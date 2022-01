Succès de la première implantation de LIO à profondeur de champ étendue MINI WELL® et MINI WELL TORIC® en Chine annoncé par Affamed Technologies, coentreprise entre AffaMed Therapeutics et SIFI





CATANE, Italie, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- SIFI, une entreprise d'ophtalmologie internationale de premier plan dont le siège social est situé en Italie, est heureuse de révéler la réussite de la première implantation de lentilles intraoculaires (LIO) MINI WELL® et MINI WELL TORIC® chez un patient en Chine. Cette communication est divulguée via Affamed Technologies, une coentreprise entre AffaMed Therapeutics et SIFI.

Les LIO MINI WELL® et MINI WELL TORIC® ont été implantées avec succès à la suite d'interventions chirurgicales de la cataracte par phacoemulsification réalisées à l'hôpital international ophtalmologique et oculaire de Hainan (Boao) par le professeur Wei CHEN, président de l'hôpital de Hainan (Boao) et vice-président du centre hospitalier universitaire ophtalmologique et oculaire de Wenzhou.

Les patients chinois bénéficient désormais de la technologie innovante de lentilles intraoculaires de SIFI, une option importante qui est efficacement et fréquemment utilisée en Europe et dans de nombreuses régions de l'Asie-Pacifique, y compris la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde et le Pakistan.

À propos des LIO EDOF MINI WELL® et MINI WELL TORIC®

Développées par SIFI, les LIO à profondeur de champ étendue (EDOF) MINI WELL® et MINI WELL TORIC® sont des implants de LIO innovants, offrant une excellente alternative à la réfraction, à la diffraction et aux lentilles intraoculaires mono-, bi- et tri-focales segmentées, ainsi qu'aux LIO EDOF diffractives.

Les MINI WELL et MINI WELL TORIC sont des LIO EDOF asphériques monoblocs spécialement conçues pour les chirurgies mini-invasives et créées pour corriger l'astigmatisme et la presbytie. Elles sont constituées d'un copolymère hydrophile-hydrophobe qui a un indice de réfraction élevé et d'excellentes propriétés mécaniques.

Les MINI WELL et MINI WELL TORIC s'appuient sur une conception réfractive brevetée unique qui crée un champ continu et étendu pour une vision nette de loin et de près et une dépendance réduite aux lunettes.

À PROPOS DE SIFI :

SIFI est une société internationale leader en ophtalmologie, dont le siège social est en Italie, et qui se consacre aux soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant d'affections ophtalmiques. SIFI s'engage pleinement, par le biais de sa R&D, à améliorer la qualité de vie des patients, en exportant des traitements dans plus de 20 pays du monde, avec une présence directe en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie.

À PROPOS D'AFFAMED TECHNOLOGIES

Fondée en 2021, AffaMed Technologies est une coentreprise entre AffaMed Therapeutics et SIFI S.p.A. (« SIFI »), une société internationale leader en ophtalmologie dont le siège social est en Italie, qui développe, fabrique et commercialise des lentilles intraoculaires (« LIO ») de qualité supérieure sur le marché de la Chine élargie.

Logo ? https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 janvier 2022 à 01:14 et diffusé par :