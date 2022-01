GE APPLIANCES CANADA LANCE UN PARTENARIAT PLURIANNUEL AVEC CANADA SOCCER





Le fabricant d'appareils électroménagers devient un partenaire officiel des équipes nationales de Canada Soccer

TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ - GE Appliances Canada a annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel avec Canada Soccer. Dans le cadre de son engagement continu envers le soccer au Canada, la marque est maintenant un partenaire officiel des équipes nationales de Canada Soccer en tant que tout premier partenaire de marques d'électroménagers.

Le partenariat, négocié par Canadian Soccer Business (CSB), sera lancé avant le premier match de qualification de 2022 pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022tm du Canada qui se tiendra le 27 janvier. GE Appliances deviendra alors le supporter le plus reconnu du soccer au Canada à tous les niveaux. Depuis 2019, GE s'est engagée à faire croître ce sport au Canada et s'est associée à des équipes professionnelles dans tout le pays, a élaboré des programmes de niveau académique pour encourager les jeunes joueurs et a mené des programmes caritatifs au sein des communautés.

« Lorsque nous avons commencé, il était clair que nous voulions amener notre parrainage du soccer à un niveau supérieur. GE Appliances voulait être davantage qu'un commanditaire typique, a déclaré Bob Park, chef des marques pour GE Appliances Canada. Nous voulons être un véritable supporter, engagé à développer et à encourager le beau jeu au Canada et sur la scène mondiale. Qu'il s'agisse des équipes nationales ou de nos plus fervents adeptes de soccer, les Canadiens ont une passion inégalée pour ce sport. GE Appliances ayant toujours été dévouée envers la qualité et l'innovation, notre partenariat avec Canada Soccer était tout naturel. »

Le soccer est l'un des sports de participation dont la croissance est la plus rapide au Canada, et cette année marquera un chapitre passionnant pour Canada Soccer, car l'équipe nationale masculine est prête à poursuivre sa route vers la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022tm dans les mois à venir, tandis que l'équipe nationale féminine a les yeux rivés sur la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie/Nouvelle-Zélande 2023tm.

« Nous sommes ravis d'accueillir GE Appliances Canada en tant que partenaire et soutien officiel de la communauté canadienne de soccer, a déclaré le Dr Nick Bontis, président de Canada Soccer. GE Appliances s'efforce d'inculquer la qualité et l'excellence dans tout ce qu'elle fait, des valeurs que nous apportons sur le terrain et en dehors de celui-ci chaque jour. Grâce à une passion commune pour l'avancement du sport au Canada, nous sommes impatients de travailler ensemble pour donner vie à ce partenariat. »

Le partenariat pluriannuel entre GE Appliances et Canada Soccer sera lancé par la mise en place d'un marquage et d'une signalisation dans les stades lors des matchs à domicile, ainsi que par l'intégration à la diffusion. Des activités de relations publiques et de médias numériques et sociaux suivront dans les mois à venir.

« Nous souhaitons la bienvenue à GE Appliances Canada en tant que partenaire officiel des équipes nationales de Canada Soccer, a déclaré Shaun Guest, vice-président, Canadian Soccer Business. L'engagement et l'investissement de GE dans le soccer au Canada sont précieux pour nous, et nous avons hâte de travailler avec cette entreprise. »

À propos de GE Appliances

Par sa passion envers la fabrication de superbes électroménagers et la prestation de services inégalés, GE Appliances Canada, une société de Mabe, crée des moments importants pour ses clients. Ces derniers ont plus de choix que jamais sous les marques GE®, Haier, Café® et Monogram®. Nos produits comprennent des réfrigérateurs, des congélateurs, des appareils de cuisson, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses et des climatiseurs. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web à https://www.electromenagersge.ca/.

À propos de Canada Soccer

En partenariat avec ses membres et ses partenaires, Canada Soccer assure un leadership dans la poursuite de l'excellence au soccer, tant au niveau national qu'international. Canada Soccer s'efforce non seulement de mener le Canada à la victoire, mais aussi d'encourager les Canadiens à entretenir une passion à vie pour le soccer. Pour de plus amples détails sur Canada Soccer, visitez le site officiel à https://canadasoccer.com/fr/accueil/.

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente une gamme d'actifs nationaux de premier plan qui sont au coeur du sport du soccer au Canada. Cela comprend la représentation de tous les partenariats d'affaires et les droits médiatiques (diffusion et distribution) liés aux actifs principaux de Canada Soccer, y compris ses équipes nationales, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne - la ligue professionnelle canadienne de soccer masculin qui a fait ses débuts d'un océan à l'autre en avril 2019.

