Minière O3 recoupe 12,0 g/t Au sur 8,3 mètres dans la zone Kappa à son projet Alpha

TORONTO, le 24 janv. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir de fournir une mise à jour de son programme de forage entièrement financé de 250 000 mètres sur ses propriétés Marban et Alpha à Val-d'Or, Québec, Canada, qui vise à convertir, étendre et découvrir de nouvelles ressources aurifères. La Société fait état de trois trous forés sur la propriété Alpha.

Points saillants des forages :

12,4 g/t Au sur 1,9 mètre dans le sondage O3AL-21-380 à une profondeur verticale de 53 mètres dans la zone Kappa.

dans le sondage à une profondeur verticale de 53 mètres dans la zone Kappa. 12,0 g/t Au sur 8,3 mètres et 8,1 g/t Au sur 2,0 mètres et 35,9 g/t Au sur 1,1 mètre dans le sondage O3AL-21-388 à partir d'une profondeur verticale de 625 mètres jusqu'à 663 mètres dans la zone Kappa qui reste ouverte en profondeur et latéralement.

et et dans le sondage à partir d'une profondeur verticale de 625 mètres jusqu'à 663 mètres dans la zone Kappa qui reste ouverte en profondeur et latéralement. 28,1 g/t Au sur 0,9 mètre dans le sondage O3AL-21-391 à une profondeur verticale de 638 mètres dans la zone Kappa qui reste ouverte en profondeur et latéralement.

Minière O3 continue d'étendre la minéralisation aurifère avec le potentiel d'augmenter les ressources à courte distance de l'usine Aurbel de 1 600 tpj (« Aurbel »). Le 14 mai 2020, la Société a signé une option d'achat avec QMX Gold Corporation (acquise par Eldorado Gold en janvier 2021) pour acquérir 100 % d'Aurbel, une installation minière détenant tous les permis nécessaires et située à 10 kilomètres de la propriété Alpha de Minière O3.

Le président et chef de la direction de Minière O3, M. Jose Vizquerra, a commenté : « Je suis très enthousiaste suite aux résultats d'aujourd'hui qui nous donnent confiance en la continuité de la minéralisation aurifère et le potentiel de la zone Kappa qui s'étend en profondeur et reste ouverte dans plusieurs directions. La proximité des zones Kappa et Bulldog crée un potentiel pour un projet d'envergure avec une teneur, une épaisseur et une continuité robustes. Nous avons hâte de poursuivre notre programme de forage de l'hiver 2022 et de continuer le forage d'expansion dans la zone Kappa au cours des prochains mois. »

Tableau 1 : Intervalles minéralisés des sondages (seuls les intervalles minéralisés supérieurs à 5,0 g/t Au * m sont rapportés, seuil de coupure 1,0 g/t Au)

Sondage De (m) À (m) Intervalle (m) Au (g/t) Zone O3AL-21-380 52,0 53,9 1,9 12,4 Kappa O3AL-21-388 710,0 712,0 2,0 8,1 et 719,1 720,2 1,1 35,9 et 757,5 765,8 8,3 12,0 O3AL-21-391 726,7 727,6 0,9 28,1

Les intervalles dans les sondages O3AL-21-388 et O3AL-21-391 sont espacés de 100 mètres horizontalement. Ils ont été forés suite à une intersection significative rencontrée 100 mètres plus haut, dans le sondage O3AL-21-338, qui a retourné une teneur de 4,4 g/t Au sur 4,1 mètres (voir communiqué de presse du 5 août 2021). Cette zone reste ouverte vers l'est et en profondeur tout en étant partiellement ouverts vers l'ouest et vers le haut. La zone Kappa offre un potentiel de croissance évident et il est donc justifié d'y poursuivre les travaux de forage. La minéralisation aurifère à Kappa est située aux contacts avec un dyke porphyrique intermédiaire et elle est caractérisée par la présence de veines et veinules de quartz-calcite-épidote-pyrite-chalcopyrite au sein d'une épaisse (>20 mètres) enveloppe d'altération en biotite-épidote. Contrairement à Bulldog, la zone Kappa présente une association marquée avec l'Ag (~10 g/t) et le Cu (~0,1 %).

L'intersection peu profonde dans le sondage O3AL-21-380 est située à 600 mètres à l'est du sondage O3AL-21-388 et elle est encaissée dans un dyke épais. La relation avec les autres intersections présentées ci-dessus n'est pas encore bien comprise. Cette intersection située près de la surface reste ouverte vers l'est et en profondeur, tout en restant partiellement ouverte vers l'ouest.

En se basant sur ces résultats prometteurs, Minière O3 a alloué 6 000 mètres de forage pour l'expansion de la zone Kappa. Deux foreuses sont en activité afin de réaliser le programme au cours de l'hiver.

Figure 1 : Carte de forage du projet Alpha

Mise à jour des forages

Minière O3 fera progresser son vaste programme de forage totalisant 73 000 mètres planifiés sur ses projets Alpha et Marban avec des procédures de santé et sécurité révisées pour assurer la sécurité de ses employés et atténuer la transmission de la COVID-19. Dans le cadre de ce programme, la saison de forage hivernale à Marban se concentrera sur l'extension du gisement Camflo en profondeur et à Alpha sur l'expansion des gîtes Kappa et Bulldog et l'exploration dans le secteur Omega.

