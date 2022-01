AVIS - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION SUR LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2021 D'INNERGEX





LONGUEUIL, QC, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») diffusera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021, le mercredi 23 février 2022; et tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats le jeudi 24 février 2022. La conférence sera présentée par M. Michel Letellier, président et chef de la direction et M. Jean-François Neault, chef de la direction financière.

Pour participer à la conférence :

Date et heure : Jeudi 24 février 2022

10 h HNE Numéros de téléphone : 1 888 390-0605 ou 416 764-8609 Webdiffusion : https://bit.ly/3fjE0gt ou via innergex.com

Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site web d'Innergex à innergex.com.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 79 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 101 MW (puissance installée brute de 3 801 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 7 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 9 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 171 MW (puissance installée brute de 209 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont 2 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 7 281 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 14:21 et diffusé par :