement et l'épanouissement de la jeunesse, notre relève de demain. Récemment, Paillé a entre autres organisé la deuxième édition de la Coupe Paillé, où plus de 150 cégépiens ont participé à une compétition collégiale portant sur la résolution de cas en comptabilité et en marketing.

