/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ien annonce l'octroi d'un financement pour éliminer la violence fondée sur le sexe grâce à l'éducation sur la santé sexuelle/





OTTAWA, ON, le 19 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, fera une annonce importante de financement à l'appui d'organismes qui contribuent à l'amélioration de l'éducation sur la santé sexuelle, à la promotion de l'égalité des genres et à l'élimination des normes de genre nuisibles.

Date : Le 20 janvier 2022

Heure : 14 h 15 (HNE)

Lieu : L'annonce sera diffusée en direct sur Facebook Live sur la page Facebook de Femmes et Égalité des genres Canada : https://www.facebook.com/fegc.wage/

Note pour les médias :

Il n'y aura pas de point de presse durant cet évènement. Si vous voulez demander une entrevue ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le cabinet de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse :

