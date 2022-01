AVIS AUX MÉDIAS - LE MINISTRE LAMETTI FERA UNE ANNONCE





OTTAWA, ON, le 19 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Eby, c.r., procureur général de la Colombie-Britannique et Doug White, c.r., président du BC First Nations Justice Council, feront une annonce concernant la révitalisation des traditions juridiques autochtones et l'élimination du racisme et de la discrimination systémiques dans la province de la Colombie-Britannique.

Date : Le jeudi 20 janvier 2022



Heure : 10 h 45 (HNP)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire à l'avance par courriel à media@justice.gc.ca, en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent. Le lien MS Teams et les renseignements téléphoniques seront fournis aux personnes inscrites.

