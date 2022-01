Teleperformance obtient la certification Verego Social Responsibility Standard à l'échelle du groupe pour la 8ème année consécutive





Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd'hui avoir reçu la certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) à l'échelle du groupe pour la 8ème année consécutive.

Le système d'évaluation de Verego SRS offre un cadre de référence complet aux entreprises souhaitant mettre en oeuvre avec succès leurs initiatives en matière de responsabilité sociale. La certification Verego SRS est attribuée à des sociétés qui se distinguent par l'excellence de leurs stratégies et de leurs pratiques dans cinq domaines clés : leadership, éthique, social, communautés et environnement. Teleperformance a une nouvelle fois dépassé les exigences attendues sur chaque critère évalué.

Carole Kerrey, Lead Certification Assessor chez Verego, indique : « En 2021, pour la 8ème année consécutive, Teleperformance a obtenu la certification dans chacun des cinq domaines définis par Verego SRS. Ce résultat illustre le leadership de Teleperformance en matière de RSE. Cette année, Teleperformance a satisfait à tous les critères d'évaluation de Verego dans l'ensemble du groupe. L'audit repose notamment sur une enquête auprès des collaborateurs de 26 sites évalués. Plus de 5 000 réponses ont été collectées à travers le monde, exprimant un niveau élevé de satisfaction et de sensibilisation à la politique du groupe en matière de responsabilité sociale. »

Le score maximum de 100 % a été obtenu dans plusieurs sous-catégories, dont l'engagement en faveur de la responsabilité sociale, la lutte contre la corruption, la conformité aux lois et aux règlements, la protection et la confidentialité des données personnelles, le travail et l'emploi, la santé et la sécurité des collaborateurs, la surveillance du respect des droits de l'homme, le reporting et les réclamations, le climat ainsi que chacune des catégories liées au leadership.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, commente : « Nous sommes très honorés d'obtenir pour la 8ème année consécutive la certification Verego SRS à l'échelle du groupe. L'engagement de Teleperformance en matière de RSE est total. Nous continuerons à oeuvrer d'arrache-pied pour garantir la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs, maintenir l'excellence opérationnelle et la solidité financière de notre groupe, et avoir un impact positif sur notre environnement et les communautés dans lesquelles nous vivons et opérons. Cet audit complet a évalué en toute indépendance un grand nombre de sites de Teleperformance dans le monde entier. Il conforte ainsi notre position de leader mondial solide dans le domaine de la RSE. »

