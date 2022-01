Prodapt acquiert Synophic Worldwide, basé dans la Silicon Valley





Prodapt, prestataire leader en matière de conseil, technologie et services de transformation gérés pour le secteur vertical de la connexité, a annoncé l'acquisition de Synophic Worldwide, une société mondiale fournissant des services de transformation et de gestion de réseau aux prestataires de services numériques (Digital Service Providers, DSP), aux éditeurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendors, ISV), aux sociétés de produits et de plateformes.

Fondée en 2009, Synophic emploie plus de 600 personnes dans le monde et est un partenaire de confiance pour les principaux OEM/NEM, ISV et entreprises pour leur profondeur technique et l'exécution de services gérés matures dans la conception de réseau, l'ingénierie et les services NOC. Cette acquisition étend encore la présence de Prodapt dans les régions US/LATAM et offre une entrée sur les marchés APAC, notamment le Japon, les Philippines et l'Australie.

Prodapt avait précédemment annoncé son intention d'investir 45 millions de dollars américains dans l'approfondissement de ses capacités dans le segment de la virtualisation et de la cloudification des réseaux, et l'acquisition de Synophic s'inscrit dans cette stratégie d'investissement. Des investissements supplémentaires ont été prévus dans des domaines autour du cloud réseau, des réseaux autonomes et du NetSecOps.

Avec l'acquisition de Synophic, Prodapt renforce son portefeuille de services réseau et permet à Prodapt d'offrir des services de bout en bout autour de la transformation du réseau, de l'orchestration du réseau et de l'automatisation des services gérés par le réseau.

« Je suis ravi d'accueillir Kondal Rao et l'équipe de Synophic Worldwide dans la famille Prodapt », a déclaré Vedant Jhaver, président-directeur général de Prodapt. « La large gamme de capacités de Synophic dans les solutions réseau, le cloud, l'IdO, la mobilité, les centres de données et la sécurité accroît notre portefeuille de services de transformation du réseau et élargit encore nos services qui contribuent à accélérer la connexité ».

Synophic est la troisième acquisition de Prodapt au cours de cet exercice financier. Prodapt a annoncé plus tôt les acquisitions d'Innovative Logic et de SLR Dynamics. Ces acquisitions renforcent encore Prodapt en tant que partenaire de choix pour les plus grandes entreprises du secteur vertical de la connexité.

« Unir nos forces avec Prodapt contribuera à élargir notre portefeuille de services gérés et de transformation de réseau. Cela ouvrira également une pléthore de potentiel de croissance pour les employés de Synophic », a déclaré Kondal Rao, PDG de Synophic Worldwide. « Je suis ravi de faire partie de l'équipe Prodapt et enthousiasmé par l'échelle multiforme avec laquelle nous pouvons opérer et tirer parti de l'expertise transformationnelle de Prodapt dans la fourniture de solutions à nos clients ».

Avendus Capital était le conseiller financier exclusif de Prodapt sur cette transaction, tandis que BDA Partners agissait en tant que conseiller financier exclusif de Synophic Worldwide.

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt se concentre sur le secteur vertical de la connexité. Les clients de Prodapt comprennent des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs numériques/multiservices (digital/multi-service providers, D/MSP), des sociétés technologiques et des sociétés de plateformes numériques dans le secteur de la connexité.

Prodapt élabore, intègre et exploite des solutions qui rendent possibles les technologies et les innovations de la prochaine génération. Prodapt collabore avec les chefs de file mondiaux parmi lesquels figurent AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom et d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard d'individus et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. C'est l'un des membres du conglomérat d'entreprises vieux de 120 ans, The Jhaver Group, qui emploie plus de 22 000 personnes dans plus de 64 sites à travers le monde.

À propos de Synophic Worldwide : https://www.synophic.com/

Synophic Worldwide est un fournisseur mondial de services gérés et de services de transformation de réseau pour les entreprises et les prestataires de services. Synophic fournit des services de conception, d'automatisation et d'intégration et gère des environnements vastes, complexes et critiques pour des clients dans plus de 20 pays, avec des opérations aux États-Unis, en Australie, au Japon, au Mexique, aux Philippines, en Colombie, en Inde et au Chili. Synophic est spécialisée dans la mobilité des prestataires de services, le sans fil, l'IdO, les réseaux avancés et adaptatifs, les réseaux de prestataires de services et d'entreprises, les centres de données, le cloud et la sécurité. Synophic propose des solutions de la périphérie au coeur en passant par le cloud et s'associe à des leaders technologiques innovants, des OEM / NEM, des ISV et certains des clients et marques partenaires les plus connus au monde.