La Société avait effectué 118 951 mètres de forage en 2021 sur ses propriétés de Val-d'Or, à la recherche de matériel potentiellement économique (« MPE »), avec des avancées de 100 mètres visant à accroître les ressources actuelles de 2,4 millions d'onces mesurées et indiquées (62,0 Mt @ 1,22 g/t Au)1 et de 1,3 million d'onces présumées (19 Mt @ 2,13 g/t Au)1 et à faire de nouvelles découvertes.

Figure 2 : Survol des propriétés Marban et Alpha

Marban - Développement du projet

Le projet Marban est au coeur du camp minier aurifère de Malartic. Le projet couvre 7 525 hectares et il est situé à 12 kilomètres de la mine Canadian Malartic. La production d'or projetée à partir de l'étude économique préliminaire (EEP) de Marban prévoit une moyenne de 115 000 onces d'or par an pour une durée de vie de mine de 15,2 ans.

Les efforts à Marban en 2022 seront axés sur le volet Marban Ingénierie, essentiellement la réalisation de l'étude de préfaisabilité (EPF) pour Marban, les futures études économiques et le programme d'exploration du volet Marban Régional, couvrant l'ensemble du projet Marban incluant les secteurs moins explorés avec 40 000 mètres de forage planifiés. En 2021, 63 756 mètres ont été forés utilisant jusqu'à 8 foreuses afin de tester le MPE pour convertir les ressources présumées en ressources mesurées et indiquées, qui feront partie de la première réserve minérale de Marban.

Une EEP a été complétée sur le projet en 2020 et une étude de préfaisabilité (« EPF ») est présentement en cours et sera complétée en 2022. Cette étape est un pas de plus dans la concrétisation du projet Marban vers la production. Par ailleurs, la Société a fait progresser les études de référence sur le projet Marban, a tenu des rencontres avec les principales parties prenantes, et a tenu sa première séance d'information communautaire à l'intention des résidents avoisinants. Minière O3 vise à devenir un producteur d'or de premier plan et à mettre le projet Marban en production d'ici 2026.

Alpha - Exploration avancée

La propriété Alpha est située à 8 kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec, et à 3 kilomètres au sud de la mine Lamaque d'Eldorado. La propriété couvre plus de 7 754 hectares et elle suit sur près de 20 kilomètres la prolifique Faille de Cadillac. Minière O3 a une option d'achat qui accorde le droit d'acquérir une participation de 100 % dans l'usine Aurbel située seulement à 10 kilomètres de la propriété Alpha pour 5,0M$ CAN au cours des cinq prochaines années.

En 2022, les 33 000 mètres planifiés sur Alpha auront comme objectif d'augmenter l'étendue des gîtes connus à Kappa et Bulldog, de faire un suivi des veines de type Sigma dans le secteur Omega et de convertir les ressources du gisement Akasaba. Un programme de forage de 54 121 mètres a été exécuté en 2021, incluant de l'exploration en terrain peu connu, la délimitation des gîtes et l'expansion des ressources.

1/ Inventaire minéral : i) Voir Rapport technique Marban 2020 préparé par Ausenco Engineering Canada, Moose Mountain Technical Services et WSP Canada, ii) Voir Rapport technique Orenada 2018 préparé par InnovExplo inc., iii) Voir Rapport technique Akasaba 2014 préparé par Geologica inc., et Geopointcom inc., iv) Voir Rapport technique Simkar Gold 2015 préparé par MRB et Associés, v) Voir Rapport technique East Cadillac 2017 préparé par MRB et Associés, vi) Voir Rapport technique Sleepy 2014 préparé par Gélogica Groupe-Conseil inc. et GeoPointCom inc.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ # 993), Géologue principal, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue mais elle est estimée à 65-80 % de l'intervalle rapporté en longueur de carotte pour les zones. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l'instant. Les demi-carottes sont expédiées au laboratoire Agat à Val-d'Or, Québec et Mississauga, Ontario pour analyse. La carotte est concassée à 75 % passant -2 mm (10 mesh), une fraction de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85 % passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par pyroanalyse (« FA ») avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons titrant >10,0 g/t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Dans le cadre du programme d'assurance et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ »), les géologues de Minière O3 insèrent systématiquement des échantillons de référence certifiés commerciaux et des blancs dans la chaîne d'échantillonnage à tous les 18 échantillons de carottes. Des analyses tierces sont soumises à d'autres laboratoires désignés pour 5 % de tous les échantillons. La conception du programme de forage, l'AQ/CQ et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées employant un programme AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V:OIII) et sur le marché OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué contient des «?renseignements prospectifs?» au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les informations contenues dans ce communiqué sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », «?anticipe?» ou «?n'anticipe pas?», «?planifie?», «?budget?», «?échéancier?», «?prévisions?», «?estime?», «?est d'avis?», «?a l'intention?», ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats «?pourraient?» ou «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID-19. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction estime, ou a estimé à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations ou informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

