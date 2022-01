XCMG livre de nouvelles chargeuses XC9 à Israël, à la Thaïlande et à d'autres pays d'Europe; les exportations totales de chargeuses de l'entreprise atteignent 100 000 unités





XUZHOU, Chine, 21 janvier 2022 /CNW/ - Le 19 janvier, XCMG (SHE:000425) a livré 33 appareils de la toute nouvelle série de chargeuses XC9 Elite à Israël, à la Thaïlande et à différents pays européens. Ces chargeuses ont été fabriquées sur la plateforme de fabrication intelligente du groupe pour les chargeuses de grand tonnage. XCMG célèbre ainsi avec cette livraison l'étape symbolique de 100 000 chargeuses exportées au total.

La XCMG Earthmoving Machinery Business Unit (l'« Unité ») exporte désormais ses produits dans 187 pays et régions du monde. L'Unité vise des ventes de 100 000 pièces d'équipements et pièces de rechange pour un total de 100 millions de yuans (15,76 millions de dollars américains), et ses ventes à l'étranger affichent une croissance importante. Elle se classe au premier rang des marques chinoises depuis 33 ans.

« Aujourd'hui, les chargeuses de XCMG se classent parmi les cinq premières marques au monde, et dans le marché international du futur, XCMG déploiera ses efforts afin de donner la priorité stratégique à long terme à l'innovation technologique et à l'internationalisation. L'exportation par lots de la série de chargeuses XC9 haut de gamme est une réalisation qui s'inscrit dans le cadre de la grande stratégie mondiale de XCMG », a déclaré Wang Min, président et chef de la direction de XCMG.

Pour répondre à la demande des marchés de l'Europe et de l'Amérique du Nord, XCMG a mis au point la série de chargeuses XC9 haut de gamme en s'appuyant sur son expérience en recherche et développement et ses forces dans ce domaine à l'étranger, grâce à plus de 100 technologies brevetées mises au point de façon indépendante. Les chargeuses sont dotées d'une courbe de puissance exclusive, d'une boîte de vitesses entièrement automatique à commande électronique, d'un système de refroidissement intelligent indépendant, d'un système hydraulique d'induction de la charge électro-hydraulique et bien plus, ce qui permet d'obtenir des économies d'énergie de plus de 15 % dans l'application combinée d'un produit unique. Les chargeuses XC9 ont obtenu de bons volumes de ventes aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Afin de mieux servir les clients à l'étranger et de s'assurer que les pièces de rechange puissent être livrées en temps opportun, XCMG a lancé en 2020 le XCMG-Global Service System (X-GSS), un système d'information sur le service qui couvre le cycle de vie afin de fournir un service de soutien à l'entretien précis et à valeur ajoutée, fondé sur l'analyse des données IdO des produits et de leurs conditions de travail, et qui satisfait aux attentes de ses clients à l'échelle mondiale.

En 2021, XCMG a envoyé 90 techniciens de service à l'étranger et a organisé plus de 300 formations au cours de la période post-pandémique. Les techniciens de service outre-mer de XCMG ont organisé des formations en ligne dans des endroits inaccessibles, afin de continuer à améliorer les capacités de service des concessionnaires à l'étranger.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1731328/image.jpg

SOURCE XCMG

Communiqué envoyé le 21 janvier 2022 à 17:49 et diffusé par :