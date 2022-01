Jean-Pascal MACCHI nommé Directeur Général d'IKOULA





Après avoir rejoint fin septembre 2021 le groupe SEWAN, IKOULA entame un nouveau chapitre de son histoire, en annonçant l'arrivée de Jean-Pascal MACCHI au poste de Directeur Général.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le monde de l'hébergement web et des télécoms, Jean-Pascal prendra en charge le pilotage complet d'IKOULA et de ses filiales aux Pays-Bas et en Espagne. Il aura pour objectif d'accompagner l'entreprise dans son développement aussi bien externe, qu'interne au sein du groupe SEWAN, et de renforcer sa position parmi les leaders européens du Cloud.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jean-Pascal au sein du groupe SEWAN, et plus particulièrement à la tête d'IKOULA, » commente Alexis de Goriainoff, co-fondateur et CEO de SEWAN. « Sa solide expérience acquise entre autres chez Hexanet et Adista font de Jean-Pascal la personne idéale pour prendre les rênes d'IKOULA et mettre en musique les synergies qui existent avec SEWAN. »

« Etant basé dans la région rémoise, je connais IKOULA depuis sa création, et ai suivi avec attention son développement, mené d'une main de maître par Jules-Henri Gavetti et Caroline Mertens », poursuit Jean-Pascal Macchi. « A l'heure où le Cloud et autres solutions de communication unifiée se placent plus que jamais au coeur des stratégies des entreprises, les opportunités nées du rapprochement SEWAN ? IKOULA s'annoncent des plus prometteuses. De plus, les valeurs prônées par IKOULA ? et partagées par SEWAN- font totalement echo aux miennes : innovation, proximité, qualité de service et accompagnement. C'est pourquoi je suis fier de pouvoir reprendre le flambeau de cette si belle société, et ai plus que jamais hâte de mettre en commun mon expertise avec celle des ikouliens, pour construire les solutions professionnelles de demain. »

Biographie :

2019 ? 2021 : Directeur Général Délégué Trekk & Résoprint

2015 ? 2019 : Directeur Général Opérationnel, puis Directeur Général chez Adista

2001 ? 2015 : Directeur Général chez Hexanet

1999-2001 : Chef des ventes chez Euralliance

Prépa HEC et SUP DE CO / ESG Management School

À propos d'IKOULA

Pionnier du Cloud depuis 1998 et opérateur télécom, IKOULA possède ses propres Datacenters en France, ainsi que deux filiales, en Espagne et aux Pays-Bas. Parce que l'Humain fait partie de son ADN, IKOULA entretient une relation de proximité avec ses clients, et met à leur disposition des équipes d'experts disponibles en 24/7, pour les conseiller et les accompagner dans leurs activités. Les équipes d'IKOULA sont d'ailleurs polyglottes, afin de répondre aux problématiques d'internationalisation de l'ensemble de ses clients, répartis dans plus de 60 pays sur 4 continents. Depuis septembre 2021, IKOULA a rejoint le groupe SEWAN.

À propos de Sewan

Scale-up française des télécoms créée en 2007 par Alexis de Goriainoff, David Brette et Christophe Cresp, Sewan vise à simplifier l'usage des communications en entreprise. Pour ce faire, Sewan propose trois familles de produits dédiées à la Communication, la Connectivité et l'Hébergement de données, qu'il est possible tout à la fois de commander, facturer et configurer depuis une interface unique, baptisée Sophia. De la TPE au grand groupe, l'offre de Sewan s'adapte ainsi à tous les besoins d'un monde professionnel aux méthodes de travail en perpétuelle évolution. Aujourd'hui acteur majeur paneuropéen, Sewan compte 700 collaborateurs et plus d'un million d'utilisateurs finaux, répartis dans 4 pays : France, Espagne, Belgique et Allemagne. Sewan dispose en outre d'un réseau de plus de 1000 partenaires et de 75 000 clients.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 04:05 et diffusé par :